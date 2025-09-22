Ιστορική συνεδρίαση στον ΟΗΕ για αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους - «Είναι τσίρκο», λέει το Ισραήλ

Ιστορική Σύνοδος Κορυφής, την οποία συνδιοργανώνουν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία, πραγματοποιείται σήμερα στη Νέα Υόρκη, με στόχο την επίσημη αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από αρκετές χώρες. Η κίνηση αυτή ωστόσο κατακρίνεται από το Ισραήλ, το οποίο υποστηρίζει πως υπονομεύονται οι προοπτικές για την ειρηνική επίλυση του πολέμου στη Γάζα.

Η Σύνοδος αναμένεται να ενισχύσει το ηθικό των Παλαιστινίων, δεν προβλέπεται να επιφέρει άμεσες αλλαγές στο έδαφος, καθώς η κυβέρνηση του Ισραήλ έχει δηλώσει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει παλαιστινιακό κράτος, συνεχίζοντας τον αγώνα της κατά της Χαμάς.

Διπλωματική απομόνωση και αντιδράσεις

Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μποϊκοτάρουν τη Σύνοδο, με τον Ισραηλινό πρέσβη στον ΟΗΕ, Danny Danon, να περιγράφει το γεγονός ως «τσίρκο». Ωστόσο, αρκετές χώρες αναμένεται να προχωρήσουν σε επίσημη αναγνώριση. Η Βρετανία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Πορτογαλία αναγνώρισαν το παλαιστινιακό κράτος την Κυριακή, ενώ η Γαλλία και άλλες πέντε χώρες αναμένεται να κάνουν το ίδιο σήμερα, ενόψει της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Αν και η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών αναγνωρίζει πλέον το παλαιστινιακό κράτος, η Γερμανία και η Ιταλία έχουν δηλώσει ότι δεν είναι πιθανό να προβούν σε ανάλογη κίνηση σύντομα. Η Γερμανία, ιστορικά ισχυρός υποστηρικτής του Ισραήλ, έχει εκφράσει πιο επικριτική στάση, αλλά επιμένει ότι η αναγνώριση πρέπει να είναι το τελικό στάδιο μιας πολιτικής διαδικασίας που θα καταλήξει στη λύση των δύο κρατών. Η Ιταλία δήλωσε ότι η αναγνώριση θα μπορούσε να είναι «αντιπαραγωγική».

Από την πλευρά της, η Ρωσία εξακολουθεί να πιστεύει ότι η λύση των δύο κρατών είναι ο μόνος τρόπος για την επίλυση της σύγκρουσης.

Οι αντιδράσεις του Ισραήλ και οι επιπτώσεις

Το Ισραήλ δέχεται παγκόσμια κατακραυγή για τη στρατιωτική του δράση στη Γάζα, όπου πάνω από 65.000 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές υγείας. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απέρριψε τις εκκλήσεις για τερματισμό της εκστρατείας, τονίζοντας ότι δεν θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος.

Το Ισραήλ εξετάζει την προσάρτηση μέρους της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης ως πιθανή απάντηση στις αναγνωρίσεις, καθώς και συγκεκριμένα διμερή μέτρα εναντίον του Παρισιού.

Η Γαλλία, που πρωτοστάτησε σε αυτή την κίνηση, ελπίζει ότι η ανακοίνωση του Εμανουέλ Μακρόν θα δώσει νέα ώθηση σε ένα κίνημα στο οποίο μέχρι τώρα πρωτοστατούσαν μικρότερα έθνη. Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπάροτ δήλωσε ότι η απόφαση αυτή «είναι μια συμβολική, άμεση, πολιτική απόφαση που αποδεικνύει τη δέσμευση της Γαλλίας στη λύση των δύο κρατών».

Από την πλευρά των Παλαιστινίων, ορισμένοι εκτοπισμένοι στη Γάζα εξέφρασαν σκεπτικισμό, πιστεύοντας ότι οι αναγνωρίσεις δεν θα ασκήσουν σοβαρή πίεση στο Ισραήλ.

*Με πληροφορίες από Reuters

