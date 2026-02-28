Επίδομα παιδιού Α21:Ανοικτή η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή και θα δέχεται νέες αιτήσεις ή τροποποιήσεις υφισταμένων έως τις 11 Μαρτίου 2026 και ώρα 18:00

Newsbomb

Επίδομα παιδιού Α21:Ανοικτή η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις
Pixabay
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η πλατφόρμα για την υποβολή αισεων Α21 – Επίδομα Παιδιού είναι ανοιχτή έως τις 11 Μαρτίου 2026 και ώρα 18:00.
  • Το δικαιούμενο ποσό υπολογίζεται βάσει των εξαρτώμενων τέκνων και του οικογενειακού εισοδήματος του φορολογικού έτους 2024.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για την αίτηση είναι η φοίτηση των τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση και η καταχώρηση των στοιχείων της σχολικής μονάδας.
  • Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να εγκριθεί, διαφορετικά δεν λαμβάνεται υπόψη.
  • Σε περίπτωση λάθους στην αίτηση, υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης και υποβολής νέας, αλλιώς το ποσό που έχει καταβληθεί θεωρείται αχρεωστήτως καταβληθέν.
Snapshot powered by AI

Άνοιξε στις 08:00 το πρωί της Παρασκευής 27/2 η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού για την υποβολή αιτήσεων.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή και θα δέχεται νέες αιτήσεις ή τροποποιήσεις υφισταμένων έως τις 11 Μαρτίου 2026 και ώρα 18:00.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους είτε μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ (ΕΔΩ) είτε από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (ΕΔΩ), με την χρήση των κωδικών του Taxisnet.

Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2026 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2024.

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των προϋποθέσεων που θα ελέγχονται για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού είναι:

  • η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση – από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο – καθώς και η επάρκεια φοίτησης.

Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως στα σχετικά πεδία:

  • τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας,
  • η τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Αξίζει να σημειωθεί πως σημαντικό βήμα πριν από την υποβολή της αίτησης είναι η υποβολή φορολογικής δήλωσης (Ε1), αφού το επίδομα υπολογίζεται βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώθηκαν στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση.

Προσοχή: Για να ολοκληρωθεί η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Πώς θα κάνετε την αίτηση

Ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα ενημερώνεστε αν είστε δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού.

Βήμα 1 - Υποβολή Ε1 και αίτησης Α21

Το επίδομα υπολογίζεται βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που έχουν δηλωθεί στο Α21 του έτους 2025 και σύμφωνα με την τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση. Προκειμένου όμως οι δικαιούχοι να γνωρίζουν το σωστό ποσό του επιδόματός τους για το έτος 2025 αλλά και προς αποφυγή σώρευσης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, συνιστάται η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος-Ε1 τρέχοντος έτους (εισοδήματα 2024). Η πληρωμή της δόσης του επιδόματος παιδιού που θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής Ε1 τρέχοντος έτους, θα περιλάβει μόνο όσους αιτούντες έχουν υποβάλλει τη φορολογική δήλωση του τρέχοντος έτους.

Βήμα 2 - Είσοδος

Μπαίνετε στην εφαρμογή με τα διαπιστευτήρια TaxisNet πατώντας το link που ακολουθεί μετά τις οδηγίες. Με την είσοδό σας στο σύστημα θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τον ΑΜΚΑ και να συναινέσετε στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται, δηλαδή τα δικά σας, του/της συζύγου ή του αντισυμβαλόμενου στο σύμφωνο συμβίωσης και των προστατευόμενων τέκνων σας.

Βήμα 3 - Συναίνεση

Μετά την είσοδο, θα εμφανισθεί φόρμα όπου θα πρέπει να επιλέξετε την τρέχουσα οικογενειακή σας κατάσταση. Οι έγγαμοι και οι εν διαστάσει θα πρέπει να εισάγουν τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του/της συζύγου. Διαβάστε προσεχτικά το κείμενο που αφορά τη Συναίνεση για το Επίδομα Παιδιού και πατήστε [Συναίνεση] (για την έναρξη συμπλήρωσης και υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης επιδόματος παιδιού Α21).

Βήμα 4 - Συμπλήρωση Αίτησης

Η αίτηση επιδόματος παιδιού θα περιέχει προ-συμπληρωμένα τα προσωπικά σας στοιχεία και τη σύνθεση της οικογένειας σας. Κάποια από τα πεδία της αίτησης θα πρέπει να συμπληρωθούν από εσάς, όπως στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας, καθώς και o ΙΒΑΝ στον οποίο είστε δικαιούχος ή συνδικαιούχος για την καταβολή του επιδόματος.

Βήμα 5 - Σύνθεση Οικογένειας

Η αίτηση επιδόματος παιδιού περιλαμβάνει πίνακα με τη σύνθεση της οικογένειας σας. Για κάποια μέλη μπορεί να απαιτηθεί η συμπλήρωση πρόσθετων στοιχείων, όπως πχ. στοιχεία φοιτητή. Πατώντας [Αλλαγή Στοιχείων] θα κατευθυνθείτε στη φόρμα στοιχείων του μέλους για το οποίο θα εισάγετε και θα καταχωρήσετε συμπληρωματικά στοιχεία. Αν κάποιο από τα τέκνα δεν πρέπει να συμμετέχει στην αίτηση, θα πρέπει να κάνετε διαγραφή τέκνου. Επιπροσθέτως, αν κάποιο μέλος δεν περιλαμβάνεται στην προ-συμπληρωμένη σύνθεση της οικογένειας σας, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε προσθήκη τέκνου. Στην ίδια λίστα υπάρχει σχετική ενημέρωση δίπλα στο όνομα του ατόμου που τυχόν χρειάζεται να συναινέσει για το επίδομα. Για την συναίνεση του απαιτείται η σύνδεση στην εφαρμογή με τα δικά του στοιχεία TaxisNet.

Βήμα 6 - Επισημάνσεις & Δικαιολογητικά

Κατά την αποθήκευση ή την υποβολή της αίτησης, η εφαρμογή ενδέχεται να εμφανίσει στο κάτω μέρος της φόρμας επισημάνσεις με σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την αίτηση. Μπορεί να σας ζητηθεί να επισυνάψετε δικαιολογητικά που αφορούν εσάς ή κάποιο προστατευόμενο μέλος. Κάποια από τα δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά για την υποβολή της αίτησης επιδόματος παιδιού.

Βήμα 7 - Καταχώρηση και Υποβολή

Στο κάτω μέρος της αίτησης μπορείτε να πατήσετε [Αποθήκευση] ή [Υποβολή]. Με την αποθήκευση, η αίτηση καταχωρείται προσωρινά στο σύστημα και μπορείτε να επανέλθετε αργότερα μία ή περισσότερες φορές για να συμπληρώσετε επιπλέον στοιχεία των μελών ή και να επισυνάψετε δικαιολογητικά που μπορεί να απαιτηθούν. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης δεν θα είναι δυνατή η τροποποίηση της. Ο έλεγχος των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών γίνεται από τον ΟΠΕΚΑ μόνο μετά την οριστική υποβολή της αίτησης. Επισημαίνεται ότι η μη οριστικοποιημένη αίτηση δεν θεωρείται υποβληθείσα και δεν θα προχωρήσει η εκκαθάρισή της.

Ακύρωση Αίτησης

Αν μετά την υποβολή της αίτησης, διαπιστώσετε πως υπάρχει λάθος, μπορείτε να την ακυρώσετε πατώντας [Οι Αιτήσεις Μου] / [Προβολή] / [Ακύρωση Αίτησης] και κατόπιν να εκκινήσετε νέα αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (Α21) επιδόματος παιδιού. Όταν ολοκληρωθεί η συμπλήρωση της, πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Σε περίπτωση που ακυρώσετε την αίτησή σας και δεν υποβάλετε οριστικά νέα, τότε ότι ποσό λάβατε βάσει της ακυρωθείσας αίτησης, θα θεωρηθεί αχρεωστήτως καταβληθέν.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 28 Φεβρουαρίου

05:34ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Καλεί σε αποκλιμάκωση μεταξύ Πακιστάν - Αφγανιστάν

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21:Ανοικτή η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις

04:43ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Νίκη για τον Μιλέι στο κοινοβούλιο - Πέρασε η εργατική μεταρρύθμιση

04:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα:Ποιες οι προϋποθέσεις και ποιοι θα πάρουν 250 ευρώ

03:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ ΚΑΙ ΔΥΠΑ: Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 6 Μαρτίου - Πόσα χρήματα θα δοθούν

03:20ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Άρση των κυρώσεων σε βάρος της οργάνωσης του Αλ Σαρά στη Συρία

03:00LIFESTYLE

Θλίψη στη μουσική βιομηχανία: Πέθανε ο θρυλικός Neil Sedaka σε ηλικία 86 ετών

02:30ΚΟΣΜΟΣ

Βολιβία: Συνετρίβη μεταγωγικό αεροσκάφος του στρατού - Τουλάχιστον 15 νεκροί

02:05ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στηρίζουν το «δικαίωμα» του Πακιστάν να αμύνεται έναντι των Ταλιμπάν

01:40ΚΟΣΜΟΣ

Για 110 δισ. δολάρια αγόρασε την Warner Bros η Paramount - Δεν ανέβηκε πάνω από τα 86 το Netflix

01:15ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Κόκκινη γραμμή» ο εμπλουτισμός ουρανίου - Ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης

00:50ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Την ίδια ημέρα ήλθαν στον κόσμο το «μωρό-γίγαντας» των 6 κιλών και το το μόλις 1,8 κιλών βρέφος

00:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Εντολή να σταματήσει αμέσως η χρήση του Claude της Anthropic από την κυβέρνηση

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Ο ποδηλάτης που κάνει τον γύρο της Ευρώπης και ψηφίζει Κρήτη

23:46LIFESTYLE

Ντέιβιντ Γκέτα για τη νεογέννητη κόρη του: «Το πιο όμορφο μυστικό μας»

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Δάσκαλος έπιασε μαθητή από τον λαιμό – Η μητέρα του παιδιού κατήγγειλε το περιστατικό

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 28 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοκίνητο με ισραηλινή σημαία έπεσε πάνω σε πεζούς στην Αίγυπτο - Έξι τραυματίες

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία-Σλοβακία: Συμφωνία για συνάντηση Ζελένσκι-Φίτσο μετά την ένταση για το ρωσικό πετρέλαιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αδιανόητη τραγωδία στο Ηράκλειο: Τους έκλεψαν 1 εκ. ευρώ με τηλεφωνική απάτη - Αυτοκτόνησε το θύμα

21:48ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot 27/2/26: Ένα τυχερό δελτίο κερδίσει 74,8 εκατ. ευρώ

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το Silver Alert αποκάλυψε τη σκληρή πραγματικότητα του Μαρίνου – 35 μέρες μέσα σε ένα αμάξι

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα: Ποιοι θα πάρουν 250 ευρώ - Οι προϋποθέσεις για τις πληρωμές

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Βίντεο ντοκουμέντο από καβγά πατέρα και γιου πριν τη δολοφονία - Ο 50χρονος χτυπά τον ανήλικο

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 28 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Αμαζόνιος: Το νεογέννητο αγοράκι που διασώζει φυλή... τριών γυναικών από την εξαφάνιση

20:45ΕΛΛΑΔΑ

«Ελ.Βενιζέλος»: Η Μαρία Λαδά ιδρυτικό στέλεχος της ένωσης ΑμεΑ «Υπερίων» η γυναίκα που σκοτώθηκε

17:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Δεν θέλει να έχει καμία επικοινωνία με τους γονείς της - Πού έμενε στο Βερολίνο

21:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λουτράκι: Αυτός είναι ο 17χρονος που έπεσε νεκρός από μαχαιριές

04:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα:Ποιες οι προϋποθέσεις και ποιοι θα πάρουν 250 ευρώ

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη, 3 χρόνια μετά: «Όπως πονώ εγώ να πονέσεις κι εσύ, αυτό είναι δικαιοσύνη», λέει στο Newsbomb.gr ο Χρήστος Χούπας

18:34ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσοι εξάλειψαν «Ουκρανή Αμαζόνα» - Νεκρή 31χρονη ελεύθερη σκοπευτής

14:23ΚΟΣΜΟΣ

Ποιες είναι οι πιο ομιλούμενες γλώσσες στον κόσμο - Πού κατατάσσεται η ελληνική

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ελεύθεροι χωρίς όρους οι δύο κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία

16:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Μιλάνο: Τραμ εκτροχιάστηκε παγιδεύοντας ανθρώπους - Δύο νεκροί, 40 τραυματίες

05:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρουσιάζει τη κόρη του, «διάδοχο του θρόνου», σε μια παράξενη εκδήλωση

03:00LIFESTYLE

Θλίψη στη μουσική βιομηχανία: Πέθανε ο θρυλικός Neil Sedaka σε ηλικία 86 ετών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ