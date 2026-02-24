Πόλεμος προσφορών: Η Warner Bros εξετάζει την αναθεωρημένη πρόταση της Paramount

H συμφωνία με το Netflix εξακολουθεί να ισχύει λέει το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros, παρά την αναθεωρημένη υπό εξέταση προσφορά της Paramount 

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Πόλεμος προσφορών: Η Warner Bros εξετάζει την αναθεωρημένη πρόταση της Paramount

Αεροφωτογραφία της Paramount Pictures στο Λος Άντζελες

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Warner Bros Discovery έλαβε και εξετάζει μία νέα βελτιωμένη πρόταση εξαγοράς από την Paramount Skydance, καθώς ο ιδιοκτήτης του ραδιοτηλεοπτικού φορέα CBS κάνει μια τελευταία προσπάθεια να σταματήσει την εταιρεία μέσων ενημέρωσης Netflix από την αγορά του πολυπόθητου στούντιο του Χόλιγουντ.

Η Paramount – η οποία διευθύνεται από τον Ντέιβιντ Έλισον, γιο του συμμάχου του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και συνιδρυτή της Oracle, Λάρι Έλισον – επιβεβαίωσε ότι είχε υποβάλει την πρόταση, αλλά καμία εταιρεία δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν.

Μια εξαγορά της WBD θα αναδιαμορφώσει το Χόλιγουντ και το ευρύτερο τοπίο των μέσων ενημέρωσης, φέρνοντας το HBO Max, αγαπημένους τίτλους όπως ο Χάρι Πότερ και, ανάλογα με το ποιος θα κερδίσει στη μάχη Netflix εναντίον Paramount, ενδεχομένως ακόμη και το CNN κάτω από μια νέα στέγη.

Η Paramount θέλει να εξαγοράσει τη Warner Bros στο σύνολό της, συμπεριλαμβανομένων δικτύων όπως το CNN και το Discovery, και πήγε κατευθείαν στους μετόχους με μια εχθρική προσφορά 77.9 δισεκατομμυρίων δολαρίων με μετρητά λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας με το Netflix τον Δεκέμβριο.

Λαμβάνοντας υπόψη το χρέος, αυτή η προσφορά πρόσφερε στους μετόχους της Warner 30 δολάρια ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε εταιρική αξία περίπου 108 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Paramount υποστήριξε την Τρίτη ότι η προσφορά της παραμένει στο τραπέζι, ενώ η Warner αξιολογεί την τελευταία της πρόταση.

Το Netflix θέλει να αγοράσει μόνο το στούντιο και την επιχείρηση ροής της Warner για 72 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά ή περίπου 83 δισεκατομμύρια δολάρια συμπεριλαμβανομένου του χρέους.

Το διοικητικό συμβούλιο της Warner έχει επανειλημμένα υποστηρίξει τη συμφωνία με το Netflix και την Τρίτη επανέλαβε ότι εξακολουθεί να ισχύει.

Οι μέτοχοι της Warner πρόκειται να ψηφίσουν για την πρόταση του Netflix στις 20 Μαρτίου.

Εάν το διοικητικό συμβούλιο της Warner αλλάξει πορεία και θεωρήσει την τελευταία προσφορά της Paramount ανώτερη, το Netflix θα έχει την ευκαιρία να αναθεωρήσει την πρότασή του, θέτοντας ενδεχομένως τις βάσεις για έναν νέο πόλεμο προσφορών ή θα μπορούσε να επιλέξει να αποχωρήσει.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:24ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Παραμένει σοβαρή η κατάσταση της 15χρονης που υπέστη εγκαύματα στα μάτια από σπρέι

23:22ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το «έξυπνο» κόλπο κτηνοτρόφου με τα ροζ πρόβατα που έγινε viral

23:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: «Σε λειτουργία από αύριο το railway.gov.gr» - «100% τηλεδιοίκηση έως το καλοκαίρι»

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος προσφορών: Η Warner Bros εξετάζει την αναθεωρημένη πρόταση της Paramount - Σε αναμονή το Netflix

23:06ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Πέθανε ο γλάρος που χτυπήθηκε από βολέ τερματοφύλακα - Περαστικός τον βρήκε και τον έθαψε

23:02ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η κόρη του ηθοποιού Μάρτιν Σόρτ, Κάθριν, σε ηλικία 42 ετών

22:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, Ατλέτικο Μαδρίτης - Κλαμπ Μπριζ 4-1: Όργια Σόρλοτ, αποκλεισμός για Τζόλη

22:57LIFESTYLE

Στην Πάτρα πέρασε την Καθαρά Δευτέρα η Ηλιάνα Παπαγεωργίου - Δείτε φωτογραφίες

22:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός 0-0 - Σέντρα στο β' μέρος

22:48ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Συγγρού: Δικυκλιστής χτύπησε σε κολώνα έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο

22:40ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ-ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση λεωφορείου με αυτοκίνητο που επέβαιναν καλόγριες στην ΠΑΘΕ

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Καρναβαλιστής σέρνεται στη μέση του δρόμου κάνοντας το σκουλήκι και γίνεται viral

22:20ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Τροχαίο με μοτοσικλέτα έξω από την πύλη του ΚΕΥΠ

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δώδεκα αμερικανικά stealth F-22 προσγειώθηκαν στο Ισραήλ

22:19ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στο ράντσο όπου κρυβόταν ο El Mencho: Ο βωμός, ίχνη νεφρικής ανεπάρκειας και το γράμμα στον Θεό

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Τέμπη: «Παραλύει» η χώρα στις 28 Φεβρουαρίου - Ποιοι θα απεργήσουν

22:08ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 24/2/2026 : Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

22:03ΚΟΣΜΟΣ

Το Πεντάγωνο στέλνει τελεσίγραφο στις εταιρείες τεχνητής Νοημοσύνης: Ζητά «πλήρη πρόσβαση» χωρίς περιορισμούς και απειλεί με κυρώσεις

22:02ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Χειροπέδες σε κτηνοτρόφο που έβοσκε τα πρόβατά του - Παραβίασε τα μέτρα για την ευλογιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:02ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η κόρη του ηθοποιού Μάρτιν Σόρτ, Κάθριν, σε ηλικία 42 ετών

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Τέμπη: «Παραλύει» η χώρα στις 28 Φεβρουαρίου - Ποιοι θα απεργήσουν

22:48ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Συγγρού: Δικυκλιστής χτύπησε σε κολώνα έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Καταδικάστηκε ο τραγουδιστής Κώστας Δόξας για ενδοοικογενειακή βία

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

20:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ο δικηγόρος του Κώστα Δόξα στο Newsbomb : «Δε δεχόμαστε την απόφαση - Έχουμε ασκήσει έφεση»

10:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Κεφαλογιάννη για τα παιδιά της: «Ξυπνούν και λένε: “Μαμά, το βράδυ θα κοιμηθούμε στον μπαμπά;”»

17:18ΕΘΝΙΚΑ

Δείτε εικόνες από την κατάταξη της Α’ ΕΣΣΟ 2026 σε Αυλώνα και Θήβα

21:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φθηνότερα τιμολόγια ρεύματος τον Μάρτιο λόγω... γεμάτων ταμιευτήρων και ισχυρών ανέμων

22:19ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στο ράντσο όπου κρυβόταν ο El Mencho: Ο βωμός, ίχνη νεφρικής ανεπάρκειας και το γράμμα στον Θεό

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Εκατομμύρια λαθραία τσιγάρα, ναρκωτικά, μετρητά και αλκοολούχα ποτά «τσάκωσε» η ΑΑΔΕ - Εντοπίστηκαν ακόμα και ζωντανά κουτάβια

16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μια «γεύση» άνοιξης καθώς τελειώνει ο Φεβρουάριος - Πώς θα είναι οι επόμενες ημέρες

06:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Αντίστροφη μέτρηση για το φινάλε – Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Διασώστης στο Newsbomb για τον νεκρό ορειβάτη στο Βελούχι: «Ήταν ζωντανός όταν έπεσε, τον βρήκαμε σε εμβρυική στάση»

21:33ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,3 Ρίχτερ στην Αλβανία - Αισθητός στην Ελλάδα

15:58LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο η Βίκυ Παγιατάκη την Καθαρά Δευτέρα από... ταραμοσαλάτα

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνίδα μάνα μπούκαρε σε γραφείο καθηγητή και ζήτησε αναβαθμολόγηση του γραπτού του γιου

21:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γαστούνη: Δύο συλλήψεις για την άγρια επίθεση σε πατέρα και γιο - Ταυτοποιήθηκαν ακόμα τρία άτομα

20:21ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικό βίντεο: Κογιότ καταδιώκει τρίχρονο αγόρι μέσα στην αυλή του σπιτιού

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση λεωφορείου με αυτοκίνητο που επέβαιναν καλόγριες στην ΠΑΘΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ