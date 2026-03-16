Χατζηδάκης: «Δεν μπορεί να περάσει κανείς αυτή την κρίση αβρόχοις ποσί» - Τι είπε για τα διυλιστήρια

«Κάθε μέρα που κρατάει η κρίση τόσο το χειρότερο για όλους. Θα ήταν επιπόλαιο να μην υπολογίσει κανείς ότι θα έχει επιπτώσεις στον πληθωρισμό και στους ρυθμούς ανάπτυξης», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ διευκρίνισε: «Δεν μπορεί να περάσει κανείς αυτή την κρίση αβρόχοις ποσίν»

«Η κυβέρνηση κινήθηκε αμέσως στο πεδίο της αισχροκέρδειας. Από εκεί και πέρα και εδώ και αλλού συζητιούνται και δεν έχουν ληφθεί, κι άλλα μέτρα στήριξης των ευάλωτων. Αλλά δεν έχουμε φτάσει εκεί», είπε ο κ. Χατζηδάκης.

«Αυτοί που κάνουν την κριτική για τα διυλιστήρια αγνοούν ότι η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα για τις εταιρείες εμπορίας. Αν δούμε τον κύκλο εργασιών τους τα 2/3 του συνόλου ανήκουν σε εταιρείες που συνδέονται με τα διυλιστήρια. Αν θέλαμε να κάνουμε χάρη θα πηγαίναμε μόνο στα πρατήρια», διευκρίνισε.

«Δεν προχωρούμε με φωνές και αντάρα, αλλά με σοβαρότητα σε όλους τους τομείς», είπε ακόμη ο κ. Χατζηδάκης.

Για την κατάσταση ασφαλείας στα Στενά του Ορμούζ υπογράμμισε: «Η Ελλάδα δεν έχει αποφασίσει να συμμετάσχει και σίγουρα θα κινηθεί στο ευρωπαϊκό πλαίσιο».

Για πλαφόν στις τιμές στα λιπάσματα είπε «είναι κάτι που μας απασχολεί», αλλά παρέπεμψε στο μέλλον.

Τι είπε για το ΠΑΣΟΚ

«Εμείς έχουμε πάρει πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ αλλά και πολλούς ψηφοφόρους. Τώρα τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ, θα ήταν καλό για τα δημόσια πράγματα, να υπάρχει μια αξιόπιστη αξιωματική αντιπολίτευση. Αλλά δεν μπορούμε να το επιβάλουμε. Εδώ δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε τα του οίκου μας. Υπάρχουν λάθη», τόνισε απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Υποστήριξε ότι στην Ελλάδα δεν λειτουργούν καλά οι κυβερνήσεις συνεργασίας φέρνοντας παράδειγμα την κυβέρνηση Παπαδήμου.

