NASA: Το James Webb αποκαλύπτει το «παζλ» της πρώιμης ιστορίας του Σύμπαντος

Σήμα πριν από 13 δισ. χρόνια αποκαλύπτει πώς γεννήθηκαν οι πρώτοι γαλαξίες

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

NASA: Το James Webb αποκαλύπτει το «παζλ» της πρώιμης ιστορίας του Σύμπαντος
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb επιτρέπει την παρατήρηση γαλαξιών που σχηματίστηκαν περίπου 650 εκατομμύρια χρόνια μετά το Big Bang.
  • Το πρόγραμμα JADES χρησιμοποιεί την ικανότητα του James Webb να ανιχνεύει υπέρυθρη ακτινοβολία για να μελετήσει τους πρώτους γαλαξίες στην κοσμική αυγή.
  • Οι παρατηρήσεις στοχεύουν στην κατανόηση της «Εποχής του Επανιονισμού», όπου το Σύμπαν μετατράπηκε από αδιαφανές σε διαφανές στο φως.
  • Η NASA ελπίζει ότι τα δεδομένα του James Webb θα αποκαλύψουν τα πρώτα άστρα μετά το Big Bang και θα φωτίσουν την πρώιμη ιστορία του Σύμπαντος.
  • Τα ευρήματα ενδέχεται να ανατρέψουν υπάρχουσες θεωρίες για τη δημιουργία και εξέλιξη των γαλαξιών.
Snapshot powered by AI

Αχνό σήμα φωτός που ταξίδεψε για περισσότερα από 13 δισ. χρόνια μέσα στο Σύμπαν, δίνει σήμερα στους επιστήμονες μία μοναδική ευκαιρία να παρατηρήσουν τις πρώτες στιγμές της κοσμικής ιστορίας και να κατανοήσουν πώς σχηματίστηκαν οι πρώτοι γαλαξίες.

Χάρη στο διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb, οι αστρονόμοι μπορούν να κοιτάξουν πίσω σε μία εποχή κατά την οποία το Σύμπαν είχε ηλικία μόλις μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια, δηλαδή λιγότερο από το 5% της σημερινής του ηλικίας. Την περίοδο εκείνη, οι πρώτες γενιές άστρων άρχισαν να φωτίζουν το σκοτάδι του νεαρού Σύμπαντος, δημιουργώντας τις πρώτες γαλαξιακές δομές.

Οι εικόνες που αναλύουν οι επιστήμονες, περιλαμβάνουν γαλαξίες των οποίων το φως ξεκίνησε το ταξίδι του πριν από περισσότερα από 13 δισ. χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι οι ερευνητές τους παρατηρούν όπως ακριβώς ήταν περίπου 650 εκατομμύρια χρόνια μετά το Big Bang, σύμφωνα με τη NASA.

Το πρόγραμμα παρατήρησης, γνωστό ως JADES (JWST Advanced Deep Extragalactic Survey), αξιοποιεί την εξαιρετική ικανότητα του James Webb να ανιχνεύει υπέρυθρη ακτινοβολία. Καθώς το Σύμπαν διαστέλλεται, το φως από τους μακρινούς γαλαξίες «τεντώνεται» και μετατοπίζεται προς το υπέρυθρο φάσμα. Για αυτόν τον λόγο, το Webb είναι το ιδανικό εργαλείο για να ανιχνεύσει τα ίχνη των πρώτων γαλαξιών που σχηματίστηκαν στην κοσμική αυγή.

Οι επιστήμονες ελπίζουν, επίσης, να λύσουν ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της κοσμολογίας: Πώς το αρχέγονο Σύμπαν πέρασε από μία κατάσταση όπου το αέριο ήταν αδιαφανές στο φως, σε μία κατάσταση διαφάνειας που επέτρεψε τη δημιουργία και την εξέλιξη των γαλαξιών. Η περίοδος αυτή είναι γνωστή ως «Εποχή του Επανιονισμού» και θεωρείται καθοριστική για τη διαμόρφωση του Σύμπαντος όπως το γνωρίζουμε σήμερα.

Σύμφωνα με τη NASA, οι παρατηρήσεις του James Webb ενδέχεται ακόμη να αποκαλύψουν τα πρώτα άστρα που γεννήθηκαν μετά το Big Bang, προσφέροντας στοιχεία για τα πρώτα κεφάλαια της ιστορίας του Σύμπαντος και ίσως ανατρέποντας όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα για τη δημιουργία των γαλαξιών.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Ράλι για τον Nasdaq και νέο υψηλό για τον Dow Jones

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Μαθητές από την Κρήτη κέρδισαν πανελλήνιο βραβείο κάνοντας τα σκουπίδια… έργα τέχνης

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Νέοι κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους σπόρους και τις καλλιέργειες

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον δάγκειο πυρετό

23:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Αξιοποίηση του ελληνικού πρώην Ορφανοτροφείου της Πριγκήπου ως ξενοδοχείο

23:32ΚΟΣΜΟΣ

NASA: Το James Webb αποκαλύπτει το «παζλ» της πρώιμης ιστορίας του Σύμπαντος

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέο ενδοοικογενειακό επεισόδιο με πρωταγωνίστριες πεθερά και νύφη

23:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι λένε τα μοντέλα GFS & ECMWF για τις επόμενες μέρες μέχρι το τέλος του μήνα

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικό δικαστήριο επικύρωσε την απαγόρευση της FIFA για την προεπαναστατική ιρανική σημαία 

23:13ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Μπάσιμο» της Βιγιαρεάλ για τον Ουναχί, καραδοκεί και η Ατλέτικο Μαδρίτης

23:11ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συντριβή βομβαρδιστικού B-52 μετά την απογείωσή του στην Καλιφόρνια

23:04ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Πήγε για διακοπές και κατέληξε στο νοσοκομείο

22:56ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Ξεκινούν αύριο οι εξετάσεις για τα ειδικά μαθήματα - Το πρόγραμμα

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν: Δεν έχει επιτευχθεί ακόμη τελική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

22:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρό βρέφος 17 μηνών - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο εργαζόμενος του συνεργείου που «τυλίχθηκε» στις φλόγες

22:36ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό ατύχημα στο Πέραμα - 38χρονος τραυματίστηκε στο πόδι από ανυψωτικό μηχάνημα

22:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: «Αφού σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε κυβέρνηση» - Τι είπε για το τηλέφωνό του που χτύπησε

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Προφυλακίστηκαν οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι για τον θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

22:22ΕΛΛΑΔΑ

Αγκίστρι: Νεκρή ανασύρθηκε 65χρονη λουόμενη από την παραλία του Μεγαλοχωρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φέρνει πολύ χιόνι στην Ελλάδα το «Super El Niño» - Η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη του χειμώνα

21:26ΕΛΛΑΔΑ

Μαχαίρωσε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε: Το ζευγάρι των αστυνομικών και το χρονικό της τραγωδίας στη Δράμα

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Καταρρέει το σενάριο του Ιταλού - Βρέθηκαν «κατασκευασμένα» αποτυπώματα στον τόπο του εγκλήματος

22:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρό βρέφος 17 μηνών - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Ινδός ασκητής δεν έχει καθίσει… ούτε λεπτό εδώ και 5 χρόνια – Μαύρισαν και πρήστηκαν τα πόδια του

22:16ΚΟΣΜΟΣ

Ουγκάντα- Ξαναχτύπησε ο αρχηγός του στρατού: Να επισκεφτώ τη γη του προγόνου μου, Μεγάλου Αλεξάνδρου

21:48ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Η στιγμή που ισραηλινό drone πυροβολεί άνδρα στη Γάζα

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Χάρτης γεννήσεων: Πού γεννιούνται τα παιδιά στην Ελλάδα - Ποιες περιοχές δεν ακούν κλάμα νεογνών

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Από τον Κορυδαλλό, μεταφέρθηκε στη ΓΑΔΑ – Ο λόγος

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέο ενδοοικογενειακό επεισόδιο με πρωταγωνίστριες πεθερά και νύφη

21:28ΚΟΣΜΟΣ

Ανατροπή στα αεροπορικά ταξίδια: Τι αλλάζει σε χειραποσκευές, καθυστερήσεις πτήσεων και θέσεις

19:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Άνετα μπροστά η ΝΔ, δεύτερος ο Τσίπρας, πάνω από την Καρυστιανού το ΠΑΣΟΚ

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στις Φιλιππίνες με πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ: Δυο νεκρές φοιτήτριες - «Ήταν ένα τέρας»

20:42ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλύψεις για το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ - Ιράν: 5+1 κρίσιμες λεπτομέρειες

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή του Πατέρα 2026: Πότε πέφτει φέτος και τι γιορτάζουμε

23:11ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συντριβή βομβαρδιστικού B-52 μετά την απογείωσή του στην Καλιφόρνια

21:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεγάλη έκπληξη στο Μουντιάλ 2026: Το Πράσινο Ακρωτήριο σταμάτησε την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ισπανία

23:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι λένε τα μοντέλα GFS & ECMWF για τις επόμενες μέρες μέχρι το τέλος του μήνα

18:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Τέλος ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό: «Έργκιν σε ευχαριστούμε» (vid) - Η ανάρτηση Γιαννακόπουλου

21:46ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Απολύθηκε από τον πάγκο της Τυνησίας ο Λαμουσί, μετά τη συντριβή από τη Σουηδία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ