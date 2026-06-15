Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο εργαζόμενος του συνεργείου που «τυλίχθηκε» στις φλόγες
Πυκνοί, μαύροι καπνοί «τύλιξαν» την περιοχή
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Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας εργαζόμενος του συνεργείου στη Θεσσαλονίκη, όπου ξέσπασε φωτιά το μεσημέρι της Δευτέρας.
Η φωτιά ξέσπασε στη συμβολή των οδών Ευζώνων με Σπάρτης, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας και για την κατάσβεση επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με έξι οχήματα.
Πυκνοί, μαύροι καπνοί «τύλιξαν» την περιοχή, αναγκάζοντας τους ενοίκους της πολυκατοικίας, πάνω από το συνεργείο, να βγουν στον δρόμο.
Ο τραυματίας εργαζόμενος υπέστη ελαφρά εγκαύματα στα άκρα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, με δυνάμεις της πυροσβεστικής να παραμένουν στο σημείο, προχωρώντας σε αποκάθαρση του χώρου.
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