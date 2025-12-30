Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών την Πρωτοχρονιά - Το Plan B της κυβέρνησης για τα μπλόκα

Με αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων, απαντούν οι αγρότες του βασικού μπλόκου της Νίκαιας, στις διαρκείς εκκλήσεις της κυβέρνησης, αλλά και των συναδέλφων τους, για ουσιαστικό διάλογο, ενώ με συμπαγή μπλόκα στον Ε-65 και στην Ιόνια οδό, η Ελλάδα είναι κυριολεκτικά κομμένη στα δύο.

Πιο αναλυτικά, σε τρίωρο αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων οδών στη Νίκαια προχώρησαν χθες οι αγρότες, προκαλώντας μεγάλες ουρές οχημάτων, ενώ αντίστοιχες κινητοποιήσεις καταγράφηκαν σε τελωνεία και εθνικές οδούς σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο της επανεκκίνησης των μπλόκων μετά τη χριστουγεννιάτικη ανάπαυλα.

Στη Νίκαια, οι αγρότες άνοιξαν προσωρινά τους δρόμους προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κυκλοφορία και στη συνέχεια τους έκλεισαν εκ νέου, ενώ πραγματοποίησαν και συμβολική μηχανοκίνητη πορεία προς τη Λάρισα. Παρά το γεγονός ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η μαζική μετακίνηση εκδρομέων για την Πρωτοχρονιά, δημιουργήθηκαν σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Αποκλεισμοί σε Προμαχώνα και Ευζώνους

Σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν και στα τελωνεία, με τον Προμαχώνα να παραμένει χθες κλειστός για τα φορτηγά από τις 12:00 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, ενώ υπήρχε πρόθεση να συνεχιστεί ο αποκλεισμός και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Στους Ευζώνους, οι αγρότες προχώρησαν σε τετράωρους αποκλεισμούς, από τις 12:00 έως τις 16:00 και από τις 18:00 έως τις 22:00, όχι μόνο για φορτηγά, αλλά και για Ι.Χ. και τουριστικά λεωφορεία. Και σήμερα αναμένεται η συνέχιση των κινητοποιήσεων τόσο στους Ευζώνους όσο και στον Προμαχώνα, με διαφοροποιήσεις ενόψει της παραμονής Πρωτοχρονιάς.

Κλειστή επ’ αόριστον η Εθνική Αντιρρίου – Ιωαννίνων

Στην Εθνική Οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων, οι αγρότες προχώρησαν σε επ’ αόριστον αποκλεισμό, στο ύψος των διοδίων Αργυροκάστρου, κλείνοντας και τη μία λωρίδα κυκλοφορίας που μέχρι πρότινος παρέμενε ανοιχτή. Η κυκλοφορία διεξάγεται πλέον μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

Ρήγμα στην ανακοίνωση για τα «14 μπλόκα»

Την ίδια ώρα, αμφισβητείται ευθέως η ανακοίνωση που έκανε λόγο για 14 μπλόκα τα οποία ζητούν έναρξη διαλόγου με την κυβέρνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες από επικοινωνία με εκπροσώπους μπλόκων, αρκετοί παραδέχονται ότι συμμετείχαν στη σύσκεψη, ωστόσο διαφωνούν με το περιεχόμενο της ανακοίνωσης και δεν την υιοθετούν.

Οι βασικές προϋποθέσεις που τέθηκαν για διάλογο αφορούν:

Τιμή ρεύματος στα 7–8 λεπτά ανά κιλοβατώρα

Φθηνό πετρέλαιο

Πλήρεις αποζημιώσεις για τους κτηνοτρόφους

Παράλληλα, ορισμένα από τα μπλόκα που φέρονται να συνυπέγραψαν την ανακοίνωση ενδέχεται να μη συμμετάσχουν στην επικείμενη πανελλαδική σύσκεψη, η οποία εξετάζεται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο σε Μάλγαρα ή Σίνδο.

Ανοιχτοί σήμερα οι δρόμοι σε Μάλγαρα και αερογέφυρα Νίκαιας

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στα Μάλγαρα σήμερα δεν θα υπάρξει νέο κλείσιμο, με την κυκλοφορία να διεξάγεται κανονικά και στα δύο ρεύματα. Παράλληλα, στη Νίκαια οι αγρότες αναμένεται να ανοίξουν την αερογέφυρα πάνω από το μπλόκο, απομακρύνοντας προσωρινά τα τρακτέρ, προκειμένου να δοθεί ανάσα στην κυκλοφορία.

To plan b της κυβέρνησης - Χρυσοχοΐδης: Παράνομες οι πράξεις τους

Την ίδια στιγμή το Μαξίμου ετοιμάζει το δικό του plan B με διοικητικά πρόστιμα και νομικές κινήσεις.

Μιλώντας το πρωί της Τρίτης (30/12) στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Προστασίας του Πολίτης Μιχάλης Χρυσοχοϊδης έκανε λόγο για «παράνομες πράξεις» από τους αγρότες με την κατάληψη των δρόμων και συμπλήρωσε «υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής του νόμου με μια σειρά διατάξεων ή μπορεί να εκπονηθούν διατάξεις σε ένα επόμενο στάδιο».

«Πραγματοποιούνται μια σειρά από παράνομες πράξεις όπως η κατάληψη των δρόμων και ο κίνδυνος που θέτουν τους υπόλοιπους πολίτες. Απέναντι σε αυτές τις παράνομες πράξεις από μια κοινωνική ομάδα η κυβέρνηση επέλεξε να μην ασκήσει νόμιμη βιάς για την απομάκρυνση των τρακτέρ από τους δρόμους. Έτσι κάλεσε επανειλημμένα σε διάλογο τους αγρότες για να βρεθούν λύσεις, ελπίζω να υπάρξει απάντηση το επόμενο διάστημα» ήταν τα λόγια του υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

Στάθηκε και στους ταξιδιώτες, οι οποίοι τις τελευταίες ημέρες έχουν υποστεί μια τεράστια ταλαιπωρία… «Πρέπει να ληφθούν μέτρα ασφαλείας για όσους ταξιδεύουν» και έδωσε την απάντησή του σε όσους υποστηρίζουν ότι η Τροχαία βασανίζει τους πολίτες. «Ο καθένας πρέπει σε αυτή τη χώρα να κάνει καλά τη δουλειά του. Η Τροχαία πρέπει να διασφαλίσει ότι ο πολίτης θα πάει με ασφάλεια στον προορισμό του. Δεν είμαστε όλοι τροχονόμοι, να αφήσουμε την τροχαία να κάνει τη δουλειά της. Το γεγονός ότι μέχρι τώρα σε τόσο στενούς δρόμους με χιλιάδες αυτοκίνητα δεν έχουμε ατύχημα, είναι επίτευγμα».

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «από την πρώτη ημέρα των μπλόκων υπάρχουν αξιωματικοί που μιλούν με τους αγρότες, Πολλές φορές βρίσκεται λύση, ορισμένες φορές όπως στο Κάστρο και το Μαρτίνο την Κυριακή δεν βρίσκεται συνεννόηση γιατί οι αγρότες δεν άνοιξαν τον δρόμο. Οι αγρότες δεν μπορούν να κάνουν τόσο ακραίες ενέργειες, όπως στο Κάστρο, είναι αντικοινωνική συμπεριφορά. Δεν μπορείς να ταλαιπωρείς χιλιάδες ανθρώπους, αυτό δεν είναι άσκηση δικαιώματος».

Ο υπουργός δεν παρέλειψε να σχολιάσει και την άρνηση των αγροτών να προσέλθουν σε διάλογο λέγοντας ότι… «είναι παράλογο ότι δεν έρχονται να συζητήσουν οι αγρότες, γι’ αυτό δεν βγήκαν στον δρόμο;».

Μητσοτάκης: «Τραμπουκίζουν αγρότες που θέλουν τον διάλογο για να μη σπάσει το μέτωπο»

Στη συνέντευξή του στο Action 24 ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι υπάρχουν αυτοί που έχουν πρόθεση να συνομιλήσουν αλλά και αυτοί που τους τραμπουκίζουν για να βρίσκονται συστηματικά απέναντι στην κυβέρνηση, ενώ τόνισε ότι θα πρέπει να σταματήσει η ταλαιπωρία του συνόλου της κοινωνίας.

«Λυπάμαι πραγματικά που συμπολίτες μας ταλαιπωρήθηκαν κατά τις μετακινήσεις τους τις ημέρες των εορτών», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, καλώντας τους αγρότες να δείξουν κατανόηση, τουλάχιστον μέχρι τα Θεοφάνια, ώστε να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις. Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι αυτές οι ημέρες είναι κρίσιμες για την οικονομική δραστηριότητα και την τροφοδοσία της αγοράς, κάτι που, όπως είπε, όλοι αντιλαμβάνονται.

Δεν γίνεται να διαμαρτύρεσαι και να αρνείσαι τον διάλογο

Ο Πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα υπέρ του διαλόγου με τον αγροτικό κόσμο αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις και τα μπλόκα στους δρόμους, υπογραμμίζοντας ότι οι λύσεις μπορούν να προκύψουν μόνο μέσα από συζήτηση και όχι μέσω ενεργειών που επιβαρύνουν την κοινωνία.

Δήλωσε πως δεν μπορεί να κατανοήσει τη στάση όσων προχωρούν σε δυναμικές κινητοποιήσεις, όπως το κλείσιμο δρόμων, αλλά αρνούνται να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου. Όπως σημείωσε, τέτοιες ενέργειες ταλαιπωρούν την κοινωνία χωρίς να συμβάλλουν ουσιαστικά στην επίλυση των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα, ενώ δεν επιτρέπουν την ανταλλαγή προτάσεων και λύσεων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι, παρά την εικόνα που δημιουργούν τα μπλόκα, η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών και των κτηνοτρόφων δεν συμμετέχει στις κινητοποιήσεις. Υπενθύμισε ότι στη χώρα υπάρχουν περίπου 400.000 κατ’ επάγγελμα αγρότες, ενώ στα μπλόκα συμμετέχει μόνο ένα μικρό μέρος αυτών περίπου 4.000 τρακτέρ.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να συνομιλεί όχι μόνο με όσους βρίσκονται στους δρόμους, αλλά και με τη μεγάλη πλειοψηφία των παραγωγών που αντιμετωπίζουν πραγματικά προβλήματα και αναζητούν λύσεις.



Επίσης, έκανε λόγο και για φαινόμενα εσωτερικών πιέσεων μεταξύ των αγροτών, υποστηρίζοντας ότι κάποιοι τραμπουκίζουν και επιχειρούν να αποτρέψουν άλλους από το να αποχωρήσουν ή να συνομιλήσουν με την κυβέρνηση, προκειμένου να διατηρηθεί ενιαίο το μέτωπο απέναντι στο κυβερνητικό έργο.

Η αλλαγή στον ΟΠΕΚΕΠΕ έπρεπε να γίνει νωρίτερα

Ο Κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην πρόσφατη μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ, εξηγώντας γιατί η αλλαγή στη διαδικασία πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων δεν έγινε νωρίτερα και ποια η σημασία της για τη νέα αγροτική πολιτική της κυβέρνησης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει αναγνωρίσει τις ευθύνες της για καθυστερήσεις στις μεταρρυθμίσεις του πρωτογενούς τομέα, αλλά διαβεβαίωσε ότι όλες οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους.

«Έχουμε πλέον νέο σύστημα, με τη μετάπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, που εξασφαλίζει ταχύτητα και διαφάνεια στις αγροτικές επιδοτήσεις», τόνισε, υπενθυμίζοντας ότι αυτό ήταν ένα από τα βασικά αιτήματα των κινητοποιήσεων.

Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε την ανάγκη μεσομακροπρόθεσμου σχεδιασμού για τον πρωτογενή τομέα. «Δεν θέλουμε οι αγρότες να είναι μόνο αποδέκτες επιδοτήσεων», είπε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η ενίσχυση των επενδύσεων, η βελτίωση της παραγωγικότητας, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας, η προώθηση συνεργασιών και η αντιμετώπιση ζητημάτων υποδομών και κόστους παραγωγής.

Αργοπορία λόγω αντιδράσεων

Επιπλέον, παραδέχθηκε ότι η αλλαγή έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα, ωστόσο σημείωσε ότι η καθυστέρηση οφείλεται στις έντονες αντιδράσεις που υπήρξαν κατά τη διαδικασία. «Είπαμε ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε άλλο να πληρώνουμε μέσα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έπρεπε να το έχουμε κάνει νωρίτερα; Ναι, αλλά υπήρχαν τεράστιες αντιδράσεις σε αυτήν τη μεταρρύθμιση», ανέφερε.

Η δυσκολότερη μεταρρύθμιση της χρονιάς

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε νέο σύστημα ως την πιο σύνθετη μεταρρύθμιση της χρονιάς. «Πρόκειται για μια αλλαγή εν κινήσει, καθώς έπρεπε να συνεχίσουμε τις πληρωμές με τη νέα διαδικασία χωρίς να δημιουργηθεί καθυστέρηση», εξήγησε, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια απαιτούσε συντονισμό από το Υπουργείο και την Αντιπροεδρία της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη μιας νέας αγροτικής πολιτικής, που θα επιτρέπει ταχύτητα, διαφάνεια και καλύτερη διαχείριση των επιδοτήσεων. Όπως τόνισε, «καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε τις πληρωμές που είχαμε υποσχεθεί, αλλά με σωστό τρόπο», στοιχείο που, όπως υπογράμμισε, θα ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα του πρωτογενούς τομέα.

