Εορτολόγιο 28 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα 28 Φεβρουαρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την μνήμη των Οσίων Κύρας και Μαράννας, Αγίας Κυράννας Νεομάρτυρος και Θαυματουργού

Newsbomb

Εορτολόγιο 28 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

  • Κύρα, Κυρά, Κυράτσα
  • Κυράτσω, Κυράτση, Κυρατσούδα
  • Μαριάννα

Οσίες Μαριάννα και Κύρα

Τον βίο των Οσίων αυτών γυναικών, συνέγραψε ο Θεοδώρητος Κύρου στη Φιλόθεο Ιστορία του.

Οι Οσίες Κύρα και Μαριάννα κατάγονταν από τη Βέρροια (τωρινό Χαλέπιο) της Συρίας και έζησαν στις αρχές του 5ου αιώνα μ.Χ. Η καταγωγή τους ήταν επίσημη και ευγενική, ανάλογη δε και η μόρφωσή τους. Η αφοσίωσή τους ήταν στραμμένη στην πνευματική ζωή και τον ησυχαστικό βίο. Έτσι εγκατέλειψαν τον κόσμο και έκτισαν έξω από την πόλη περιτοίχισμα από πέτρες και επιδόθηκαν εκεί στον πνευματικό αγώνα. Τη θύρα του περιβόλου τους την έκλεισαν με πηλό, για να μην εισέρχεται κανένας σε αυτόν και άφησαν μόνο μια μικρή θυρίδα, για να επικοινωνούν με τους έξω και να λαμβάνουν την τροφή τους. Ασκήθηκαν στη σιωπή και έφεραν στα χέρια, τα πόδια, τον τράχηλο και τη μέση σίδερα, για να νεκρώσουν το σώμα και να νικήσουν τους πειρασμούς.

Ο ευσεβής πόθος τους τις έφερε στους Αγίους Τόπους και στο ναό της Αγίας Θέκλας στην Ισαυρία, απ’ όπου επέστρεψαν πνευματικά ενισχυμένες στο ερημητήριό τους και συνέχισαν με ταπεινοφροσύνη και αγαθοεργίες τη ζωή τους.

Έτσι, αφού έζησαν, κοιμήθηκαν με ειρήνη και παρέδωσαν τις ψυχές τους στο Νυμφίο Χριστό.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Το τεράστιο πρόβλημα του Παναθηναϊκού που έλυσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Συλλαλητήριο για τα Τέμπη: Πότε κλείνουν οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας

07:10LIFESTYLE

MEGA: Ανάβουν οι μηχανές για την επόμενη χρονιά

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για το «School Wars»: Η νέα τάση στο TikTok ενθαρρύνει συμπλοκές με ψαλίδια και διαβήτες

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο δώρο Πάσχα έως 250 ευρώ: Πότε θα καταβληθεί – Ποιες οι κατηγορίες δικαιούχων

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοιξιάτικη «πρεμιέρα» τον Μάρτη - Ο αντικυκλώνας φέρνει ηλιοφάνεια και άνοδο θερμοκρασίας

06:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λέρος: «Μου είχε πει ότι θα εκδικηθεί τον πατέρα του για αυτά που έκανε»

06:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Στα κάγκελα» ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ για την επιβολή της Mercosur παρά το αρχικό πάγωμα

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Το παρασκήνιο της φυγής στο Βερολίνο και τα πλαστά στοιχεία- Τι ψάχνει η ΕΛ.ΑΣ. για τον άνθρωπο που την βοήθησε

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση για επέτειο Τεμπών: Η αλήθεια θα λάμψει από την Δικαιοσύνη - Τι θα πει ο Μητσοτάκης στη δήλωσή του

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Παραλύει η χώρα σήμερα - Ποιοι απεργούν, τι ισχύει με τα ΜΜΜ

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Σε τεντωμένο σχοινί η Μέση Ανατολή: Το τελεσίγραφο Τραμπ και η «διπλωματία της τελευταίας στιγμής»

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη τρία χρόνια μετά: Το χρονικό της τραγωδίας, οι παραιτήσεις, οι έρευνες και τα συλλαλητήρια

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 28 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 28 Φεβρουαρίου

05:34ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Καλεί σε αποκλιμάκωση μεταξύ Πακιστάν - Αφγανιστάν

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21:Ανοικτή η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις

04:43ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Νίκη για τον Μιλέι στο κοινοβούλιο - Πέρασε η εργατική μεταρρύθμιση

04:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα:Ποιες οι προϋποθέσεις και ποιοι θα πάρουν 250 ευρώ

03:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ ΚΑΙ ΔΥΠΑ: Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 6 Μαρτίου - Πόσα χρήματα θα δοθούν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 28 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα: Ποιοι θα πάρουν 250 ευρώ - Οι προϋποθέσεις για τις πληρωμές

21:48ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot 27/2/26: Ένα τυχερό δελτίο κερδίσει 74,8 εκατ. ευρώ

06:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λέρος: «Μου είχε πει ότι θα εκδικηθεί τον πατέρα του για αυτά που έκανε»

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο δώρο Πάσχα έως 250 ευρώ: Πότε θα καταβληθεί – Ποιες οι κατηγορίες δικαιούχων

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το Silver Alert αποκάλυψε τη σκληρή πραγματικότητα του Μαρίνου – 35 μέρες μέσα σε ένα αμάξι

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Συλλαλητήριο για τα Τέμπη: Πότε κλείνουν οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Παραλύει η χώρα σήμερα - Ποιοι απεργούν, τι ισχύει με τα ΜΜΜ

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Το παρασκήνιο της φυγής στο Βερολίνο και τα πλαστά στοιχεία- Τι ψάχνει η ΕΛ.ΑΣ. για τον άνθρωπο που την βοήθησε

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Αμαζόνιος: Το νεογέννητο αγοράκι που διασώζει φυλή... τριών γυναικών από την εξαφάνιση

21:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αδιανόητη τραγωδία στο Ηράκλειο: Τους έκλεψαν 1 εκ. ευρώ με τηλεφωνική απάτη - Αυτοκτόνησε το θύμα

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη, 3 χρόνια μετά: «Όπως πονώ εγώ να πονέσεις κι εσύ, αυτό είναι δικαιοσύνη», λέει στο Newsbomb.gr ο Χρήστος Χούπας

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Σε τεντωμένο σχοινί η Μέση Ανατολή: Το τελεσίγραφο Τραμπ και η «διπλωματία της τελευταίας στιγμής»

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοιξιάτικη «πρεμιέρα» τον Μάρτη - Ο αντικυκλώνας φέρνει ηλιοφάνεια και άνοδο θερμοκρασίας

14:23ΚΟΣΜΟΣ

Ποιες είναι οι πιο ομιλούμενες γλώσσες στον κόσμο - Πού κατατάσσεται η ελληνική

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 28 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

06:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Στα κάγκελα» ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ για την επιβολή της Mercosur παρά το αρχικό πάγωμα

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Επίδοξοι... χρυσοθήρες γκρέμισαν την Αγία Τράπεζα ψάχνοντας για λίρες

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για το «School Wars»: Η νέα τάση στο TikTok ενθαρρύνει συμπλοκές με ψαλίδια και διαβήτες

21:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λουτράκι: Αυτός είναι ο 17χρονος που έπεσε νεκρός από μαχαιριές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ