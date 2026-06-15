Προειδοποίηση Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον δάγκειο πυρετό

Πάνω από το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε περιοχές που διατρέχουν κίνδυνο

Μάνος Χατζηγιάννης

Προειδοποίηση Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον δάγκειο πυρετό

O επικεφαλής του ΠΟΥ,  Tedros Adhanom Ghebreyesus

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για την εξάπλωση του δάγκειου πυρετού, που πλέον απειλεί πάνω από το ήμισυ του πακόσμιου πληθυσμού.
  • Ο δάγκειος πυρετός δεν περιορίζεται πια στις τροπικές περιοχές, αλλά αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα υγείας.
  • Απαιτείται επείγουσα και συντονισμένη δράση με ενίσχυση της επιτήρησης, επενδύσεις σε καινοτόμες στρατηγικές και ισότιμη πρόσβαση σε εμβόλια και περίθαλψη.
  • Ο δάγκειος πυρετός μεταδίδεται μέσω μολυσμένων κουνουπιών του γένους Aedes και προκαλεί υψηλό πυρετό, πονοκέφαλο, πόνους σε μυς και αρθρώσεις, καθώς και εξάνθημα.
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Σε σοβαρή προεισοποίηση για την εξάπλωση του δάγκειου πυρετού προχώρησε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ΠΟΥ, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ο δάγκειος πυρετός δεν αποτελεί πλέον μια σποραδική απειλή που περιορίζεται στις τροπικές περιοχές. Πάνω από το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε περιοχές που διατρέχουν κίνδυνο.

Για να ανατραπεί αυτή η τάση απαιτείται επείγουσα και συντονισμένη δράση. Αυτό σημαίνει:
- ενίσχυση της επιτήρησης για έγκαιρη ανίχνευση,
- επενδύσεις σε καινοτόμες στρατηγικές καταπολέμησης των φορέων,
- ισότιμη πρόσβαση σε εμβόλια και περίθαλψη.

Ο δάγκειος πυρετός είναι μια ιογενής λοίμωξη που μεταδίδεται στους ανθρώπους μέσω του τσιμπήματος μολυσμένων κουνουπιών του γένους Aedes (κυρίως του Aedes aegypti). Είναι γνωστός και ως «πυρετός των σπασμένων οστών» λόγω του έντονου πόνου που προκαλεί.

Τα πιο κοινά συμπτώματα περιλαμβάνουν:

-Υψηλό πυρετό και έντονο πονοκέφαλο

-Πόνους σε μυς και αρθρώσεις

-Εξάνθημα στο δέρμα

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