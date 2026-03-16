Το Ισραήλ λέει ότι χτύπησε το αρχηγείο του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν

Η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικό χτύπημα κατά του αρχηγείου του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν στην Τεχεράνη, όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Σύμφωνα με τα Ισραηλινά ΜΜΕ η επιχείρηση έλαβε χώρα την Παρασκευή.

Το αρχηγείο του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης βρισκόταν μέσα σε μεγάλο συγκρότημα στην ανατολική Τεχεράνη και «για χρόνια χρησιμοποιούνταν από ανώτερους διοικητές για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων της δύναμης και για την προώθηση τρομοκρατικών επιχειρήσεων κατά του κράτους του Ισραήλ και άλλων χωρών στο θαλάσσιο μέτωπο της Μέσης Ανατολής».

דובר צה״ל בהצהרתו: הותקפה המפקדה הראשית של חיל הים במשמרות המהפכה



חיל האוויר תקף בהכוונה מדויקת של אמ"ן ומספן המודיעין של חיל הים, את המפקדה הראשית של חיל הים במשמרות המהפכה.



המפקדה הוקמה בתוך מתחם צבאי רחב של המשטר במזרח טהרן, ושימשה לאורך שנים מפקדים בכירים לניהול פעילות החיל… pic.twitter.com/ADzS4cXJQb — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 16, 2026

Όπως αναφέρει ο ισραηλινός στρατός: «Το Ναυτικό του IRGC είναι άμεσα υπεύθυνο για την παραβίαση της ελευθερίας της διεθνούς ναυσιπλοΐας και την πραγματοποίηση τρομοκρατικών ενεργειών εναντίον εμπορικών πλοίων. Το Ναυτικό του IRGC είναι επίσης υπεύθυνο για τον εξοπλισμό και τη χρηματοδότηση των τρομοκρατικών παρακλαδιών του καθεστώτος μέσω της μεταφοράς όπλων σε πλοία του IRGC»







