Axios: Ιράν και ΗΠΑ έχουν άμεσο δίαυλο επικοινωνίας - Αραγτσί και Γουίτκοφ ανταλλάσσουν μηνύματα

Από την πλευρά τους, Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν υποστηρίξει δημοσίως τις τελευταίες ημέρες ότι δεν διεξάγουν διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός με την κυβέρνηση Τραμπ

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Axios: Ιράν και ΗΠΑ έχουν άμεσο δίαυλο επικοινωνίας - Αραγτσί και Γουίτκοφ ανταλλάσσουν μηνύματα

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, αριστερά, και ο Στιβ Γουίτκοφ, δεξιά, ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου

Άμεσος δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, ενεργοποιήθηκε ξανά τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με το Axios, το οποίο επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο και πηγή με γνώση του θέματος, σηματοδοτώντας την πρώτη γνωστή άμεση επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών από την έναρξη του πολέμου, πριν από περισσότερο από δύο εβδομάδες.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, ο Αραγτσί ήταν εκείνος που έστειλε μηνύματα στον Γουίτκοφ τα οποία επικεντρώνονταν στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, δεν έχει γίνει σαφές πόσο ουσιαστικό ήταν το περιεχόμενο των μηνυμάτων μεταξύ των δύο ανδρών.

Τη Δευτέρα, το πρακτορείο ειδήσεων Drop Site News μετέδωσε ότι ο Γουίτκοφ είχε στείλει μηνύματα στον Αραγτσί, επικαλούμενο Ιρανούς αξιωματούχους οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών αγνοούσε τα μηνύματα του απεσταλμένου του Λευκού Οίκου. Ωστόσο, ο Αμερικανός αξιωματούχος ισχυρίστηκε ότι ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ήταν εκείνος που προσπαθούσε να έρθει σε επαφή με τον Γουίτκοφ, τονίζοντας παράλληλα στο Axios ότι οι ΗΠΑ «δεν πραγματοποιούν συνομιλίες» με το Ιράν.

Καμία από τις δύο πηγές δεν έδωσε λεπτομέρειες για το πόσα μηνύματα έχουν ανταλλαχθεί ή το περιεχόμενό τους.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Ιράν είχε επικοινωνήσει με τις ΗΠΑ, ωστόσο δεν είναι σαφές αν οι Ιρανοί αξιωματούχοι που συμμετέχουν στις επαφές έχουν εξουσιοδότηση να συνάψουν συμφωνία. «Θέλουν να κάνουν συμφωνία. Μιλούν με τους δικούς μας... έχουμε ανθρώπους που θέλουν να διαπραγματευτούν, [αλλά] δεν έχουμε ιδέα ποιοι είναι», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους.

Παρά τον σκεπτικισμό του για το αν η Τεχεράνη είναι έτοιμη να συνάψει συμφωνία, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν απορρίπτεις την πιθανότητα συνομιλιών με το Ιράν, καθώς, όπως τόνισε, «μερικές φορές προκύπτουν καλά πράγματα από αυτές». Σημείωσε, ωστόσο, παραμένει ασαφές ακόμη για το ποιος λαμβάνει τις αποφάσεις στο Ιράν, δεδομένου ότι πολλοί υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι έχουν σκοτωθεί. Μιλώντας για τον νέο ανώτατο ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είπε ότι «δεν έχει εμφανιστεί δημόσια και ενδέχεται να έχει σκοτωθεί».

Ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ, παράλληλα, απέρριψε το αίτημα του Ιράν για «αποζημιώσεις» ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, αλλά επεσήμανε ότι ο Τραμπ είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο μιας συμφωνίας που θα επέτρεπε στο Ιράν «να ενταχθεί στον υπόλοιπο κόσμο και να αποκομίζει έσοδα από το πετρέλαιό του».

«Ο πρόεδρος είναι πάντα ανοιχτός σε μια συμφωνία. Αλλά δεν διαπραγματεύεται από θέση αδυναμίας. Δεν υποχωρεί από τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή τη σύγκρουση» δήλωσε ο αξιωματούχος.

Από την πλευρά τους, Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν υποστηρίξει δημοσίως τις τελευταίες ημέρες ότι δεν διεξάγουν διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός με την κυβέρνηση Τραμπ. Σύμφωνα με τους ίδιους, το Ιράν δεν ενδιαφέρεται για μια προσωρινή εκεχειρία που θα επέτρεπε στις ΗΠΑ και το Ισραήλ να ανασυνταχθούν και να επιτεθούν ξανά, αλλά ζητά εγγυήσεις ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία θα είναι μόνιμη.

Το Axios σημειώνει ότι, ο Αραγτσί δεν θεωρούνταν βασικός παράγοντας λήψης αποφάσεων στο Ιράν πριν από την έναρξη του πολέμου, και Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ούτε τώρα διαθέτει την τελική εξουσία, για να λαμβάνει αποφάσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών φαίνεται να συντονίζεται στενά με τον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Αλί Λαριτζάνι, ο οποίος αποτελεί τον «de facto» πολιτικό ηγέτη του Ιράν μετά τη δολοφονία του πρώην ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι θεωρούν τον Αραγτσί ως τον βασικό συνομιλητή για τέτοιου είδους συνομιλίες, επειδή υπάρχει ήδη μια προηγούμενη σχέση μαζί του — και, βασικά, επειδή είναι ακόμα ζωντανός.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:15ΚΟΣΜΟΣ

Καταρρέει ο παγετώνας Doomsday της Ανταρκτικής; Σοκαριστική μελέτη με χρονικό ορίζοντα το 2067

23:06ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Πρώην σύντροφος γνωστής ηθοποιού ο αρχαιοκάπηλος

22:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσπρωτία: 18χρονος συνελήφθη με 60,5 κιλά χασίς

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ λέει ότι χτύπησε το αρχηγείο του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Έπεσαν σοβάδες στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου Μοιρών την ώρα της λειτουργίας

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εκτόξευσε για πρώτη φορά τον βαλλιστικό πύραυλο Sejjil

22:35ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ιράν και ΗΠΑ έχουν άμεσο δίαυλο επικοινωνίας - Αραγτσί και Γουίτκοφ ανταλλάσσουν μηνύματα

22:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: «Δεν μπορεί να περάσει κανείς αυτή την κρίση αβρόχοις ποσί» - Τι είπε για τα διυλιστήρια

22:24ΚΟΣΜΟΣ

Ολικό μπλακ άουτ στην Κούβα: Κατέρρευσε το ηλεκτρικό δίκτυο, στο απόλυτο σκοτάδι εκατομμύρια κάτοικοι

22:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Έκρυβε πέντε κιλά κάνναβης στον προφυλακτήρα αυτοκινήτου

22:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ριζική αλλαγή από αύριο - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

21:51ΕΛΛΑΔΑ

Ψαχνά Ευβοίας: Άνοιξαν τάφο 46χρονου και βρήκαν μέσα χειρουργικό ψαλίδι

21:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Πένθος για τον Κέντρικ Ναν - Στις ΗΠΑ για την κηδεία της γιαγιάς του

21:39ΕΛΛΑΔΑ

Έλληνας έζησε τους βομβαρδισμούς στην Ουκρανία και τώρα τα χτυπήματα στο Ντουμπάι

21:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ 2026: Παράταση μη καταβολής για περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 6 για τον ομαδικό βιασμό της ανήλικης

21:33ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Μαζική επίθεση του Πακιστάν στη Καμπούλ, αναφορές για νεκρούς - «Έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», λέει η κυβέρνηση των Ταλιμπάν

21:25ΕΛΛΑΔΑ

Γκίκας για σκάφος Frontex: «Περίεργο συμβάν, πιθανά το ατύχημα να οφείλεται σε λάθος χειρισμό»

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Στη Σούδα για ανεφοδιασμό του αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford

21:01ΥΓΕΙΑ

Χάπι για την υπέρταση: Πότε το χρειάζεστε – Ποια στιγμή της ημέρας να το παίρνετε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:32ΚΟΣΜΟΣ

Γαμπρός στην Κρήτη ο ανιψιός της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν - Παντρεύτηκε και ζει σε χωριό του νησιού

20:48LIFESTYLE

Η Ελένη Τσολάκη «επιστρέφει» στον ΑΝΤ1

21:51ΕΛΛΑΔΑ

Ψαχνά Ευβοίας: Άνοιξαν τάφο 46χρονου και βρήκαν μέσα χειρουργικό ψαλίδι

23:25LIFESTYLE

Κρήτη: Μια αγκαλιά, μια παρέα - Νύφη και γαμπρός χορεύουν με τους δικούς τους ανθρώπους

22:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ριζική αλλαγή από αύριο - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

21:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Πένθος για τον Κέντρικ Ναν - Στις ΗΠΑ για την κηδεία της γιαγιάς του

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κατέρρευσε ο αντικυκλώνας στα Βαλκάνια - Επηρεάζεται άμεσα η Ελλάδα

20:51ΚΟΣΜΟΣ

Ηχητικό ντοκουμέντο της Telegraph: Πώς ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ γλίτωσε τον θάνατο για λίγα δευτερόλεπτα

20:05LIFESTYLE

Αγγελική Ηλιάδη για Μπάμπη Λαζαρίδη: «Δεν ήταν μόνο ψυχολογική η κακοποίηση ήταν και σωματική»

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Η τράπεζα του έβαλε κατά λάθος 78 εκατ. ευρώ: Τα επένδυσε, έβγαλε σχεδόν 1 εκατ. και μετά τα επέστρεψε όλα

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εκτόξευσε για πρώτη φορά τον βαλλιστικό πύραυλο Sejjil

18:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κωνσταντίνος Καρέτσας: Δίνει 50 εκατομμύρια ευρώ η Ρεάλ Μαδρίτης για το παιδί-θαύμα της Ελλάδας

07:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση για το επόμενο τρίμηνο - Τι δείχνουν έξι μετεωρολογικά κέντρα για την Ελλάδα

22:24ΚΟΣΜΟΣ

Ολικό μπλακ άουτ στην Κούβα: Κατέρρευσε το ηλεκτρικό δίκτυο, στο απόλυτο σκοτάδι εκατομμύρια κάτοικοι

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Άνταμ Πέρσον: Συγκλόνισε στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ - Η μάχη του με την νευροϊνωμάτωση

20:44LIFESTYLE

Μενίδι: Εδώ γίνονται τα γυρίσματα της ταινίας του Μπραντ Πιτ - Αποκλεισμένη η περιοχή γύρω από το στούντιο

21:25ΕΛΛΑΔΑ

Γκίκας για σκάφος Frontex: «Περίεργο συμβάν, πιθανά το ατύχημα να οφείλεται σε λάθος χειρισμό»

22:35ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ιράν και ΗΠΑ έχουν άμεσο δίαυλο επικοινωνίας - Αραγτσί και Γουίτκοφ ανταλλάσσουν μηνύματα

20:06ΕΛΛΑΔΑ

«Κάθε φορά που προβάλλεται το βίντεο, το παιδί μου πεθαίνει ξανά» - Η σπαρακτική έκκληση της μητέρας του 20χρονου Κλεομένη

12:17LIFESTYLE

Στο Μενίδι για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας ο Μπραντ Πιτ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ