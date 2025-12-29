Μπλόκα αγροτών: Άνοιξε ο κόμβος του Πύργου - Κλειστή η Περιμετρική της Πάτρας
Η Περιμετρική Οδός της Πάτρας παραμένει αποκλεισμένη τσο τμήμα από τον κόμβο Κ1 Λιμάνι έως τον κόμβο Γλαύκου
Η Ολυμπία Οδός ανακοίνωσε το άνοιγμα του κόμβου του Πύργου, δίνοντας διέξοδο στην κυκλοφορία των οχημάτων. Το σημείο είχε αποκλειστεί εξαιτίας κινητοποίησης των αγροτών.
Η κυκλοφορία διεξαγόταν μέσω του κόμβου Αμαλιάδας.
Την ίδια ώρα, κλειστή παραμένει και η Περιμετρική Οδός της Πάτρας, στο τμήμα από τον κόμβο Κ1 Λιμάνι έως τον κόμβο Γλαύκου.
