Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους εναντίον του Ισραήλ - Ανησυχία για τα Στενά του Ορμούζ

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις δήλωσαν ότι εντόπισαν πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ. «Πριν από λίγο, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις εντόπισαν πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το έδαφος του Κράτους του Ισραήλ. Αμυντικά συστήματα λειτουργούν για την αναχαίτιση της απειλής.» ανέφεραν οι IDF.

«Τα τελευταία λεπτά, η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου έστειλε προληπτική οδηγία απευθείας στα κινητά τηλέφωνα στις σχετικές περιοχές. Το κοινό καλείται να ενεργήσει υπεύθυνα και να ακολουθήσει τις οδηγίες, σώζουν ζωές.»

«Μόλις ληφθεί ειδοποίηση, το κοινό λαμβάνει οδηγίες να εισέλθει σε προστατευόμενο χώρο και να παραμείνει εκεί μέχρι νεωτέρας. Η έξοδος από προστατευόμενο χώρο επιτρέπεται μόνο μετά από λήψη σαφών οδηγιών. Το κοινό παρακαλείται να συνεχίσει να ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου».

«To Iράν μπορεί να μην είναι στρατιωτική υπερδύναμη όπως η Αμερική, αλλά το μόνο πράγμα που διαθέτει σε αφθονία είναι οι βαλλιστικοί πύραυλοι», εξηγεί ο στρατιωτικός αναλυτής του Sky News Σον Μπελ . «Και όπως είδαμε πέρυσι, υπάρχουν κύματα αυτών των πυραύλων, ένας μπορεί να μην περάσει, 10 μπορεί να μην περάσουν. Αλλά αν εκτοξευθούν 100 ή 500, η ποσότητα έχει μια δική της ποιότητα.»

Το Ισραήλ, φυσικά, μπορεί να μην είναι ο μόνος στόχος. «Θα μπορούσαν επίσης να επιτεθούν σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις», λέει ο Μπελ. «Υπάρχουν πολλές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή. «Έκαναν επίσης άσκηση με πραγματικά πυρά στα Στενά του Ορμούζ, τερματίζοντας την λειτουργία του μόλις την προηγούμενη μέρα.»

«Γιατί είναι αυτό σημαντικό για εμάς; Περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου περνάει από αυτό το στενό. Και αυτό θα προκαλούσε αμέσως προβλήματα στις αγορές πετρελαίου.» «Και το τελευταίο πράγμα που θα είναι ενδιαφέρον... το Shaheed Bagheri ένα σχετικά νέο μη επανδρωμένο πλοίο που έχουν θέσει σε λειτουργία οι Ιρανοί, είναι τώρα σε υπηρεσία και λειτουργεί σχεδόν κοντά στα αεροπλανοφόρα.» «Μπορεί να εκτοξεύσει αρκετά ισχυρά drones.»

«Οι Αμερικανοί διαθέτουν πολύ, πολύ αποτελεσματική προστασία από κοντινή απόσταση με αυτά τα αεροπλανοφόρα. Αλλά μόλις αρχίσουν να κατακλύζουν αυτήν την άμυνα με 20, 30, 50 drones κάθε φορά, ίσως οι Αμερικανοί αρχίσουν να αισθάνονται λίγο ευάλωτοι.»

Η συντάκτρια άμυνας και ασφάλειας Ντέμπορα Χέινς λέει ότι η ερμηνεία του Ιράν για την επίθεση σήμερα το πρωί θα καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσει. Το Ιράν λέει έχει «προετοιμάσει πολεμικά παιχνίδια» για μια επίθεση όπως αυτή από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

«Το Ιράν διαθέτει ένα σημαντικό απόθεμα βαλλιστικών πυραύλων και πυραύλων κρουζ και μη επανδρωμένων αεροσκαφών», λέει. «Έχει την ικανότητα να προκαλέσει σημαντική ζημιά. «Και το κλειδί θα είναι, σε ποιο βαθμό το καθεστώς το βλέπει αυτό ως υπαρξιακό και, ως εκ τούτου, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια όσον αφορά την αντίδρασή του.»

«Σε ποιο βαθμό, εάν ισχύει αυτό, είναι σε θέση να το κάνει αυτό όσον αφορά τα αποθέματά του και την ικανότητά του να επιτίθεται, δεδομένων των επιχειρήσεων που έχουν ήδη διεξαχθεί εναντίον του;»