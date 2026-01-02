Ξάνθη: 9χρονος ακρωτηριάστηκε από βεγγαλικό που έσκασε στο χέρι του - Κινδυνεύει να χάσει την όρασή

Στιγμές αγωνίας βιώνει ένας 9χρονος και η οικογένειά του στην Ξάνθη τις πρώτες ημέρες του 2026, καθώς ο νεαρός το βράδυ της αλλαγής του έτους τραυματίστηκε σοβαρά όταν ένα βεγγαλικό έσκασε στο χέρι του, με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί ένα δάχτυλό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Xanthipost.gr, η κατάσταση του τραύματος στο χέρι του 9χρονου ήταν ιδιαίτερα σοβαρή. Οι γιατροί έδωσαν πολύωρη μάχη στο χειρουργείο για την αποκατάσταση των ζημιών, ωστόσο, προχώρησαν στον ακρωτηριασμό ενός δαχτύλου του ανήλικου αγοριού, λόγω της σφοδρότητας της έκρηξης.

Η περιπέτεια της υγείας του 9χρονου δεν περιορίστηκε μόνο στα ορθοπεδικά τραύματα, καθώς κρίθηκε επιβεβλημένη η εξέτασή του από οφθαλμίατρο, αφού από την έκρηξη του βεγγαλικού εκτοξεύτηκαν υπολείμματα και θραύσματα στα μάτια του παιδιού. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της όρασής του, με την κατάσταση να χαρακτηρίζεται ελεγχόμενη αλλά σοβαρή.

Αυτή τη στιγμή, ο μικρός μαθητής νοσηλεύεται, με τους θεράποντες ιατρούς να εμφανίζονται αισιόδοξοι για τη γενικότερη πορεία της υγείας του, παρέχοντάς του κάθε δυνατή φροντίδα.

