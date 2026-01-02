Αγρότες: Εισηγήσεις για γενικευμένη κλιμάκωση - Σκέψεις για κάθοδο τρακτέρ στην Αθήνα

Με το βλέμμα στην πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στα Μάλγαρα είναι οι αγρότες και η κυβέρνηση καθώς οι αποφάσεις θα είναι καθοριστικές για την συνέχεια του αγώνα τους στην διεκδίκηση των αιτημάτων τους.

Οι αγρότες που δεν έφυγαν ποτέ από τα μπλόκα καθώς αρκετοί ήταν αυτοί που άλλαξαν χρονιά με τις οικογένειές τους δίπλα στα τρακτέρ τους επιστρέφουν από αύριο Σάββατο στα μπλόκα και στον αποκλεισμό εθνικών οδικών δικτύων.

Η κρίσιμη σύσκεψη για την συνέχιση του αγώνα τους θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στα Μάλγαρα με τη συμμετοχή εκπροσώπων από περισσότερα από 50 μπλόκα από όλη τη χώρα. Οι αγρότες που, όπως όλα δείχνουν είναι αποφασισμένοι να σκληρύνουν και άλλο τη στάση τους με ακόμη πιο δυναμικές μορφές κινητοποιήσεων.

Σημειώνεται ότι στα μπλόκα το κλίμα που επικρατεί είναι αγωνιστικό και ήδη υπάρχουν εισηγήσεις για γενικευμένη κλιμάκωση. Η πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα θα αποτελέσει ορόσημο καθώς θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για το μέλλον των κινητοποιήσεων, την ώρα που υπάρχουν φωνές αγροτοσυνδικαλιστών για παράθυρο διαλόγου με την κυβέρνηση.

Όπως λένε οι αγρότες, δεν έχουν δει μέχρι στιγμής κανένα ουσιαστικό βήμα από την κυβέρνηση για την επίλυση των αιτημάτων τους προκειμένου να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου, γι’ αυτό τον λόγο προτίθενται αμέσως μετά τις γιορτές να κλιμακώσουν περαιτέρω τον αγώνα τους.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα αναλυτικά στοιχεία για τις πληρωμές του 2025 προς τον αγροτικό κόσμο της χώρας από ΟΠΕΚΕΠΕ, Υπουργείο Οικονοµικών και ΕΛΓΑ. Από τα 3,3 8 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024, οι πληρωμές έφτασαν το 2025 τα 3,8 2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, χαρακτήρισε ακατανόητη την άρνηση διαλόγου από ορισμένους αγροτοσυνδικαλιστές. «Από τα 27 αιτήματα των μπλόκων έχουν ικανοποιηθεί ήδη τα 16 και τα άλλα 4 είναι σε φάση επεξεργασίας», σημείωσε ο Κωστής Χατζηδάκης και πρόσθεσε: «Η εμμονή ορισμένων αγροτοσυνδικαλιστών στα μπλόκα και την άρνηση διαλόγου με τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση είναι ακατανόητη. Είναι η ώρα πια να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας».

Αποφασίζουν το Σάββατο οι αγρότες της Νίκαιας

Οι αγρότες της Νίκαιας αύριο Σάββατο θα αποφασίσουν την τελική τους στάση και πρόταση την οποία θα καταθέσουν στην σύσκεψη της Κυριακής στα Μάλγαρα. Τριάντα τέσσερις ημέρες πέρασαν από την ημέρα που οι αγρότες της Νίκαιας προχώρησαν στις κινητοποιήσεις με τους περισσότερους από αυτούς να αναζητούν τόπους να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι σημειώνουν ότι δεν είναι διατεθειμένοι να γυρίσουν σπίτια τους με άδεια χέρια ενώ πολλοί πιστεύουν ότι η λύση για τη συνέχιση αυτής της κινητοποίησης είναι η περαιτέρω πίεση με κλείσιμο ίσως και παρακαμπτήριων δρόμων για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα μετά τις γιορτές των Θεοφανίων.

Μεταξύ των προτάσεων που ακούγονται στους τρόπους κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους είναι και η κάθοδος των αγροτών με τρακτέρ στην Αθήνα που θα συνοδευτεί και από συλλαλητήριο.

Οι τελικές αποφάσεις για το μπλόκο της Νίκαιας θα παρθούν αύριο Σάββατο.

Μέσω παρακαμπτήριου η κυκλοφορία προς Αθήνα από το Κάστρο Βοιωτίας

Στο Κάστρο Βοιωτίας, οι αγρότες θα ακολουθήσουν τις αποφάσεις της Πανελλαδικής σύσκεψης της Κυριακής.

Εν τω μεταξύ, η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη από την αριστερή λωρίδα, όμως στο ρεύμα προς Αθήνα, από το ύψος του Μαρτίνου μέχρι λίγο μετά το Κάστρο, η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριου οδού μήκους περίπου οκτώ χιλιομέτρων και στη συνέχεια τα οχήματα ξαναβγαίνουν στην Εθνική Οδό.

Μπλόκο Μαλγάρων: «Επαφή με την κυβέρνηση»

Νωρίτερα το απόγευμα της Παρασκευής πραγματοποιήθηκε η συνέλευση των αγροτών στα Μάλγαρα για την πρόταση που θα κατεβάσουν στην πανελλαδική σύσκεψη, με τον αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη να αναφέρει ότι «ρίχνουμε άγκυρες».

Ο κ. Ανεστίδης έκανε λόγο για επαφή με την κυβέρνηση, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχουν παρασκηνιακές διεργασίες, προσπαθούν να βρουν μια κοινή συνισταμένη, όμως αρκετοί αγρότες λένε ότι αν δεν βρεθεί αυτή η κοινή συνισταμένη -και αυτό θα φανεί και στη συνάντηση της Κυριακής- μάλλον θα κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις τους.

Προσθέτουν δε ότι μέχρι να ολοκληρωθούν και αυτές οι επαφές με την κυβέρνηση, αυτές οι παρασκηνιακές διεργασίες που γίνονται με ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στον πρωθυπουργό, ενδεχομένως να υπάρχει και μέχρι τότε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

