Για 110 δισ. δολάρια αγόρασε την Warner Bros η Paramount - Δεν ανέβηκε πάνω από τα 86 το Netflix

Ο πύργος νερού της Paramount Pictures στο Λος Άντζελες, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, με την επιγραφή Hollywood στο βάθος.

Ο αμερικανικός τηλεοπτικός και κινηματογραφικός όμιλος Paramount Skydance θα αποκτήσει τον ανταγωνιστικό του όμιλο Warner Bros Discovery (WBD), αξίας 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων συμπεριλαμβανομένου του χρέους, ανακοίνωσε την Παρασκευή, βάζοντας τέλος σε μια μακροχρόνια διαμάχη με το Netflix.

JUST IN: Paramount officially acquires Warner Bros for $110,000,000,000 pic.twitter.com/7q1QVyFYyI — Watcher.Guru (@WatcherGuru) February 27, 2026

Η νέα οντότητα θα περιλαμβάνει τα στούντιο του Χόλιγουντ Warner Bros και Paramount, όπως και το ειδησεογραφικό δίκτυο CNN και τις υπηρεσίες streaming HBO Max και Paramount+, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Αξίζει να σημειωθει ότι το Netflix αρνήθηκε να ανεβάσει την προσφορά του για την εξαγορά της Warner πάνω από τα 86 δισ. δολάρια τα οποία είχε αρχικά προσφέρει.

Η προσφορά της Paramount Skydance στηρίζεται σε σύνθετη χρηματοδοτική δομή, με καθοριστική τη στήριξη του Λάρι Έλισον, ιδρυτή της Oracle και πατέρα του επικεφαλής της εταιρείας, Ντέιβιντ Έλισον. Η WBD έχει συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων για τις 20 Μαρτίου, όπου θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για το μέλλον του ομίλου.

Η πιθανή εξαγορά αποκτά και πολιτική διάσταση, καθώς ο Λάρι Έλισον θεωρείται στενός υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα παρακολουθήσει προσωπικά τις εξελίξεις γύρω από το μέλλον του στούντιο και των καναλιών του.

Διαβάστε επίσης