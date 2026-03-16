Telegraph - Ηχητικό ντοκουμέντο: Πώς ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ γλίτωσε τον θάνατο για λίγα δευτερόλεπτα

Σιίτες μουσουλμάνοι κυματίζουν ιρανικές σημαίες και κρατούν πορτρέτα του εκλιπόντος Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και του γιου του, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, κατά τη διάρκεια της ετήσιας συγκέντρωσης για την «Ημέρα της Κουντς» προς υποστήριξη των Παλαιστινίων, στη Βαγδάτη του Ιράκ

AP/Hadi Mizban)
  • Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ γλίτωσε τον θάνατο κατά την ισραηλινή επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου επειδή είχε βγει προσωρινά έξω από το χτυπημένο κτήριο.
  • Κατά την επίθεση σκοτώθηκαν η σύζυγος και ο γιος του Μοτζτάμπα, ενώ εκείνος τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι.
  • Οι πύραυλοι στόχευαν πολλαπλές τοποθεσίες μέσα στο συγκρότημα της οικογένειας Χαμενεΐ, με σκοπό την εξάλειψη της ηγεσίας και της οικογένειας.
  • Ο Μοχάμαντ Σιραζί, αρχηγός του στρατιωτικού γραφείου του Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε με σφοδρότητα, ενώ ο Μοτζτάμπα ζούσε στο ίδιο συγκρότημα με τον πατέρα του.
  • Το ηχητικό ντοκουμέντο αποκαλύπτει λεπτομέρειες για την επίθεση και εγείρει ερωτήματα για την κατάσταση και την ικανότητα ηγεσίας του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ μετά την επίθεση.
Μία ολιγόλεπτη απομάκρυνση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ από το κτήριο που χτυπήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου από τους Ισραηλινούς και εξάλειψε σχεδόν όλη την ιρανική ηγεσία, περιλαμβανομένου του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στάθηκε σωτήρια για τον νέο Ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη.

Το ηχητικό που διέρρευσε στην Telegraph αποκαλύπτει ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είχε βγει έξω «για να κάνει κάτι» λίγες στιγμές πριν οι ισραηλινοί βαλλιστικοί πύραυλοι Blue Sparrow χτυπήσουν την κατοικία του. Όπως επισημαίνει η εφημερίδα η ηχογράφηση έχει επαληθευτεί ανεξάρτητα.

Πρόκειται για μία ομιλία του Μαζαχέρ Χοσεϊνί, επικεφαλής πρωτοκόλλου για το γραφείο του Αλί Χαμενεΐ, σε ανώτερους κληρικούς και διοικητές του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), στις 12 Μαρτίου, η οποία παρέχει την πρώτη λεπτομερή περιγραφή του τι συνέβη μέσα στο συγκρότημα του ανώτατου ηγέτη όταν δέχθηκε πυρά.

Ο Χοσεϊνί αποκάλυψε ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε στο πόδι του στα χτυπήματα, ενώ η γυναίκα και ο γιος του σκοτώθηκαν ακαριαία και ο κουνιάδος του αποκεφαλίστηκε.

Ακούστε ολόκληρο το ηχητικό που διέρρευσε:

Το σώμα του Μοχάμαντ Σιραζί, επικεφαλής του στρατιωτικού γραφείου του Χαμενεΐ, «ανατινάχθηκε επίσης σε κομμάτια». Μόνο «μερικά κιλά σάρκας» θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώρισή του, είπε ο Χοσεϊνί στη συνάντηση.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ζούσε στο ίδιο συγκρότημα με τον πατέρα του στην ιρανική πρωτεύουσα. Στέγαζε επίσης μια θρησκευτική αίθουσα όπου ο Αλί Χαμενεΐ έδινε ομιλίες, καθώς και τα σπίτια των άλλων παιδιών του.

Στις 28 Φεβρουαρίου, ισραηλινοί πύραυλοι έπληξαν το συγκρότημα.

Ο Μοχάμαντ Πακπούρ, ο αρχηγός του IRGC, ο Αζίζ Νασιρζαντέχ, υπουργός Άμυνας του Ιράν και ο Αλί Χαμενεΐ ήταν μεταξύ των νεκρών.

«Το θέλημα του Θεού ήταν ότι ο Μοτζτάμπα έπρεπε να βγει στην αυλή για να κάνει κάτι και μετά να επιστρέψει. Ήταν έξω και κατευθυνόταν προς τα πάνω όταν χτύπησαν το κτήριο με πύραυλο. Η σύζυγός του, Χαντάντ, μαρτύρησε ακαριαία» λέει ο Χοσεϊνί.

Δίνει επίσης την πληροφορία ότι ο Μοτζτάμπα υπέστη μόνο «έναν ελαφρύ τραυματισμό στο πόδι του». Σύμφωνα με τον Χοσεϊνί, τα χτυπήματα στόχευαν πολλές τοποθεσίες εντός του συγκροτήματος γραφείων ταυτόχρονα και φαινόταν να στοχεύουν στην εξάλειψη ολόκληρης της οικογένειας Χαμενεΐ. «Αυτοί οι διάβολοι είχαν σκεφτεί πολλές τοποθεσίες μέσα στο συγκρότημα γραφείων για να χτυπήσουν – μία από αυτές ήταν η θέση του ανώτατου ηγέτη», είπε. «Χτύπησαν αυτή την τοποθεσία με τρεις πυραύλους».

«Ο πύραυλος ήταν τόσο ισχυρός που κατέβηκε κάτω από το σημείο που ήταν ο Μισμπάχ, πήγε στο δωμάτιό του», είπε ο Χοσεϊνί. «Οι πύραυλοι χτύπησαν με τρόπο που έκοψε το κεφάλι του στη μέση».

Ο Μουσταφά Χαμενεΐ και η σύζυγός του βρίσκονταν «κοντά» σε μια τρίτη κατοικία όταν χτυπήθηκε και αυτή. «Δόξα τω Θεώ λίγη σκόνη και μπάζα έπεσαν, αλλά βγήκαν σώοι», είπε ο Χοσεϊνί.

Κανένα από τα άλλα παιδιά του Αλί Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια μετά τις επιδρομές και κανένα δεν έχει δώσει συγχαρητήρια μηνύματα ή υποσχέσεις πίστης όταν ο Μοτζτάμπα επιλέχθηκε ως ανώτατος ηγέτης, ο οποίος επίσης δεν εμφανιστεί από την έναρξη του πολέμου ή τις ημέρες από την εκλογή του.

Το μόνο μήνυμά του προς τον λαό του ήρθε με τη μορφή γραπτού μηνύματος που διαβάστηκε στην κρατική τηλεόραση, οδηγώντας σε εικασίες, συμπεριλαμβανομένου του Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα μπορούσε να τραυματιστεί πιο σοβαρά από ό,τι θα παραδεχτεί το Ιράν.

Ο αρχηγός του στρατού Μοχάμαντ Σιράζι στοχοποιήθηκε σε μια προσπάθεια να καταστραφεί ο σχεδιασμός διαδοχής, ισχυρίστηκε ο Χοσεϊνί. Ο Σιράζι θεωρήθηκε ο κρίσιμος σύνδεσμος μεταξύ της στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν και του ανώτατου ηγέτη.

«Αυτός ο αγαπητός άνθρωπος είχε πληροφορίες για όλο το στρατιωτικό προσωπικό. Ο εχθρός ήξερε ότι, ενώ χτυπούσε τον ανώτατο ηγέτη, χτυπούσε και αυτόν γιατί ήξεραν ότι θα αντικαθιστούσε αυτούς που είχαν σκοτωθεί και όταν έρχονταν νέοι [διοικητές], θα μπορούσαν να έχουν την ευκαιρία να [επηρεάσουν] τους ταραχοποιούς και τους εισβολείς και να κάνουν κάτι. Έγινε κομμάτια – δεν μπορούσαν να βρουν τίποτα από αυτόν και στο τέλος βρήκαν μερικά κιλά σάρκας και την αναγνώρισαν ως το σώμα του» λέει ο Χοσεϊνί στην ηχογράφηση.

Το ηχητικό που διέρρευσε έρχεται εν μέσω αυξανόμενων ερωτημάτων σχετικά με τους τραυματισμούς του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και την ικανότητά του να ηγείται.

Οι εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών δείχνουν ότι ο Αλί Χαμενεΐ είχε επιφυλάξεις για τη διαδοχή του από τον γιο του και τις ικανότητες του, ενώ υπήρχαν επίσης φήμες για προβλήματα στην ιδιωτική του ζωή.

