Οδηγούσε για 28 χρόνια με κλειστό παράθυρο - Πώς επηρεάστηκε το πρόσωπό του

Snapshot Ένας 69χρονος οδηγός φορτηγού παρουσίασε μονόπλευρη δερματοηλίωση στην αριστερή πλευρά του προσώπου του λόγω 28 ετών έκθεσης σε ηλιακή ακτινοβολία μέσω του παραθύρου του οδηγού.

Η έκθεση στη UVA ακτινοβολία, που διεισδύει μέσα από το γυαλί, προκάλεσε βαθιές ρυτίδες, πάχυνση και βλάβες στο δέρμα χωρίς να προηγηθούν εγκαύματα.

Η κατάσταση του οδηγού σχετίζεται με το σύνδρομο Favre-Racouchot, που χαρακτηρίζεται από φωτογήρανση, μαύρα στίγματα και αλλοιώσεις γύρω από τους θύλακες των τριχών.

Η μακροχρόνια έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία αυξάνει τον κίνδυνο κυτταρικών βλαβών και καρκίνου του δέρματος, γι’ αυτό συνιστάται τακτική παρακολούθηση και προστασία.

Επαγγελματίες που περνούν πολλές ώρες μέσα σε οχήματα πρέπει να χρησιμοποιούν αντηλιακό ευρέος φάσματος, καπέλα, ειδικά φίλτρα στα τζάμια και άλλα μέτρα για να μειώσουν τη βλάβη από την ηλιακή ακτινοβολία. Snapshot powered by AI

Ένας 69χρονος οδηγός φορτηγού παρουσίασε έντονες ρυτίδες, πάχυνση του δέρματος και σοβαρές αλλοιώσεις από τον ήλιο σχεδόν αποκλειστικά στην αριστερή πλευρά του προσώπου του. Η αιτία; Για 28 χρόνια βρισκόταν καθημερινά πίσω από το τιμόνι, με την αριστερή πλευρά του προσώπου του δίπλα στο παράθυρο του οδηγού, εκτεθειμένη στην ηλιακή ακτινοβολία.

Το εντυπωσιακό περιστατικό καταγράφηκε σε κλινική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο New England Journal of Medicine, με τους γιατρούς να κάνουν λόγο για μονόπλευρη δερματοηλίωση (unilateral dermatoheliosis), μια μορφή χρόνιας βλάβης του δέρματος που προκαλείται από την άνιση έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία.

Η περίπτωση απέδειξε ότι ακόμη και η καθημερινή έκθεση στον ήλιο μέσα από ένα κλειστό παράθυρο αυτοκινήτου μπορεί να προκαλέσει σημαντικές αλλοιώσεις με την πάροδο των χρόνων, χωρίς να προηγούνται απαραίτητα εγκαύματα.

25 χρόνια σταδιακής φθοράς

Σύμφωνα με την ιατρική αναφορά, ο άνδρας παρατήρησε σταδιακή πάχυνση και έντονο «τσαλάκωμα» του δέρματος στην αριστερή πλευρά του προσώπου του για περίπου 25 χρόνια.

Οι αλλαγές δεν προκαλούσαν πόνο ή άλλα συμπτώματα, όμως η διαφορά ανάμεσα στις δύο πλευρές του προσώπου γινόταν όλο και πιο εμφανής όσο περνούσαν τα χρόνια.

Οι γιατροί εντόπισαν στην περισσότερο εκτεθειμένη πλευρά:

βαθιές ρυτίδες, παχύτερο και πιο σκληρό δέρμα, ανοιχτούς φαγέσωρες (μαύρα στίγματα), μικρούς όζους.

Η ιστολογική εξέταση έδειξε επίσης αλλοιώσεις στο χόριο, το στρώμα του δέρματος κάτω από την επιφάνεια, όπως καταστροφή ελαστικών ινών και μικρές κύστεις γύρω από τους θύλακες των τριχών.

Τα ευρήματα ταίριαζαν με το σύνδρομο Favre-Racouchot, μια πάθηση που συνδέεται με σοβαρά φωτογηρασμένο δέρμα και εμφανίζεται συχνότερα σε ανθρώπους με χρόνια έκθεση στον ήλιο.

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται από:

χοντρές ρυτίδες, κιτρινωπή πάχυνση του δέρματος, μαύρα στίγματα, αλλοιώσεις γύρω από τους θύλακες των τριχών.

Στην περίπτωση του οδηγού, όλα αυτά εμφανίζονταν κυρίως στην πλευρά που βρισκόταν δίπλα στο παράθυρο του φορτηγού.

Η «αόρατη» δύναμη των ακτίνων UVA

Η ηλιακή ακτινοβολία περιλαμβάνει διαφορετικούς τύπους υπεριωδών ακτίνων. Η UVB είναι αυτή που προκαλεί κυρίως κοκκίνισμα και ηλιακά εγκαύματα, ενώ το συνηθισμένο γυαλί των παραθύρων μπλοκάρει μεγάλο μέρος αυτής της ακτινοβολίας.

Οι ακτίνες UVA όμως λειτουργούν διαφορετικά.

Μπορούν να περάσουν μέσα από το γυαλί και να εισχωρήσουν βαθύτερα στο δέρμα, προκαλώντας σταδιακές βλάβες χωρίς το άμεσο «καμπανάκι» ενός εγκαύματος.

Με τα χρόνια, η UVA ακτινοβολία μπορεί να:

προκαλέσει πάχυνση της εξωτερικής στοιβάδας του δέρματος, καταστρέψει τις ελαστικές ίνες, μειώσει την ελαστικότητα του δέρματος, δημιουργήσει βαθύτερες ρυτίδες και τραχιά υφή.

Το πρόσωπο του οδηγού αποτέλεσε ένα σχεδόν «φυσικό πείραμα», καθώς οι δύο πλευρές είχαν τα ίδια γονίδια, την ίδια ηλικία, την ίδια διατροφή και τον ίδιο τρόπο ζωής. Η μοναδική μεγάλη διαφορά ήταν η ποσότητα ηλιακής ακτινοβολίας που δεχόταν κάθε πλευρά.

Η βλάβη δεν περιορίζεται μόνο στις ρυτίδες

Παρότι η συγκεκριμένη περίπτωση αφορούσε κυρίως την εμφάνιση του δέρματος, οι γιατροί επισημαίνουν ότι η μακροχρόνια έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει και βαθύτερες κυτταρικές βλάβες.

Η UVA μπορεί να συμβάλει σε βλάβες του DNA των κυττάρων, ενώ η UVB συνδέεται περισσότερο με μεταλλάξεις που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του δέρματος.

Στον συγκεκριμένο οδηγό δεν εντοπίστηκε καρκίνος του δέρματος, όμως οι γιατροί συνέστησαν τακτική παρακολούθηση λόγω της μεγάλης διάρκειας έκθεσης στον ήλιο.

Παράλληλα, πρότειναν μέτρα προστασίας και χρήση τοπικών ρετινοειδών, παραγώγων της βιταμίνης Α που μπορούν να βελτιώσουν ορισμένα σημάδια φωτογήρανσης.

Το μήνυμα για όσους περνούν πολλές ώρες στον δρόμο

Οι ειδικοί διευκρινίζουν ότι δεν θα εμφανίσουν όλοι οι οδηγοί τόσο έντονη διαφορά ανάμεσα στις δύο πλευρές του προσώπου τους. Ωστόσο, η περίπτωση δείχνει πως μικρές, επαναλαμβανόμενες εκθέσεις στον ήλιο μπορούν να συσσωρεύονται για δεκαετίες.

Ιδιαίτερα ευάλωτοι είναι:

οδηγοί φορτηγών, διανομείς, οδηγοί ταξί, επαγγελματίες που περνούν πολλές ώρες μέσα σε όχημα.

Η προστασία πρέπει να αφορά τόσο τις ακτίνες UVA όσο και τις UVB. Το αντηλιακό ευρέος φάσματος, τα καπέλα, τα ρούχα με κάλυψη, η σκιά και τα ειδικά φίλτρα υπεριώδους ακτινοβολίας στα τζάμια μπορούν να μειώσουν σημαντικά την καθημερινή επιβάρυνση του δέρματος.

Η ιστορία του 69χρονου οδηγού αποτελεί μια χαρακτηριστική υπενθύμιση ότι ο ήλιος μπορεί να αφήσει τα σημάδια του ακόμη και όταν βρισκόμαστε μέσα στο αυτοκίνητο.