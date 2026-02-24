Bloomberg: Η Τουρκία προετοιμάζει σχέδιο εισβολής σε ιρανικό έδαφος σε περίπτωση χτυπημάτων από ΗΠΑ

Η ιδέα μιας «νεκρής ζώνης» (buffer zone) στην ιρανική πλευρά των συνόρων έχει κερδίσει σημαντικό έδαφος εντός της τουρκικής κυβέρνησης.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το διεθνές ειδησεογραφικό μέσο Bloomberg, και αναπαράγουν, εμπλουτιζοντάς το, τουρκικά μέσα η Τουρκία έχει επικαιροποιήσει τα σχέδια έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση μιας ενδεχόμενης μαζικής προσφυγικής κρίσης, λόγω χτυπημάτων των ΗΠΑ στο Ιραν.

Πλέον σε αυτά περιλαμβάνεται ακόμη και το σενάριο εισόδου των δυνάμεών της στο ιρανικό έδαφος. Στόχος μιας τέτοιας κίνησης θα ήταν η αποτροπή της διέλευσης εκτοπισμένων πληθυσμών προς την Τουρκία, αν και η επιλογή αυτή θα εξεταζόταν μόνο σε περίπτωση κενού εξουσίας στην Τεχεράνη.

Η ιδέα μιας «νεκρής ζώνης» (buffer zone) στην ιρανική πλευρά των συνόρων έχει κερδίσει σημαντικό έδαφος εντός της τουρκικής κυβέρνησης. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Άγκυρας ενημέρωσε πρόσφατα τους βουλευτές σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση για μια σειρά κλιμακωτών σχεδίων. Αξιωματούχοι ξεκαθάρισαν την πρόθεσή τους να λάβουν έκτακτα μέτρα για να αποφύγουν την επανάληψη της πολιτικής των «ανοιχτών θυρών» που ακολούθησε τον συριακό εμφύλιο πόλεμο, η οποία οδήγησε σε πάνω από τρία εκατομμύρια πρόσφυγες στη χώρα.

Ταυτόχρονα πάντως η Τουρκία χρησιμοποίησε την δημιουργία «νεκρής ζώνης» στη Συρία, προκειμένου να εκπαιδεύσει και εξοπλίσει ομάδες τζιχαντιστών που αργότερα κατέλαβαν την εξουσία στη Συρία.

Turkey-Military-Dismissals

Στρατιώτες του τουρκικού στρατού παρελαύνουν στο πλαίσιο των εορτασμών για την 100ή επέτειο από την ίδρυση της σύγχρονης, κοσμικής Τουρκικής Δημοκρατίας, στην Κωνσταντινούπολη, Τουρκία, την Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2023.

AP

Η Άγκυρα προετοιμάζεται για πολλαπλά σενάρια σύγκρουσης

Οι προετοιμασίες αυτές γίνονται εν μέσω πληροφοριών ότι η Τουρκία αναμένει ένα πιθανό πλήγμα υπό την ηγεσία των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Σκοπός μιας τέτοιας επιχείρησης, σύμφωνα με Τούρκους αξιωματούχους, θα ήταν ο εξαναγκασμός της Τεχεράνης σε παραχωρήσεις για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Η Ουάσιγκτον έχει ήδη συγκεντρώσει ισχυρές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει πως εξετάζει περιορισμένα πλήγματα, θέτοντας ως ορόσημο για μια συμφωνία τις αρχές Μαρτίου.

Turkey Libya

Ο κίνδυνος μιας νέας προσφυγικής κρίσης

Κύρια πηγή ανησυχίας για την Τουρκία παραμένει η εισροή εκτοπισμένων, κυρίως Αφγανών και Πακιστανών που διαμένουν σήμερα στο Ιράν. Με την οικονομία της να πιέζεται ήδη από τον υψηλό πληθωρισμό, η Άγκυρα θεωρεί ότι ένα νέο κύμα προσφύγων θα προκαλούσε ανυπέρβλητα προβλήματα στις δημόσιες υπηρεσίες και την εσωτερική πολιτική σκηνή.

Τα σύνορα Τουρκίας-Ιράν, μήκους 560 χιλιομέτρων, είναι ήδη βαριά θωρακισμένα με τσιμεντένια τείχη, συρματοπλέγματα και πύργους επιτήρησης, καθώς αποτελούν παραδοσιακό πέρασμα παράνομης μετανάστευσης.

