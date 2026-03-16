Χατζηδάκης: «Δεν μπορεί να περάσει κανείς αυτή την κρίση αβρόχοις ποσί» - Τι είπε για τα διυλιστήρια

Απαντήσεις του αντιπροέδρου της κυβέρνησης για την διαφαινόμενη κρίση λόγω Ιράν 

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

«Κάθε μέρα που κρατάει η κρίση τόσο το χειρότερο για όλους. Θα ήταν επιπόλαιο να μην υπολογίσει κανείς ότι θα έχει επιπτώσεις στον πληθωρισμό και στους ρυθμούς ανάπτυξης», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ διευκρίνισε: «Δεν μπορεί να περάσει κανείς αυτή την κρίση αβρόχοις ποσίν»

«Η κυβέρνηση κινήθηκε αμέσως στο πεδίο της αισχροκέρδειας. Από εκεί και πέρα και εδώ και αλλού συζητιούνται και δεν έχουν ληφθεί, κι άλλα μέτρα στήριξης των ευάλωτων. Αλλά δεν έχουμε φτάσει εκεί», είπε ο κ. Χατζηδάκης.

«Αυτοί που κάνουν την κριτική για τα διυλιστήρια αγνοούν ότι η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα για τις εταιρείες εμπορίας. Αν δούμε τον κύκλο εργασιών τους τα 2/3 του συνόλου ανήκουν σε εταιρείες που συνδέονται με τα διυλιστήρια. Αν θέλαμε να κάνουμε χάρη θα πηγαίναμε μόνο στα πρατήρια», διευκρίνισε.

«Δεν προχωρούμε με φωνές και αντάρα, αλλά με σοβαρότητα σε όλους τους τομείς», είπε ακόμη ο κ. Χατζηδάκης.

Για την κατάσταση ασφαλείας στα Στενά του Ορμούζ υπογράμμισε: «Η Ελλάδα δεν έχει αποφασίσει να συμμετάσχει και σίγουρα θα κινηθεί στο ευρωπαϊκό πλαίσιο».

Για πλαφόν στις τιμές στα λιπάσματα είπε «είναι κάτι που μας απασχολεί», αλλά παρέπεμψε στο μέλλον.

Τι είπε για το ΠΑΣΟΚ

«Εμείς έχουμε πάρει πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ αλλά και πολλούς ψηφοφόρους. Τώρα τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ, θα ήταν καλό για τα δημόσια πράγματα, να υπάρχει μια αξιόπιστη αξιωματική αντιπολίτευση. Αλλά δεν μπορούμε να το επιβάλουμε. Εδώ δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε τα του οίκου μας. Υπάρχουν λάθη», τόνισε απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Υποστήριξε ότι στην Ελλάδα δεν λειτουργούν καλά οι κυβερνήσεις συνεργασίας φέρνοντας παράδειγμα την κυβέρνηση Παπαδήμου.

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Καταρρέει ο παγετώνας Doomsday της Ανταρκτικής; Σοκαριστική μελέτη με χρονικό ορίζοντα το 2067

23:06ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Πρώην σύντροφος γνωστής ηθοποιού ο αρχαιοκάπηλος

22:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσπρωτία: 18χρονος συνελήφθη με 60,5 κιλά χασίς

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ λέει ότι χτύπησε το αρχηγείο του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Έπεσαν σοβάδες στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου Μοιρών την ώρα της λειτουργίας

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εκτόξευσε για πρώτη φορά τον βαλλιστικό πύραυλο Sejjil

22:35ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ιράν και ΗΠΑ έχουν άμεσο δίαυλο επικοινωνίας - Αραγτσί και Γουίτκοφ ανταλλάσσουν μηνύματα

22:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: «Δεν μπορεί να περάσει κανείς αυτή την κρίση αβρόχοις ποσί» - Τι είπε για τα διυλιστήρια

22:24ΚΟΣΜΟΣ

Ολικό μπλακ άουτ στην Κούβα: Κατέρρευσε το ηλεκτρικό δίκτυο, στο απόλυτο σκοτάδι εκατομμύρια κάτοικοι

22:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Έκρυβε πέντε κιλά κάνναβης στον προφυλακτήρα αυτοκινήτου

22:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ριζική αλλαγή από αύριο - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

21:51ΕΛΛΑΔΑ

Ψαχνά Ευβοίας: Άνοιξαν τάφο 46χρονου και βρήκαν μέσα χειρουργικό ψαλίδι

21:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Πένθος για τον Κέντρικ Ναν - Στις ΗΠΑ για την κηδεία της γιαγιάς του

21:39ΕΛΛΑΔΑ

Έλληνας έζησε τους βομβαρδισμούς στην Ουκρανία και τώρα τα χτυπήματα στο Ντουμπάι

21:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ 2026: Παράταση μη καταβολής για περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 6 για τον ομαδικό βιασμό της ανήλικης

21:33ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Μαζική επίθεση του Πακιστάν στη Καμπούλ, αναφορές για νεκρούς - «Έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», λέει η κυβέρνηση των Ταλιμπάν

21:25ΕΛΛΑΔΑ

Γκίκας για σκάφος Frontex: «Περίεργο συμβάν, πιθανά το ατύχημα να οφείλεται σε λάθος χειρισμό»

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Στη Σούδα για ανεφοδιασμό του αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford

21:01ΥΓΕΙΑ

Χάπι για την υπέρταση: Πότε το χρειάζεστε – Ποια στιγμή της ημέρας να το παίρνετε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:32ΚΟΣΜΟΣ

Γαμπρός στην Κρήτη ο ανιψιός της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν - Παντρεύτηκε και ζει σε χωριό του νησιού

20:48LIFESTYLE

Η Ελένη Τσολάκη «επιστρέφει» στον ΑΝΤ1

21:51ΕΛΛΑΔΑ

Ψαχνά Ευβοίας: Άνοιξαν τάφο 46χρονου και βρήκαν μέσα χειρουργικό ψαλίδι

23:25LIFESTYLE

Κρήτη: Μια αγκαλιά, μια παρέα - Νύφη και γαμπρός χορεύουν με τους δικούς τους ανθρώπους

22:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ριζική αλλαγή από αύριο - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

21:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Πένθος για τον Κέντρικ Ναν - Στις ΗΠΑ για την κηδεία της γιαγιάς του

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κατέρρευσε ο αντικυκλώνας στα Βαλκάνια - Επηρεάζεται άμεσα η Ελλάδα

20:51ΚΟΣΜΟΣ

Ηχητικό ντοκουμέντο της Telegraph: Πώς ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ γλίτωσε τον θάνατο για λίγα δευτερόλεπτα

20:05LIFESTYLE

Αγγελική Ηλιάδη για Μπάμπη Λαζαρίδη: «Δεν ήταν μόνο ψυχολογική η κακοποίηση ήταν και σωματική»

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Η τράπεζα του έβαλε κατά λάθος 78 εκατ. ευρώ: Τα επένδυσε, έβγαλε σχεδόν 1 εκατ. και μετά τα επέστρεψε όλα

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εκτόξευσε για πρώτη φορά τον βαλλιστικό πύραυλο Sejjil

18:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κωνσταντίνος Καρέτσας: Δίνει 50 εκατομμύρια ευρώ η Ρεάλ Μαδρίτης για το παιδί-θαύμα της Ελλάδας

07:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση για το επόμενο τρίμηνο - Τι δείχνουν έξι μετεωρολογικά κέντρα για την Ελλάδα

22:24ΚΟΣΜΟΣ

Ολικό μπλακ άουτ στην Κούβα: Κατέρρευσε το ηλεκτρικό δίκτυο, στο απόλυτο σκοτάδι εκατομμύρια κάτοικοι

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Άνταμ Πέρσον: Συγκλόνισε στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ - Η μάχη του με την νευροϊνωμάτωση

20:44LIFESTYLE

Μενίδι: Εδώ γίνονται τα γυρίσματα της ταινίας του Μπραντ Πιτ - Αποκλεισμένη η περιοχή γύρω από το στούντιο

21:25ΕΛΛΑΔΑ

Γκίκας για σκάφος Frontex: «Περίεργο συμβάν, πιθανά το ατύχημα να οφείλεται σε λάθος χειρισμό»

22:35ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ιράν και ΗΠΑ έχουν άμεσο δίαυλο επικοινωνίας - Αραγτσί και Γουίτκοφ ανταλλάσσουν μηνύματα

20:06ΕΛΛΑΔΑ

«Κάθε φορά που προβάλλεται το βίντεο, το παιδί μου πεθαίνει ξανά» - Η σπαρακτική έκκληση της μητέρας του 20χρονου Κλεομένη

12:17LIFESTYLE

Στο Μενίδι για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας ο Μπραντ Πιτ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ