Λευκός Οίκος - Τραμπ: Η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους «είναι ανταμοιβή για τη Χαμάς»

Η Καρολάιν Λίβιτ ρωτήθηκε για τα σχέδια των ΗΠΑ να αντιδράσουν στον αυξανόμενο αριθμό χωρών που αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος.

«Ο πρόεδρος ήταν πολύ σαφής, διαφωνεί με αυτή την απόφαση», είπε.

«Μίλησε για αυτό στο Ηνωμένο Βασίλειο, στέκοντας δίπλα στον φίλο του, τον πρωθυπουργό Στάρμερ. Θεωρεί ότι αυτό δεν συμβάλλει σε τίποτα στην απελευθέρωση των ομήρων, που είναι ο πρωταρχικός στόχος αυτή τη στιγμή στη Γάζα, δεν συμβάλλει σε τίποτα στον τερματισμό αυτής της σύγκρουσης και στο τέλος αυτού του πολέμου».

Προσθέτει ότι ο Τραμπ πιστεύει ότι μια τέτοια κίνηση «είναι ανταμοιβή για τη Χαμάς».