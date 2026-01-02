Αγρότες: Όλα δείχνουν κλιμάκωση στα μπλόκα – «Το plan B της κυβέρνησης θα πάει και πάλι κουβά»

Αποκλεισμός των σηράγγων των Τεμπών για τη διέλευση των φορτηγών για 4 ώρες, από αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Λάρισας.

Ο κόσμος του πρωτογενούς τομέα μετρά αντίστροφα για την κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη. Για πρώτη φορά, παραγωγοί, κτηνοτρόφοι και αγρότες έκαναν αλλαγή του χρόνου στα μπλόκα, κοντά στα τρακτέρ τους.

Πλέον, η Νίκαια Λάρισας δείχνει να είναι αυτή που δρομολογεί τις εξελίξεις μέσω προτάσεων για κλιμάκωση που φτάνει μέχρι και σε… απόβαση στην Αθήνα.

Το μπλόκο της Νίκαιας συνεδριάζει σήμερα (02/01) με τους αγρότες να δηλώνουν έτοιμοι να δρομολογήσουν και τις τελικές αποφάσεις τους για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, καθώς ανάμεσα στις κυρίαρχες προτάσεις, δύο είναι αυτές που έχουν «κλειδώσει» εν όψει της κυριακάτικης Πανελλήνιας σύσκεψης στα Μάλγαρα με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 50 μπλόκα από όλη την Ελλάδα.

Η πρώτη είναι το ολικό κυκλοφοριακό «μπλακ άουτ», να σφραγιστούν δηλαδή τα πάντα, τόσο η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης, όσο και η Παλαιά Εθνική και οι παρακαμπτήριες οδοί «κόβοντας» τη χώρα στα δύο.

Η δεύτερη πρόταση αφορά μαζική απόβαση των τρακτέρ στην Αθήνα στο τέλος της επόμενης εβδομάδας. Μάλιστα στο μπλόκο της Νίκαιας, η πρόταση της απόβασης στην Αθήνα είναι αυτή που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους. Φυσικά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτόματα τερματίζονται και τα μπλόκα, όπως τονίζεται.

Από τα Μάλγαρα, ακούγεται ακόμη ότι την Κυριακή αναμένεται να κατατεθούν και προτάσεις – έκπληξη, καθώς αναμένεται να τεθούν στο τραπέζι και κάποια νέα ονόματα που ενδέχεται να αναλάβουν ρόλο στην πιθανή διαπραγμάτευση ανάμεσα σε κυβέρνηση και αγρότες. Πάντως, όλες οι ενδείξεις δείχνουν κλιμάκωση κινητοποιήσεων.

Οι αγρότες στο Κάστρο Βοιωτίας κάνουν γιορτές στο μπλόκο και χαράσσουν τη στρατηγική τους. Συζητούν τα ζητήματα και τα αιτήματα που θα πέσουν στο τραπέζι της πανελλαδικής σύσκεψης και αναφέρουν ότι εάν δεν δοθούν σαφείς απαντήσεις από την κυβέρνηση, τότε πολύ πιθανόν κι εκείνοι να ψηφίσουν υπέρ της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων.

Στο Κάστρο Βοιωτίας, παραμένει ανοιχτή μία λωρίδα σε κάθε ρεύμα μέχρι και τη Δευτέρα όπως αποφάσισαν οι αγρότες, ενώ, στο ρεύμα προς Αθήνα, υπάρχει εκτροπή περίπου 8 χιλιόμετρα νωρίτερα, στο Μαρτίνο.

Σε μία κίνηση καλής θέλησης, οι αγρότες του Έβρου προχώρησαν σε προσωρινή άρση των αποκλεισμών στα μπλόκα των συνόρων, διευκολύνοντας τους επαγγελματίες οδηγούς. Η κυκλοφορία διεξάγεται ελεύθερα τόσο στο μπλόκο του Τελωνείου των Κήπων (ελληνοτουρκικά σύνορα) όσο και σε αυτό του κόμβου Ορμενίου, λίγα χιλιόμετρα πριν από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

«Με άδεια χέρια δεν φεύγουμε από τους δρόμους», τονίζουν οι αγρότες από το μπλόκο της Αταλάντης, έχοντας παρατάξει τα τρακτέρ στην άκρη της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας.

Ωστόσο, είναι αποφασισμένοι να σκληρύνουν και πάλι τη στάση τους. Σε ό,τι αφορά στην απόφαση της κυβέρνησης να θέσει σε εφαρμογή «σχέδιο Β» για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, οι αγρότες επισημαίνουν πως «θα πάει και πάλι κουβά».

Διαβάστε επίσης