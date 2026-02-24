Ιράν: Δώδεκα αμερικανικά stealth F-22 προσγειώθηκαν στο Ισραήλ

Προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη των ΗΠΑ έφτασαν στο Ισραήλ την ώρα που το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford πλέει στην Ανατολική Μεσόγειο για να ενωθεί με άλλο αμερικανικό αεροπλανοφόρο. Η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη για συνομιλίες, αλλά προειδοποιεί για περιφερειακές συνέπειες, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ σταθμίζει τα επόμενα βήματά του ενόψει της ομιλίας για την Κατάσταση του Έθνους.

Δώδεκα αμερικανικά μαχητικά F-22 Raptor, από τα πλέον προηγμένα στον κόσμο, προσγειώθηκαν την Τρίτη στο Ισραήλ, στο πλαίσιο ευρύτερης αμερικανικής στρατιωτικής ενίσχυσης, καθώς παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο πλήγματος κατά του Ιράν.

Το F-22 Raptor είναι ένα από τα δύο μαχητικά πέμπτης γενιάς στο οπλοστάσιο των ΗΠΑ, μαζί με το F-35 Lightning II, το οποίο διαθέτει και η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία. Η προσγείωση αμερικανικών μαχητικών στο Ισραήλ είναι ασυνήθιστη, ακόμη περισσότερο η ανάπτυξη stealth F-22.

Το F-22, που πραγματοποίησε την πρώτη του πτήση το 1990, είναι σχεδιασμένο κυρίως για αεροπορική υπεροχή, αλλά διαθέτει και δυνατότητες προσβολής στόχων εδάφους, ηλεκτρονικού πολέμου και αποστολών πληροφοριών. Σε αντίθεση με το F-35, δεν έχει εξαχθεί σε ξένες αεροπορίες λόγω νομικής απαγόρευσης στις ΗΠΑ.

Η πρώτη επιχειρησιακή του αποστολή πραγματοποιήθηκε το 2014, με πλήγματα κατά στόχων του Ισλαμικού Κράτους. Η πρώτη κατάρριψη σημειώθηκε το 2023, όταν κατέρριψε κινεζικό κατασκοπευτικό αερόστατο πάνω από τον Ατλαντικό. Δεν έχει καταρρίψει επανδρωμένο αεροσκάφος.

Την ίδια ώρα, το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln παραμένει στην περιοχή επί μακρόν, ενώ το USS Gerald R. Ford έχει περάσει την Κρήτη και αναμένεται να ενωθεί μαζί του.

Οι εξελίξεις σημειώνονται ενόψει της ομιλίας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την Κατάσταση του Έθνους και σε φόντο αυξημένης έντασης με το Ιράν.

Σε αναρτήσεις του στην πλατφόρμα X, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Abbas Araghchi υπογράμμισε ότι η διπλωματία παραμένει εφικτή. «Μια συμφωνία είναι εντός εμβέλειας, αλλά μόνο εάν δοθεί προτεραιότητα στη διπλωματία», έγραψε, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη θα επιστρέψει σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ στη Γενεύη, με στόχο μια «δίκαιη και ισότιμη συμφωνία» το συντομότερο δυνατό.

«Οι θεμελιώδεις μας πεποιθήσεις είναι απολύτως σαφείς. Το Ιράν δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικό όπλο, ούτε θα παραιτηθούμε από το δικαίωμά μας να αξιοποιούμε την ειρηνική πυρηνική τεχνολογία προς όφελος του λαού μας», ανέφερε.

Ο πρόεδρος του Ιράν Masoud Pezeshkian δήλωσε ότι η κυβέρνησή του στηρίζει την «ειρήνη και τη σταθερότητα» στην περιοχή. «Δεν επιδιώκουμε την αποσταθεροποίηση. Η ένταση θα βλάψει όλες τις χώρες», τόνισε.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της χώρας Ματζίντ Ταχτ-Ραβαντσί προειδοποίησε ότι ενδεχόμενο αμερικανικό πλήγμα θα αποτελούσε «πραγματικό τυχοδιωκτισμό». «Η έναρξη ενός πολέμου είναι δυνατή, ο τερματισμός του όμως δεν είναι εύκολος. Ολόκληρη η περιοχή θα υποστεί τις συνέπειες», είπε.

Παρά την αυξημένη στρατιωτική κινητικότητα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι πλήγμα πριν από το Σαββατοκύριακο θεωρείται απίθανο, επικαλούμενοι προγραμματισμένες διεθνείς επισκέψεις υψηλού επιπέδου.

Στην Ουάσιγκτον, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ επανέλαβε ότι «η πρώτη επιλογή του προέδρου Τραμπ είναι πάντα η διπλωματία, αλλά, όπως έχει δείξει, είναι διατεθειμένος να χρησιμοποιήσει τη φονική ισχύ του αμερικανικού στρατού, εάν χρειαστεί».

Ο πρώην αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Άαρον Ντέιβιντ Μίλερ σχολίασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δεν θα αποτελούσε έκπληξη αν ο Τραμπ ανακοίνωνε την έναρξη στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν στην ομιλία του. «Κανένας πρόεδρος δεν έχει ανακοινώσει την έναρξη πολεμικής σύγκρουσης σε ομιλία για την Κατάσταση του Έθνους. Γιατί όχι; Ίσως αυτός να είναι λόγος αρκετός για να το κάνει ο Τραμπ», έγραψε.

