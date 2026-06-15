Προειδοποίηση Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον δάγκειο πυρετό

Snapshot Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για την εξάπλωση του δάγκειου πυρετού, που πλέον απειλεί πάνω από το ήμισυ του πακόσμιου πληθυσμού.

Ο δάγκειος πυρετός δεν περιορίζεται πια στις τροπικές περιοχές, αλλά αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα υγείας.

Απαιτείται επείγουσα και συντονισμένη δράση με ενίσχυση της επιτήρησης, επενδύσεις σε καινοτόμες στρατηγικές και ισότιμη πρόσβαση σε εμβόλια και περίθαλψη.

Ο δάγκειος πυρετός μεταδίδεται μέσω μολυσμένων κουνουπιών του γένους Aedes και προκαλεί υψηλό πυρετό, πονοκέφαλο, πόνους σε μυς και αρθρώσεις, καθώς και εξάνθημα. Snapshot powered by AI

Σε σοβαρή προεισοποίηση για την εξάπλωση του δάγκειου πυρετού προχώρησε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ΠΟΥ, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ο δάγκειος πυρετός δεν αποτελεί πλέον μια σποραδική απειλή που περιορίζεται στις τροπικές περιοχές. Πάνω από το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε περιοχές που διατρέχουν κίνδυνο.

Για να ανατραπεί αυτή η τάση απαιτείται επείγουσα και συντονισμένη δράση. Αυτό σημαίνει:

- ενίσχυση της επιτήρησης για έγκαιρη ανίχνευση,

- επενδύσεις σε καινοτόμες στρατηγικές καταπολέμησης των φορέων,

- ισότιμη πρόσβαση σε εμβόλια και περίθαλψη.

#Dengue is no longer a sporadic threat confined to the tropics. More than half the world's population live in areas at risk.



Reversing this trend demands urgent and coordinated action. That means:

- stronger surveillance for early detection;

- investing in innovative vector… pic.twitter.com/v8JIeVG6gJ — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 15, 2026

Ο δάγκειος πυρετός είναι μια ιογενής λοίμωξη που μεταδίδεται στους ανθρώπους μέσω του τσιμπήματος μολυσμένων κουνουπιών του γένους Aedes (κυρίως του Aedes aegypti). Είναι γνωστός και ως «πυρετός των σπασμένων οστών» λόγω του έντονου πόνου που προκαλεί.

Τα πιο κοινά συμπτώματα περιλαμβάνουν:

-Υψηλό πυρετό και έντονο πονοκέφαλο

-Πόνους σε μυς και αρθρώσεις

-Εξάνθημα στο δέρμα

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