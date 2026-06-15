Κρήτη: Νέο ενδοοικογενειακό επεισόδιο με πρωταγωνίστριες πεθερά και νύφη

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, όπου οι έντονες κραυγές και φωνές από το δωμάτιο του ξενοδοχείου ανάγκασαν τους υπαλλήλους να παρέμβουν και να ειδοποιήσουν την αστυνομία για να αποφευχθούν τα χειρότερα.

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