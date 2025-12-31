Τραγωδία στη Ρώμη παραμονή Πρωτοχρονιάς: Νεκρός από πυροτεχνήματα

Μόλις λίγες ώρες πριν από την Πρωτοχρονιά, η Ρώμη θρηνεί ένα θύμα λόγω των πυροτεχνημάτων. Ο 60χρονος άνδρας, υπήκοος Μολδαβίας, βρήκε τραγικό θάνατο μεταξύ Ατσίλια και Βιτινία.

Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 17:30 στην οδό Cortemaggiore. Όταν έφτασε ασθενοφόρο, το προσωπικό των πρώτων βοηθειών βρήκε έναν άνδρα με το πρόσωπο στο έδαφος, καμένο και πλήρως τραυματισμένο από θραύσματα, με ακρωτηριασμένο άκρο. Οι προσπάθειες διάσωσης δεν απέδωσαν. Η αιτία θανάτου ήταν η σοβαρή αιμορραγία.

Στο σημείο επενέβησαν οι αστυνομικοί της Οστίας. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο άνδρας φαίνεται ότι πυροδότησε ο ίδιος το πυροτέχνημα, με αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό του άκρου και, πιθανότατα λόγω αιμορραγίας, τον θάνατό του.

Η έκρηξη προκάλεσε επίσης ζημιές στα τζάμια ορισμένων σταθμευμένων αυτοκινήτων, αλλά ευτυχώς δεν υπήρξαν άλλα θύματα.

Οι έρευνες συνεχίζονται και η εισαγγελία, ανοίγοντας φάκελο, πιθανότατα θα διατάξει νεκροψία.