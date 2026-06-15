Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο εργαζόμενος του συνεργείου που «τυλίχθηκε» στις φλόγες

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας εργαζόμενος του συνεργείου στη Θεσσαλονίκη, όπου ξέσπασε φωτιά το μεσημέρι της Δευτέρας.

Η φωτιά ξέσπασε στη συμβολή των οδών Ευζώνων με Σπάρτης, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας και για την κατάσβεση επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με έξι οχήματα.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης, σε περιοχή του δήμου Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 20 #πυροσβέστες με 6 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 15, 2026

Πυκνοί, μαύροι καπνοί «τύλιξαν» την περιοχή, αναγκάζοντας τους ενοίκους της πολυκατοικίας, πάνω από το συνεργείο, να βγουν στον δρόμο.

Ο τραυματίας εργαζόμενος υπέστη ελαφρά εγκαύματα στα άκρα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, με δυνάμεις της πυροσβεστικής να παραμένουν στο σημείο, προχωρώντας σε αποκάθαρση του χώρου.

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