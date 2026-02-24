Πόλεμος προσφορών: Η Warner Bros εξετάζει την αναθεωρημένη πρόταση της Paramount

Η Warner Bros Discovery έλαβε και εξετάζει μία νέα βελτιωμένη πρόταση εξαγοράς από την Paramount Skydance, καθώς ο ιδιοκτήτης του ραδιοτηλεοπτικού φορέα CBS κάνει μια τελευταία προσπάθεια να σταματήσει την εταιρεία μέσων ενημέρωσης Netflix από την αγορά του πολυπόθητου στούντιο του Χόλιγουντ.

Η Paramount – η οποία διευθύνεται από τον Ντέιβιντ Έλισον, γιο του συμμάχου του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και συνιδρυτή της Oracle, Λάρι Έλισον – επιβεβαίωσε ότι είχε υποβάλει την πρόταση, αλλά καμία εταιρεία δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν.

Μια εξαγορά της WBD θα αναδιαμορφώσει το Χόλιγουντ και το ευρύτερο τοπίο των μέσων ενημέρωσης, φέρνοντας το HBO Max, αγαπημένους τίτλους όπως ο Χάρι Πότερ και, ανάλογα με το ποιος θα κερδίσει στη μάχη Netflix εναντίον Paramount, ενδεχομένως ακόμη και το CNN κάτω από μια νέα στέγη.

Η Paramount θέλει να εξαγοράσει τη Warner Bros στο σύνολό της, συμπεριλαμβανομένων δικτύων όπως το CNN και το Discovery, και πήγε κατευθείαν στους μετόχους με μια εχθρική προσφορά 77.9 δισεκατομμυρίων δολαρίων με μετρητά λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας με το Netflix τον Δεκέμβριο.

Λαμβάνοντας υπόψη το χρέος, αυτή η προσφορά πρόσφερε στους μετόχους της Warner 30 δολάρια ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε εταιρική αξία περίπου 108 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Paramount υποστήριξε την Τρίτη ότι η προσφορά της παραμένει στο τραπέζι, ενώ η Warner αξιολογεί την τελευταία της πρόταση.

Το Netflix θέλει να αγοράσει μόνο το στούντιο και την επιχείρηση ροής της Warner για 72 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά ή περίπου 83 δισεκατομμύρια δολάρια συμπεριλαμβανομένου του χρέους.

Το διοικητικό συμβούλιο της Warner έχει επανειλημμένα υποστηρίξει τη συμφωνία με το Netflix και την Τρίτη επανέλαβε ότι εξακολουθεί να ισχύει.

Οι μέτοχοι της Warner πρόκειται να ψηφίσουν για την πρόταση του Netflix στις 20 Μαρτίου.

Εάν το διοικητικό συμβούλιο της Warner αλλάξει πορεία και θεωρήσει την τελευταία προσφορά της Paramount ανώτερη, το Netflix θα έχει την ευκαιρία να αναθεωρήσει την πρότασή του, θέτοντας ενδεχομένως τις βάσεις για έναν νέο πόλεμο προσφορών ή θα μπορούσε να επιλέξει να αποχωρήσει.