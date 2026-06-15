Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε συνεργείο αυτοκινήτων - Πυκνοί καπνοί στο κέντρο

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το voria.gr η φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο συνεργείου αυτοκινήτων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας.

Η πυροσβεστική κλήθηκε για το περιστατικό γύρω στις 17:10 ενώ 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα σπεύδουν στο σημείο.

Πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή και στη Λεωφόρο Στρατού δημιουργήθηκε απίστευτο μποτιλιάρισμα, καθώς γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας.