Τραμπ: Ο αμερικανικός στρατός ξεκίνησε «μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις» στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει «μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις» εναντίον του Ιράν σε ένα οκτάλεπτο βίντεο στην πλατφόρμα του Truth Social. «Eπιδιώξαμε επανειλημμένα να καταλήξουμε σε συμφωνία. Προσπαθήσαμε».

Πρόσθεσε οτι «θα καταστρέψουμε τους πυραύλους τους και θα ισοπεδώσουμε την πυραυλική τους βιομηχανία. Θα... εξαλειφθεί εντελώς», ενώ είπε ότι οι «απειλητικές δραστηριότητες της Τεχεράνης θέτουν άμεσα σε κίνδυνο τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα στρατεύματά μας, τις βάσεις μας στο εξωτερικό και τους συμμάχους μας σε όλο τον κόσμο».

«Για 47 χρόνια», συνέχισε ο Τραμπ, «το ιρανικό καθεστώς φώναζε «Θάνατος στην Αμερική» και διεξήγαγε μια ατελείωτη εκστρατεία αιματοχυσίας». Αναφέρεται στην κρίση της αμερικανικής πρεσβείας από το 1979 και το 1981, όπου 66 όμηροι κρατήθηκαν για 444 ημέρες. «Ήταν μαζική τρομοκρατία και δεν πρόκειται να την ανεχτούμε άλλο» είπε.

Ένα 24ωρο νωρίτερα ο Τραμπ είχε πει ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν λάβει «τελική απόφαση» για το αν θα χτυπήσουν το Ιράν, αλλά πρόσθεσε ότι «δεν είναι ευχαριστημένος» με τη διαπραγματευτική τους θέση κατά τη διάρκεια των πυρηνικών συνομιλιών. Νωρίτερα πραγματοποιήθηκαν έμμεσες συνομιλίες στη Γενεύη μεταξύ των δύο χωρών, με τις δύο πλευρές να δηλώνουν ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στην επίτευξη συμφωνίας.

Η Ουάσινγκτον έχει εντείνει το τελευταίο διάστημα την πίεση στην Τεχεράνη να καταλήξει σε νέα συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα, με τον Τραμπ να δηλώνει επανειλημμένα ότι οι ΗΠΑ ήταν «έτοιμες, πρόθυμες και ικανές» να ενεργήσουν «με ταχύτητα και βία, εάν χρειαστεί».

Ερωτηθείς εάν οι εντάσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφουςαπό τον Λευκό Οίκο ότι «υπάρχει πάντα ένας κίνδυνος». «Όταν υπάρχει πόλεμος, υπάρχει κίνδυνος για οτιδήποτε - τόσο καλό όσο και κακό», πρόσθεσε.