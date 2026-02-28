Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους εναντίον του Ισραήλ - Ανησυχία για τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, σύμφωνα με τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους εναντίον του Ισραήλ - Ανησυχία για τα Στενά του Ορμούζ
Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις δήλωσαν ότι εντόπισαν πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ. «Πριν από λίγο, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις εντόπισαν πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το έδαφος του Κράτους του Ισραήλ. Αμυντικά συστήματα λειτουργούν για την αναχαίτιση της απειλής.» ανέφεραν οι IDF.

«Τα τελευταία λεπτά, η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου έστειλε προληπτική οδηγία απευθείας στα κινητά τηλέφωνα στις σχετικές περιοχές. Το κοινό καλείται να ενεργήσει υπεύθυνα και να ακολουθήσει τις οδηγίες, σώζουν ζωές.»

«Μόλις ληφθεί ειδοποίηση, το κοινό λαμβάνει οδηγίες να εισέλθει σε προστατευόμενο χώρο και να παραμείνει εκεί μέχρι νεωτέρας. Η έξοδος από προστατευόμενο χώρο επιτρέπεται μόνο μετά από λήψη σαφών οδηγιών. Το κοινό παρακαλείται να συνεχίσει να ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου».

«To Iράν μπορεί να μην είναι στρατιωτική υπερδύναμη όπως η Αμερική, αλλά το μόνο πράγμα που διαθέτει σε αφθονία είναι οι βαλλιστικοί πύραυλοι», εξηγεί ο στρατιωτικός αναλυτής του Sky News Σον Μπελ . «Και όπως είδαμε πέρυσι, υπάρχουν κύματα αυτών των πυραύλων, ένας μπορεί να μην περάσει, 10 μπορεί να μην περάσουν. Αλλά αν εκτοξευθούν 100 ή 500, η ποσότητα έχει μια δική της ποιότητα.»

Το Ισραήλ, φυσικά, μπορεί να μην είναι ο μόνος στόχος. «Θα μπορούσαν επίσης να επιτεθούν σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις», λέει ο Μπελ. «Υπάρχουν πολλές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή. «Έκαναν επίσης άσκηση με πραγματικά πυρά στα Στενά του Ορμούζ, τερματίζοντας την λειτουργία του μόλις την προηγούμενη μέρα.»

«Γιατί είναι αυτό σημαντικό για εμάς; Περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου περνάει από αυτό το στενό. Και αυτό θα προκαλούσε αμέσως προβλήματα στις αγορές πετρελαίου.» «Και το τελευταίο πράγμα που θα είναι ενδιαφέρον... το Shaheed Bagheri ένα σχετικά νέο μη επανδρωμένο πλοίο που έχουν θέσει σε λειτουργία οι Ιρανοί, είναι τώρα σε υπηρεσία και λειτουργεί σχεδόν κοντά στα αεροπλανοφόρα.» «Μπορεί να εκτοξεύσει αρκετά ισχυρά drones.»

«Οι Αμερικανοί διαθέτουν πολύ, πολύ αποτελεσματική προστασία από κοντινή απόσταση με αυτά τα αεροπλανοφόρα. Αλλά μόλις αρχίσουν να κατακλύζουν αυτήν την άμυνα με 20, 30, 50 drones κάθε φορά, ίσως οι Αμερικανοί αρχίσουν να αισθάνονται λίγο ευάλωτοι.»

Η συντάκτρια άμυνας και ασφάλειας Ντέμπορα Χέινς λέει ότι η ερμηνεία του Ιράν για την επίθεση σήμερα το πρωί θα καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσει. Το Ιράν λέει έχει «προετοιμάσει πολεμικά παιχνίδια» για μια επίθεση όπως αυτή από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

«Το Ιράν διαθέτει ένα σημαντικό απόθεμα βαλλιστικών πυραύλων και πυραύλων κρουζ και μη επανδρωμένων αεροσκαφών», λέει. «Έχει την ικανότητα να προκαλέσει σημαντική ζημιά. «Και το κλειδί θα είναι, σε ποιο βαθμό το καθεστώς το βλέπει αυτό ως υπαρξιακό και, ως εκ τούτου, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια όσον αφορά την αντίδρασή του.»

«Σε ποιο βαθμό, εάν ισχύει αυτό, είναι σε θέση να το κάνει αυτό όσον αφορά τα αποθέματά του και την ικανότητά του να επιτίθεται, δεδομένων των επιχειρήσεων που έχουν ήδη διεξαχθεί εναντίον του;»

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:34ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινά ΜΜΕ: Σκοτώθηκε ο αρχηγός του στρατού του Ιράν, Αμίρ Χαταμί

10:31ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: «Το δολοφονικό καθεστώς του Iράν δεν πρέπει να είναι οπλισμένο με πυρηνικά όπλα»

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Έκλεισαν οι σταθμοί Πανεπιστήμιο και Σύνταγμα του Μετρό

10:24ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG - Τέμπη, τρία χρόνια μετά - Συλλαλητήρια και εκδηλώσεις μνήμης για την τραγωδία

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους εναντίον του Ισραήλ - Ανησυχία για τα Στενά του Ορμούζ

10:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης για Τέμπη: Οι ευθύνες για την τραγωδία να αποδοθούν αυστηρά και αμερόληπτα

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Βλάβη σε συρμό του ΗΣΑΠ στον σταθμό «Αττική»

10:00ΠΟΛΤΟΣ

Άμεση ανάλυση: Τι σημαίνει το προληπτικό χτύπημα Ισραήλ ΗΠΑ στο Ιράν και γιατί επελέγη αυτή η μορφή βομβαρδισμών στην Τεχερανη

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Novibet: Μία εγγραφή, καμία κατάθεση, 10.460 δώρα!

09:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Σέντρα με τρεις δυνατές μάχες! – Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

09:42ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ο αμερικανικός στρατός ξεκίνησε «μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις» στο Ιράν - «Θα ισοπεδώσουμε την πυραυλική τους βιομηχανία»

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Ο αμερικανικός ρόλος στην επίθεση του Ισραήλ κατά του Ιράν

09:24ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ ξεκίνησε επιθέσεις στην Τεχεράνη - Κοινή δράση με τις ΗΠΑ επιβεβαιώνουν πηγές απί το Τελ Αβίβ - Θα είναι εκτεταμένα τα χτυπήματα, λένε Αμερικανοί αξιωματούχοι -LIVE εικόνα

09:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για Τέμπη: «Οι εκταφές είναι απόφαση Δικαιοσύνης» - Τι είπε για τα σημερινά συλλαλητήρια

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Ο 19χρονος προσπάθησε να σώσει τον 17χρονο και τραυματίστηκε στη συμπλοκή

09:14ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Αναφορές ότι το Ισραήλ βομβάρδισε την κατοικία Χαμενεϊ - Εκτός Τεχεράνης ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν

09:01ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: «Τρελάθηκε» ο Γιόκιτς και τα έβαλε με… όλους τους Θάντερ! – Δείτε βίντεο

08:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση 3% στα καύσιμα μέσα σε μία ημέρα: Πού κινείται η τιμή της βενζίνης - Φόβοι για εκτροχιασμό αν οι ΗΠΑ επιτεθούν στο Ιράν

08:46ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: «Πολυβόλο» οι Σέλτικς, «συντριβή» για τους Μπακς – Όλα τα αποτελέσματα (28/02)

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Toyota RAV4 μπορεί να δώσει ρεύμα σε ένα σπίτι για μία εβδομάδα!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:00ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες: Πώς γίνονται εργασίες ακόμη και αν δεν συμφωνήσουν όλοι οι ένοικοι

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 28 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:24ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ ξεκίνησε επιθέσεις στην Τεχεράνη - Κοινή δράση με τις ΗΠΑ επιβεβαιώνουν πηγές απί το Τελ Αβίβ - Θα είναι εκτεταμένα τα χτυπήματα, λένε Αμερικανοί αξιωματούχοι -LIVE εικόνα

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το Silver Alert αποκάλυψε τη σκληρή πραγματικότητα του Μαρίνου – 35 μέρες μέσα σε ένα αμάξι

07:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Το τεράστιο πρόβλημα του Παναθηναϊκού που έλυσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

09:42ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ο αμερικανικός στρατός ξεκίνησε «μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις» στο Ιράν - «Θα ισοπεδώσουμε την πυραυλική τους βιομηχανία»

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Συλλαλητήριο για τα Τέμπη: Πότε κλείνουν οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας

10:00ΠΟΛΤΟΣ

Άμεση ανάλυση: Τι σημαίνει το προληπτικό χτύπημα Ισραήλ ΗΠΑ στο Ιράν και γιατί επελέγη αυτή η μορφή βομβαρδισμών στην Τεχερανη

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους εναντίον του Ισραήλ - Ανησυχία για τα Στενά του Ορμούζ

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα: Ποιοι θα πάρουν 250 ευρώ - Οι προϋποθέσεις για τις πληρωμές

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Βλάβη σε συρμό του ΗΣΑΠ στον σταθμό «Αττική»

21:48ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot 27/2/26: Ένα τυχερό δελτίο κερδίσει 74,8 εκατ. ευρώ

08:25ΚΟΣΜΟΣ

Παίρνει φωτιά πάλι η Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ ξεκίνησε επιθέσεις στην Τεχεράνη

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοιξιάτικη «πρεμιέρα» τον Μάρτη - Ο αντικυκλώνας φέρνει ηλιοφάνεια και άνοδο θερμοκρασίας

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Παραλύει η χώρα σήμερα - Ποιοι απεργούν, τι ισχύει με τα ΜΜΜ

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Ο αμερικανικός ρόλος στην επίθεση του Ισραήλ κατά του Ιράν

09:14ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Αναφορές ότι το Ισραήλ βομβάρδισε την κατοικία Χαμενεϊ - Εκτός Τεχεράνης ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν

07:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Στις 10 Μαρτίου η ανάρτηση των νέων εκκαθαριστικών - Ποιοι θα λάβουν αύξηση 20%

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Αμαζόνιος: Το νεογέννητο αγοράκι που διασώζει φυλή... τριών γυναικών από την εξαφάνιση

21:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αδιανόητη τραγωδία στο Ηράκλειο: Τους έκλεψαν 1 εκ. ευρώ με τηλεφωνική απάτη - Αυτοκτόνησε το θύμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ