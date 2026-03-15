Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Φήμες ότι φυγαδεύτηκε τραυματισμένος στη Μόσχα για χειρουργική επέμβαση

Ένας διαδηλωτής κρατά μια φωτογραφία του Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ κατά τη διάρκεια της Ημέρας της Αλ-Κουντς στο Λονδίνο

Snapshot Ο νέος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, φέρεται να μεταφέρθηκε μυστικά στη Μόσχα για χειρουργική επέμβαση σε σοβαρό τραύμα στο πόδι.

Η μεταφορά έγινε με ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος κατόπιν συνεννόησης μεταξύ Πούτιν και Ιράν, και η επέμβαση θεωρείται επιτυχημένη.

Ο Χαμενεΐ τραυματίστηκε σε έκρηξη κατά την επιχείρηση Επική Οργή και φέρεται να έχασε τουλάχιστον το ένα πόδι, με σοβαρές εσωτερικές βλάβες.

Παρά τις φήμες για σοβαρή κατάσταση, η ιρανική κυβέρνηση επιμένει ότι ο νέος ηγέτης είναι ζωντανός, καλά στην υγεία του και ελέγχει πλήρως την κατάσταση.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση αναφέρεται πλέον στον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως «τραυματισμένο βετεράνο πολέμου».

Ο νέος ηγέτης του Ιράν παραμένει άφαντος, με τις φήμες να θέλουν να είναι σοβαρά τραυματισμένος, σε σημείο «παραμόρφωσης» όπως είπε πρόσφατα, ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, αλλά και τον πρόεδρο Τραμπ να ισχυρίζεται πως είναι ζωντανός «σε κάποια μορφή».

Σε αυτό το πλαίσιο δημοσίευμα της εφημερίδας Al-Jarida του Κουβέιτ, δίνει μία νέα διάσταση για το πού βρίσκεται ο τραυματισμένος Ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, και κατά συνέπεια εξηγώντας εν μέρει την «εξαφάνισή» του από τη δημόσια θέα έδω και εβδομάδες.

Ο τραυματίας Μοτζτάμπα Χαμενεΐ «μεταφέρθηκε αεροπορικώς στη Μόσχα για χειρουργική επέμβαση στο πόδι».

Η εφημερίδα ανέφερε ότι η εκκένωση πραγματοποιήθηκε υπό την αυστηρότερη μυστικότητα και ότι ο νέος Ιρανός ηγέτης μεταφέρθηκε αεροπορικώς στη Μόσχα με ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος.

Στη συνέχεια, ο Χαμενεΐ φέρεται να υποβλήθηκε σε μια «επιτυχημένη» επέμβαση σε ένα από τα προεδρικά παλάτια του Πούτιν.

Η αναφορά δεν είναι επιβεβαιωμένη, αλλά το Al-Jarida ισχυρίστηκε ότι οι πληροφορίες του προήλθαν από «υψηλόβαθμη πηγή κοντά στον νέο Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν».

Ο Χαμενεΐ τραυματίστηκε σε μία από τις πρώτες εκρήξεις της επιχείρησης Επική Οργή, ισχυρίστηκε η πηγή.

Τα τραύματά του χρειάζονταν ένα άρτια εξοπλισμένο και εξειδικευμένο νοσοκομείο, κάτι που ήταν αδύνατο καθώς το Ιράν συνεχίζει να δέχεται επιθέσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πούτιν πρότεινε να περιθάλψει τον νέο αγιατολάχ σε τηλεφωνική επικοινωνία την Πέμπτη, με τον Χαμενεΐ να μεταφέρεται στη Ρωσία το ίδιο βράδυ.

Αυτό έρχεται μετά το δημοσίευμα της Sun ότι ο νέος Ανώτατος Ηγέτης Μοτζταμπά Χαμενεΐ ανέλαβε την εξουσία παρά το γεγονός ότι τραυματίστηκε σοβαρά σε αεροπορική επιδρομή.

Πηγές ανέφεραν στην εφημερίδα ότι ο 56χρονος έχασε τουλάχιστον το ένα πόδι και υπέστη επίσης σοβαρή στομαχική ή ηπατική βλάβη.

Άλλη πηγή της Sun στην Τεχεράνη ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι ο νέος Αγιατολάχ νοσηλεύεται σε εντατική θεραπεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Σίνα.

Η πηγή – η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί φοβούμενη για τη ζωή της – κατάφερε να αποφύγει την σχεδόν πλήρη διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο στο Ιράν για να στείλει μηνύματα σε έναν εξόριστο αντιφρονούντα που ζει στο Λονδίνο.

Δεν είναι γιατρός, αλλά γνωρίζει μέλη της ομάδας τραυμάτων του νοσοκομείου που του είπαν ότι ο Μοτζτάμπα βρισκόταν σε «πολύ σοβαρή» κατάσταση υπό τη φροντίδα του Μοχάμεντ Ρεζά Ζαφαργκάντι.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση αναφέρεται πλέον ανοιχτά στον σιωπηλό διάδοχο του εκλιπόντος αγιατολάχ ως «Τζάνμπαζ του Ραμαζανιού» - τραυματισμένο βετεράνο πολέμου.

Το Ιράν επέμεινε ότι ο νέος ανώτατος τύραννος του ήταν ζωντανός και καλά στην υγεία του, με τον υπουργό Εξωτερικών του να ισχυρίζεται ότι ο Χαμενεΐ είναι «καλά στην υγεία του» και «ελέγχει πλήρως την κατάσταση».

