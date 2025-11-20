«Θερίζουν» την Κούβα δάγκειος πυρετός και ιός chikunguna - 47.000 κρούσματα στο νησί

Ένας συλλέκτης απορριμμάτων ψάχνει σε ένα σωρό σκουπιδιών για αντικείμενα που μπορούν να αξιοποιηθούν, σε έναν δρόμο της Αβάνας

Επιδημία έχει ξεσπάσει στην Κούβα, καθώς επιβεβαιώθηκαν περισσότερα από 47.000 κρούσματα δάγκειου πυρετού ή chikunguna στο νησί, κατά πολύ υψηλότερος από τις 20.000 κρούσματα την περασμένη εβδομάδα.

H Kούβα μόλις την περασμένη εβδομάδα χρησιμοποίησε τον όρο επιδημία για πρώτη φορά για να ορίσει το ξέσπασμα αυτών των δύο αρμποϊών σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο εθνικός διευθυντής Επιδημιολογίας του Υπουργείου Δημόσιας Υγείας, Francisco Durán, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι μόνο την Τρίτη το σύστημα υγείας εντόπισε 1.706 νέα ύποπτα κρούσματα δάγκειου πυρετού ή chikungunya και ότι συνολικά 3.226 ασθενείς νοσηλεύτηκαν.

Μόνο λόγω του chikungunya, υπάρχουν 126 άτομα που νοσηλεύονται σε σοβαρή, κρίσιμη κατάσταση ή σε εντατική θεραπεία και 19 ανήλικοι παραμένουν στην εντατική και σε κρίσιμη κατάσταση λόγω επιπλοκών που συνδέονται με αυτήν την ασθένεια.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό και έντονο πόνο στις αρθρώσεις.

Η Κούβα δεν διαθέτει αρκετά τεστ για να επιβεβαιώσει την παρουσία του ιού σε κάθε ασθενή και, στις περισσότερες περιπτώσεις, διαγιγνώσκει τον αρμποϊό με συμπτώματα.

Η χώρα ανέφερε 15.590 κρούσματα chikungunya μεταξύ 11 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου και έφτασε τα 20.062 κρούσματα τους πρώτους 10 μήνες του έτους, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας (PAHO).

Με αυτά τα στοιχεία, η σωρευτική επίπτωση του chikungunya στην Κούβα ήταν 183,43 περιπτώσεις ανά 100.000 κατοίκους, η υψηλότερη στην Αμερική φέτος, πάνω από τη Βραζιλία (112,07), τους μέσους όρους της Καραϊβικής (43,53) και της ηπείρου (26,00).

Οι δυνατότητες πρόληψης (με μαζικό υποκαπνισμό κατά των κουνουπιών), ελέγχου (μέσω εξετάσεων για τον εντοπισμό της νόσου) και ιατρικής περίθαλψης έχουν επηρεαστεί από τη σοβαρή οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα.