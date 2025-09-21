Ο Μακρόν θα αναγνωρίσει τη Δευτέρα παλαιστινιακό κράτος - Η προϋπόθεση για να ανοίξει πρεσβεία

Ο Γάλλος πρόεδρος αναμένεται να ανακοινώσει την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία τη Δευτέρα. Ωστόσο, η απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς αποτελεί «σαφή προϋπόθεση πριν ανοίξουμε πρεσβεία», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν σε συνέντευξή του στο αμερικανικό μέσο ενημέρωση CBS την Κυριακή.

«Αυτή είναι η πρώτη δέσμη όρων και απαιτήσεων που θα θέσουμε σε εφαρμογή στην ειρηνευτική διαδικασία. Αλλά θα ανακοινώσουμε αυτήν την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους στις 22».

Η αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης δεν είναι παιχνίδι προς όφελος της Χαμάς, απάντησε επίσης σε όσους, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον επικρίνουν για την απόφασή του.

«Δεν ανταποκρίνομαι στις προσδοκίες της Χαμάς», η οποία έχει «εμμονή με την καταστροφή του Ισραήλ», υποστήριξε. «Αλλά αναγνωρίζω τη νομιμότητα τόσων πολλών Παλαιστινίων που θέλουν ένα κράτος, που είναι λαός. Θέλουν ένα έθνος, θέλουν ένα κράτος και δεν πρέπει να τους πιέζουμε προς τη Χαμάς».

Ο Εμανουέλ Μακρόν επιβεβαίωσε επίσης τη βαθιά του διαφωνία με τη στρατιωτική πολιτική που ακολουθεί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Γάζα. Αρχικά, αναγνώρισε ότι αυτή η πολιτική καταστροφής της Χαμάς είχε σημειώσει μια ορισμένη στρατιωτική «επιτυχία» «επειδή σκότωσαν όλους τους κύριους ηγέτες ».

Αλλά στην ουσία, πρόκειται για αποτυχία, επειδή αν «ο ισραηλινός στρατός πιθανώς σκότωσε τους μισούς» από τους περίπου «25.000 μαχητές της Χαμάς», η τρομοκρατική ομάδα «έχει καταφέρει να στρατολογήσει τους αντίστοιχους» από τότε. «Έχετε τόσους μαχητές στην αρχή », οπότε «αν θέλουμε να διαλύσουμε τη Χαμάς, ο ολοκληρωτικός πόλεμος δεν είναι η λύση, επειδή μόνο σκοτώνει την αξιοπιστία του Ισραήλ » .

Σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θέλει να καταστρέψει τη λύση των δύο κρατών, όχι μόνο τη Χαμάς. Αυτό καθιστά απαραίτητη την αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης. «Όταν η Κνεσέτ αποφάσισε να αναβιώσει τους οικισμούς στη Δυτική Όχθη, ήταν η καλύτερη απόδειξη ότι δεν θέλουν να πολεμήσουν τη Χαμάς », υποστήριξε. «Δεν υπάρχει Χαμάς στη Δυτική Όχθη. Θέλουν απλώς να καταστρέψουν τα υπάρχοντα πολιτικά σώματα και την πιθανότητα δύο κρατών. Και πιστεύω ακράδαντα ότι αυτό είναι ένα τρομερό λάθος για το ίδιο το Ισραήλ, γιατί κάνοντας αυτό, απλώς σκοτώνουν οποιαδήποτε άλλη προοπτική εκτός από τον πόλεμο».

Τέλος, ο Γάλλος πρόεδρος χαιρέτισε τις μεταρρυθμίσεις από την Παλαιστινιακή Αρχή. «Έχουμε λάβει μια σειρά δεσμεύσεων», τόνισε: «Μεταρρύθμιση. Η εκλογή νέου αντιπροέδρου, η μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού προγράμματος, ένα πρόγραμμα αναγκαστικής αμοιβής, προφανώς, επίσης με την παρακολούθηση μιας αμερικανικής δομής ελέγχου».