Συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν στον Λευκό Οίκο: Διεργασίες για πρόσκληση Μητσοτάκη

Η επικείμενη συνάντηση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο, αμέσως μετά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, δεν είναι απλώς μια τυπική διπλωματική κίνηση.

Πρόκειται για εξέλιξη με σημαντικές γεωπολιτικές προεκτάσεις, καθώς ανοίγει τον δρόμο για μια νέα σελίδα στις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας, που είχαν τεταθεί λόγω της αγοράς του ρωσικού συστήματος S-400 και του αποκλεισμού της Άγκυρας από το πρόγραμμα των F-35.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρίσκονται μεγάλες αμυντικές και εμπορικές συμφωνίες: παραγγελία 250 αεροσκαφών Boeing, συμφωνίες για 40 F-16 Vipers και πιθανή επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35, υπό την προϋπόθεση αυστηρού ελέγχου ή απόσυρσης των S-400. Η Άγκυρα επιδιώκει να διπλασιάσει τον στόλο της Turkish Airlines, καθιστώντας την Κωνσταντινούπολη παγκόσμιο αεροπορικό κόμβο, ενώ ταυτόχρονα θέλει να αναβαθμίσει την αμυντική της ισχύ ώστε να μην υστερεί έναντι Ελλάδας και Ισραήλ.

Η είδηση της συνάντησης έχει κινητοποιήσει έντονα την ελληνοαμερικανική κοινότητα και τα λόμπι στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με πληροφορίες, γίνονται ήδη διεργασίες ώστε ο Αμερικανός Πρόεδρος να απευθύνει πρόσκληση στον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για επίσκεψη στον Λευκό Οίκο μέχρι το τέλος του έτους. Η ελληνική πλευρά επιθυμεί να εξασφαλίσει ότι η αναβάθμιση των αμερικανοτουρκικών σχέσεων δεν θα γίνει εις βάρος των ελληνικών συμφερόντων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η παρουσία Μητσοτάκη στον Λευκό Οίκο θα έστελνε σαφές μήνυμα ισορροπίας και στήριξης των στρατηγικών σχέσεων ΗΠΑ-Ελλάδας, ειδικά μετά την αμυντική συμφωνία

(MDCA) και τη γεωπολιτική σημασία της Αλεξανδρούπολης. Ταυτόχρονα, θα ενίσχυε την εικόνα της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, σε μια περίοδο που η Τουρκία επιχειρεί να επανέλθει δυναμικά στο δυτικό στρατόπεδο.

Η διπλωματική «κούρσα» που ξεκινάει δείχνει ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει να διατηρήσει ισορροπία ανάμεσα στους δύο συμμάχους του ΝΑΤΟ. Το ερώτημα είναι αν η επίσκεψη Ερντογάν θα φέρει πραγματική αποκλιμάκωση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις ή θα οδηγήσει σε νέα διαπραγμάτευση ισχύος στην Ανατολική Μεσόγειο. Μέχρι τότε, η Αθήνα φαίνεται αποφασισμένη να ενισχύσει την παρουσία της στα αμερικανικά κέντρα αποφάσεων και να διασφαλίσει ότι η φωνή της θα ακουστεί δυνατά στην Ουάσιγκτον.

