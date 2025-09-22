Συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν στον Λευκό Οίκο: Διεργασίες για πρόσκληση Μητσοτάκη

Νέα «σελίδα» στις σχέσεις ΗΠΑ - Τουρκίας και εξέλιξη για σημαντικές γεωπολιτικές προεκτάσεις

Μαριάννα Γεωργαντή

Συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν στον Λευκό Οίκο: Διεργασίες για πρόσκληση Μητσοτάκη

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν - Ντόναλντ Τραμπ

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η επικείμενη συνάντηση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο, αμέσως μετά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, δεν είναι απλώς μια τυπική διπλωματική κίνηση.

Πρόκειται για εξέλιξη με σημαντικές γεωπολιτικές προεκτάσεις, καθώς ανοίγει τον δρόμο για μια νέα σελίδα στις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας, που είχαν τεταθεί λόγω της αγοράς του ρωσικού συστήματος S-400 και του αποκλεισμού της Άγκυρας από το πρόγραμμα των F-35.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρίσκονται μεγάλες αμυντικές και εμπορικές συμφωνίες: παραγγελία 250 αεροσκαφών Boeing, συμφωνίες για 40 F-16 Vipers και πιθανή επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35, υπό την προϋπόθεση αυστηρού ελέγχου ή απόσυρσης των S-400. Η Άγκυρα επιδιώκει να διπλασιάσει τον στόλο της Turkish Airlines, καθιστώντας την Κωνσταντινούπολη παγκόσμιο αεροπορικό κόμβο, ενώ ταυτόχρονα θέλει να αναβαθμίσει την αμυντική της ισχύ ώστε να μην υστερεί έναντι Ελλάδας και Ισραήλ.

Η είδηση της συνάντησης έχει κινητοποιήσει έντονα την ελληνοαμερικανική κοινότητα και τα λόμπι στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με πληροφορίες, γίνονται ήδη διεργασίες ώστε ο Αμερικανός Πρόεδρος να απευθύνει πρόσκληση στον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για επίσκεψη στον Λευκό Οίκο μέχρι το τέλος του έτους. Η ελληνική πλευρά επιθυμεί να εξασφαλίσει ότι η αναβάθμιση των αμερικανοτουρκικών σχέσεων δεν θα γίνει εις βάρος των ελληνικών συμφερόντων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η παρουσία Μητσοτάκη στον Λευκό Οίκο θα έστελνε σαφές μήνυμα ισορροπίας και στήριξης των στρατηγικών σχέσεων ΗΠΑ-Ελλάδας, ειδικά μετά την αμυντική συμφωνία
(MDCA) και τη γεωπολιτική σημασία της Αλεξανδρούπολης. Ταυτόχρονα, θα ενίσχυε την εικόνα της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, σε μια περίοδο που η Τουρκία επιχειρεί να επανέλθει δυναμικά στο δυτικό στρατόπεδο.

Η διπλωματική «κούρσα» που ξεκινάει δείχνει ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει να διατηρήσει ισορροπία ανάμεσα στους δύο συμμάχους του ΝΑΤΟ. Το ερώτημα είναι αν η επίσκεψη Ερντογάν θα φέρει πραγματική αποκλιμάκωση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις ή θα οδηγήσει σε νέα διαπραγμάτευση ισχύος στην Ανατολική Μεσόγειο. Μέχρι τότε, η Αθήνα φαίνεται αποφασισμένη να ενισχύσει την παρουσία της στα αμερικανικά κέντρα αποφάσεων και να διασφαλίσει ότι η φωνή της θα ακουστεί δυνατά στην Ουάσιγκτον.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:02ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία δεν θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος – Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση Μερτς

00:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χρυσή Μπάλα: Το… σήκωσε ο Ουσμάν Ντεμπελέ! Όλα τα βραβεία

23:59LIFESTYLE

Στάθης Αγγελόπουλος για την πρώην σύζυγό του: «Άρχισε να ωρύεται και να με κάνει ρεζίλι»

23:50ΥΓΕΙΑ

Πνίγεσαι από άγχος μετά τις διακοπές; Πέντε τρόποι για να το αντιμετωπίσεις

23:41ΚΟΣΜΟΣ

«Έκρηξη» ζωής στο Ρίτσμοντ: Γεννήθηκαν έξι τσιτάχ και μαγνητίζουν τα βλέμματα με τα παιχνίδια τους

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μαχμούντ Αμπάς κάλεσε τη Χαμάς να παραδώσει τα όπλα της

23:32WHAT THE FACT

Το TikTok «πλημμύρισε» με προτάσεις γάμου κάθε είδους

23:23LIFESTYLE

Πέθανε ο «Μίστερ εθνικά μπούτια», Γιώργος Σταυρόπουλος

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημη influencer δείχνει τους «αμφιλεγόμενους» κανόνες που επιβάλλει στα παιδιά της για τη σχολική χρονιά και γίνεται viral - «Βροχή» τα αρνητικά σχόλια στα social media

23:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Το Πολεμικό Μουσείο θα εισέλθει στη νέα εποχή - Αναβαθμίζονται οι εγκαταστάσεις - Θα γίνει σύγχρονο και σημείο αναφοράς

23:14LIFESTYLE

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Έσβησε κεράκια αγκαλιά με τους γιους της - «Η καλύτερη παρέα που θα μπορούσα να έχω»

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Επιστρέφει την Τρίτη ο Τζίμι Κίμελ

23:05ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει τους κανονισμούς για τα cookies μετά το… μπάχαλο στο διαδίκτυο

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Την Τετάρτη η συνάντησή του με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στη Νέα Υόρκη

22:45ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν στον Λευκό Οίκο: Διεργασίες για πρόσκληση Μητσοτάκη

22:36ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης έκλεισε λόγω μη επανδρωμένων αεροσκαφών

22:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το City Portal της Airbnb διαθέσιμο για πρώτη φορά στα Χανιά

22:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΣΑΠΠ: Κορυφαίοι Ελ Κααμπί, Κωνσταντέλιας - Δυνατή στιγμή με τον μικρό Μιχαήλ - Όλα τα βραβεία

22:25ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Η Γαλλία αναγνωρίζει επίσημα παλαιστινιακό κράτος

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Πουλόβερ από ανακυκλωμένα... ποτήρια: Η καινοτομία με χιλιάδες έσοδα που σώζει το περιβάλλον

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:23LIFESTYLE

Πέθανε ο «Μίστερ εθνικά μπούτια», Γιώργος Σταυρόπουλος

09:59WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή μποέμ ή κατσίβελοι: Από την Ινδία… στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημη influencer δείχνει τους «αμφιλεγόμενους» κανόνες που επιβάλλει στα παιδιά της για τη σχολική χρονιά και γίνεται viral - «Βροχή» τα αρνητικά σχόλια στα social media

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Εξαφανισμένο ψάρι επέστρεψε σε ποτάμι σκορπώντας ενθουσιασμό

20:45ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχεδόν το 1/4 των εκπαιδευτικών που διορίστηκαν, πήρε κατευθείαν άδεια – Ολόκληρος νομός έμεινε με τους μισούς νηπιαγωγούς

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Οι κρίσιμες ώρες στο νοσοκομείο και τα μηνύματα σε φίλη της - «Ακόμα δεν μπορούν να καθορίσουν τι είναι»

20:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Κολυδά για νέο κύμα κακοκαιρίας - Πότε θα χτυπήσει στη χώρα μας

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Πατέρας έκανε όπισθεν και παρέσυρε με το αυτοκίνητο το τρίχρονο αγοράκι του

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό του 16χρονου – «Του έλιωσαν το κεφάλι»

19:32ΚΟΣΜΟΣ

Live update: Ιστορική συνεδρίαση στον ΟΗΕ - Η Γαλλία προχώρησε στην επίσημη αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρεπορτάζ Newsbomb: Γιατί τελείωσαν οι πινακίδες κυκλοφορίας για μοτοσικλέτες - Οι ευθύνες, οι καθυστερήσεις και τι θα γίνει με τους νέους ιδιοκτήτες

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μαχμούντ Αμπάς κάλεσε τη Χαμάς να παραδώσει τα όπλα της

23:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Το Πολεμικό Μουσείο θα εισέλθει στη νέα εποχή - Αναβαθμίζονται οι εγκαταστάσεις - Θα γίνει σύγχρονο και σημείο αναφοράς

20:22LIFESTYLE

Άννα Φόνσου: «Έμεινα στον δρόμο και η Αλίκη Βουγιουκλάκη μου έκλεισε συμβόλαιο στην Αυστραλία - Έφτιαξα ξανά τη ζωή μου»

14:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο εκτροχιασμός της ελληνικής οικονομίας με ντοκουμέντα: Ολυμπιακή, ΟΣΕ και άλλα σκάνδαλα στο Δημόσιο - Αποκαλύψεις στο νέο βιβλίο Κασκαρέλη

23:41ΚΟΣΜΟΣ

«Έκρηξη» ζωής στο Ρίτσμοντ: Γεννήθηκαν έξι τσιτάχ και μαγνητίζουν τα βλέμματα με τα παιχνίδια τους

19:04LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Μετά τον Σήφη, έρχεται νέα δολοφονία – Ποια ηρωίδα πέφτει νεκρή

22:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» ο ερχομός του φθινοπώρου – Πότε θα έρθει η πρώτη κακοκαιρία

16:05ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ασφυκτικός ο θάνατος του βρέφους –  Φέρεται να το καταπλάκωσαν οι γονείς του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ