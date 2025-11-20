Πορτογαλία: 9χρονος ακρωτηριάστηκε στην τουαλέτα σχολείου από συμμαθητές του

Ένα εννιάχρονο παιδί από τη Βραζιλία έχασε δύο δάχτυλα όταν δέχτηκε επίθεση από δύο συμμαθητές του σε δημοτικό σχολείο στην Πορτογαλία. Είκοσι επτά δικηγόροι τον εκπροσωπούν τώρα, σε μια υπόθεση bullying που σόκαρε τη χώρα της νότιας Ευρώπης.

Όλα έγιναν στις 10 Νοεμβρίου στο δημοτικό σχολείο Fonte Coberta στο Cinfães, στην επαρχία Viseu, όταν δύο συμμαθητές του 9χρονου τον παγίδευσαν στο μπάνιο και του ακρωτηρίασαν τα δάχτυλα. Αδυνατώντας να καλέσει βοήθεια και καθώς είχε χάσει πολύ αίμα, ο 9χρονος αναγκάστηκε να συρθεί κάτω από την πόρτα, είπε η μητέρα του, Nivia Estevam.

Η Estevam δήλωσε στο βραζιλιάνικο μέσο Crescer ότι ο γιος της είχε υποστεί και στο παρελθόν επιθέσεις, όπως κλωτσιές, στραγγαλισμό και τραβήγματα μαλλιών από συμμαθητές του.

Το παιδί υποβλήθηκε σε τρίωρη χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο São João στο Πόρτο και τώρα χρειάζεται παυσίπονα και αντιβιοτικά κάθε 12 ώρες, ενώ χρειάζεται και υπνωτικά χάπια για να κοιμηθεί γιατί κλαίει κάθε βράδυ, λέει η μητέρα του.

«Είναι καλά κατά τη διάρκεια της ημέρας επειδή τον αφήνω να χρησιμοποιεί το κινητό του και να βλέπει τηλεόραση, αλλά όταν έρχεται η ώρα του ύπνου, ξαναζεί τα γεγονότα της 10ης (Νοεμβρίου)», είπε η Estevam.

Οι 27 δικηγόροι

Η νομική ομάδα της υπόθεσης έχει χωριστεί σε τρεις τομείς — αστική, ποινική και ψυχολογική υποστήριξη — που έχει ως στόχο την υποστήριξη της οικογένειας. Μιλώντας στο Euronews, η Ana Paula Filomeno, που ηγείται της αστικής υπόθεσης, ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για bullying ενώ σημείωσε ότι η υπόθεση αντιμετωπίζεται «με μεγάλη προσοχή» και ότι το παιδί και η οικογένειά του λαμβάνουν ειδική ψυχολογική βοήθεια.

Η Filomeno είπε ότι οι ερευνητές εξετάζουν αν η ξενοφοβία έπαιξε κάποιο ρόλο, αν και τόνισε ότι η προέλευση της επίθεσης ήταν «άσχετη» δεδομένης της σοβαρής βλάβης που προκλήθηκε.

«Αυτό που έχει σημασία είναι ότι υπήρξε σοβαρή βλάβη και τραγικό αποτέλεσμα. Δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό· τέτοια γεγονότα παρατηρούνται στα σχολεία της Πορτογαλίας», είπε η ίδια στο Euronews.

Η δικηγόρος επέκρινε επίσης τις Αρχές για την αποτυχία τους να προστατεύσουν τα παιδιά. «Όταν ένα παιδί λείπει από το σχολείο, η απουσία του καταγράφεται και το CPCJ ενημερώνεται άμεσα. Δεν μπορείς να απαιτείς υποχρεωτική παρουσία σε έναν χώρο που δεν είναι ασφαλής», είπε.

Η μητέρα του 9χρονου κατήγγειλε επίσης ότι το προσωπικό του σχολείου «καθάρισε τον τόπου του συμβάντος πριν από την άφιξη των αρχών», και κατηγόρησε το σχολείο ότι «αντιμετώπισε την επίθεση σαν μια φάρσα που ξέφυγε».

Αύξηση της βίας μεταξύ των νέων

Η ψυχολόγος Melanie Tavares δήλωσε στο Euronews ότι τα παιδιά γίνονται θύματα bullying μόνο και μόνο εάν δείξουν έστω και μια στιγμή ευαλωτότητας, ενώ υπογράμμισε ότι οι περιπτώσεις bullying αυξάνονται μεταξύ των μικρότερων παιδιών. Επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι οι περιπτώσεις βίας μεταξύ μαθητών αυξήθηκαν από 4.620 το 2020-2021 σε 7.804 το 2024-2025.

«Τα παιδιά δυσκολεύονται ολοένα και περισσότερο να ελέγξουν τις επιθετικές τους τάσεις. Όταν η επιθετικότητα δεν διοχετεύεται σωστά, μετατρέπεται σε βία, bullying ή αυτοτραυματισμό», εξήγησε η Tavares.

Η ψυχολόγος απέδωσε την τάση αυτή στους όλο και πιο «απάνθρωπους» σχολικούς χώρους, όπου τα παιδιά έχουν δεν έχουν ασφαλείς και δημιουργικούς χώρους για να πάιξουν.

