Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε συνεργείο αυτοκινήτων - Πυκνοί καπνοί στο κέντρο
Η φωτιά ξέσπασε στη συνοικία της Αγίας Τριάδας
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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στην ανατολική Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με το voria.gr η φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο συνεργείου αυτοκινήτων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας.
Η πυροσβεστική κλήθηκε για το περιστατικό γύρω στις 17:10 ενώ 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα σπεύδουν στο σημείο.
Πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή και στη Λεωφόρο Στρατού δημιουργήθηκε απίστευτο μποτιλιάρισμα, καθώς γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας.
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