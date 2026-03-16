Axios: Ιράν και ΗΠΑ έχουν άμεσο δίαυλο επικοινωνίας - Αραγτσί και Γουίτκοφ ανταλλάσσουν μηνύματα

Άμεσος δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, ενεργοποιήθηκε ξανά τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με το Axios, το οποίο επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο και πηγή με γνώση του θέματος, σηματοδοτώντας την πρώτη γνωστή άμεση επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών από την έναρξη του πολέμου, πριν από περισσότερο από δύο εβδομάδες.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, ο Αραγτσί ήταν εκείνος που έστειλε μηνύματα στον Γουίτκοφ τα οποία επικεντρώνονταν στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, δεν έχει γίνει σαφές πόσο ουσιαστικό ήταν το περιεχόμενο των μηνυμάτων μεταξύ των δύο ανδρών.

Τη Δευτέρα, το πρακτορείο ειδήσεων Drop Site News μετέδωσε ότι ο Γουίτκοφ είχε στείλει μηνύματα στον Αραγτσί, επικαλούμενο Ιρανούς αξιωματούχους οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών αγνοούσε τα μηνύματα του απεσταλμένου του Λευκού Οίκου. Ωστόσο, ο Αμερικανός αξιωματούχος ισχυρίστηκε ότι ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ήταν εκείνος που προσπαθούσε να έρθει σε επαφή με τον Γουίτκοφ, τονίζοντας παράλληλα στο Axios ότι οι ΗΠΑ «δεν πραγματοποιούν συνομιλίες» με το Ιράν.

Καμία από τις δύο πηγές δεν έδωσε λεπτομέρειες για το πόσα μηνύματα έχουν ανταλλαχθεί ή το περιεχόμενό τους.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Ιράν είχε επικοινωνήσει με τις ΗΠΑ, ωστόσο δεν είναι σαφές αν οι Ιρανοί αξιωματούχοι που συμμετέχουν στις επαφές έχουν εξουσιοδότηση να συνάψουν συμφωνία. «Θέλουν να κάνουν συμφωνία. Μιλούν με τους δικούς μας... έχουμε ανθρώπους που θέλουν να διαπραγματευτούν, [αλλά] δεν έχουμε ιδέα ποιοι είναι», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους.

Παρά τον σκεπτικισμό του για το αν η Τεχεράνη είναι έτοιμη να συνάψει συμφωνία, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν απορρίπτεις την πιθανότητα συνομιλιών με το Ιράν, καθώς, όπως τόνισε, «μερικές φορές προκύπτουν καλά πράγματα από αυτές». Σημείωσε, ωστόσο, παραμένει ασαφές ακόμη για το ποιος λαμβάνει τις αποφάσεις στο Ιράν, δεδομένου ότι πολλοί υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι έχουν σκοτωθεί. Μιλώντας για τον νέο ανώτατο ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είπε ότι «δεν έχει εμφανιστεί δημόσια και ενδέχεται να έχει σκοτωθεί».

Ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ, παράλληλα, απέρριψε το αίτημα του Ιράν για «αποζημιώσεις» ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, αλλά επεσήμανε ότι ο Τραμπ είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο μιας συμφωνίας που θα επέτρεπε στο Ιράν «να ενταχθεί στον υπόλοιπο κόσμο και να αποκομίζει έσοδα από το πετρέλαιό του».

«Ο πρόεδρος είναι πάντα ανοιχτός σε μια συμφωνία. Αλλά δεν διαπραγματεύεται από θέση αδυναμίας. Δεν υποχωρεί από τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή τη σύγκρουση» δήλωσε ο αξιωματούχος.

Από την πλευρά τους, Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν υποστηρίξει δημοσίως τις τελευταίες ημέρες ότι δεν διεξάγουν διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός με την κυβέρνηση Τραμπ. Σύμφωνα με τους ίδιους, το Ιράν δεν ενδιαφέρεται για μια προσωρινή εκεχειρία που θα επέτρεπε στις ΗΠΑ και το Ισραήλ να ανασυνταχθούν και να επιτεθούν ξανά, αλλά ζητά εγγυήσεις ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία θα είναι μόνιμη.

Το Axios σημειώνει ότι, ο Αραγτσί δεν θεωρούνταν βασικός παράγοντας λήψης αποφάσεων στο Ιράν πριν από την έναρξη του πολέμου, και Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ούτε τώρα διαθέτει την τελική εξουσία, για να λαμβάνει αποφάσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών φαίνεται να συντονίζεται στενά με τον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Αλί Λαριτζάνι, ο οποίος αποτελεί τον «de facto» πολιτικό ηγέτη του Ιράν μετά τη δολοφονία του πρώην ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι θεωρούν τον Αραγτσί ως τον βασικό συνομιλητή για τέτοιου είδους συνομιλίες, επειδή υπάρχει ήδη μια προηγούμενη σχέση μαζί του — και, βασικά, επειδή είναι ακόμα ζωντανός.

