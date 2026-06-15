Κρήτη: Νέο ενδοοικογενειακό επεισόδιο με πρωταγωνίστριες πεθερά και νύφη
Ένα νέο ενδοοικογενειακό επεισόδιο έλαβε χώρα στην Κρήτη και συγκεκριμένα σε γνωστό ξενοδοχείο στον Πλατανιά Χανίων, με πρωταγωνίστριες μια πεθερά με τη νύφη της.
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Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, όπου οι έντονες κραυγές και φωνές από το δωμάτιο του ξενοδοχείου ανάγκασαν τους υπαλλήλους να παρέμβουν και να ειδοποιήσουν την αστυνομία για να αποφευχθούν τα χειρότερα.
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