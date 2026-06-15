NASA: Το James Webb αποκαλύπτει το «παζλ» της πρώιμης ιστορίας του Σύμπαντος

Snapshot Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb επιτρέπει την παρατήρηση γαλαξιών που σχηματίστηκαν περίπου 650 εκατομμύρια χρόνια μετά το Big Bang.

Το πρόγραμμα JADES χρησιμοποιεί την ικανότητα του James Webb να ανιχνεύει υπέρυθρη ακτινοβολία για να μελετήσει τους πρώτους γαλαξίες στην κοσμική αυγή.

Οι παρατηρήσεις στοχεύουν στην κατανόηση της «Εποχής του Επανιονισμού», όπου το Σύμπαν μετατράπηκε από αδιαφανές σε διαφανές στο φως.

Η NASA ελπίζει ότι τα δεδομένα του James Webb θα αποκαλύψουν τα πρώτα άστρα μετά το Big Bang και θα φωτίσουν την πρώιμη ιστορία του Σύμπαντος.

Τα ευρήματα ενδέχεται να ανατρέψουν υπάρχουσες θεωρίες για τη δημιουργία και εξέλιξη των γαλαξιών. Snapshot powered by AI

Αχνό σήμα φωτός που ταξίδεψε για περισσότερα από 13 δισ. χρόνια μέσα στο Σύμπαν, δίνει σήμερα στους επιστήμονες μία μοναδική ευκαιρία να παρατηρήσουν τις πρώτες στιγμές της κοσμικής ιστορίας και να κατανοήσουν πώς σχηματίστηκαν οι πρώτοι γαλαξίες.

Χάρη στο διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb, οι αστρονόμοι μπορούν να κοιτάξουν πίσω σε μία εποχή κατά την οποία το Σύμπαν είχε ηλικία μόλις μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια, δηλαδή λιγότερο από το 5% της σημερινής του ηλικίας. Την περίοδο εκείνη, οι πρώτες γενιές άστρων άρχισαν να φωτίζουν το σκοτάδι του νεαρού Σύμπαντος, δημιουργώντας τις πρώτες γαλαξιακές δομές.

Οι εικόνες που αναλύουν οι επιστήμονες, περιλαμβάνουν γαλαξίες των οποίων το φως ξεκίνησε το ταξίδι του πριν από περισσότερα από 13 δισ. χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι οι ερευνητές τους παρατηρούν όπως ακριβώς ήταν περίπου 650 εκατομμύρια χρόνια μετά το Big Bang, σύμφωνα με τη NASA.

Το πρόγραμμα παρατήρησης, γνωστό ως JADES (JWST Advanced Deep Extragalactic Survey), αξιοποιεί την εξαιρετική ικανότητα του James Webb να ανιχνεύει υπέρυθρη ακτινοβολία. Καθώς το Σύμπαν διαστέλλεται, το φως από τους μακρινούς γαλαξίες «τεντώνεται» και μετατοπίζεται προς το υπέρυθρο φάσμα. Για αυτόν τον λόγο, το Webb είναι το ιδανικό εργαλείο για να ανιχνεύσει τα ίχνη των πρώτων γαλαξιών που σχηματίστηκαν στην κοσμική αυγή.

Οι επιστήμονες ελπίζουν, επίσης, να λύσουν ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της κοσμολογίας: Πώς το αρχέγονο Σύμπαν πέρασε από μία κατάσταση όπου το αέριο ήταν αδιαφανές στο φως, σε μία κατάσταση διαφάνειας που επέτρεψε τη δημιουργία και την εξέλιξη των γαλαξιών. Η περίοδος αυτή είναι γνωστή ως «Εποχή του Επανιονισμού» και θεωρείται καθοριστική για τη διαμόρφωση του Σύμπαντος όπως το γνωρίζουμε σήμερα.

Σύμφωνα με τη NASA, οι παρατηρήσεις του James Webb ενδέχεται ακόμη να αποκαλύψουν τα πρώτα άστρα που γεννήθηκαν μετά το Big Bang, προσφέροντας στοιχεία για τα πρώτα κεφάλαια της ιστορίας του Σύμπαντος και ίσως ανατρέποντας όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα για τη δημιουργία των γαλαξιών.