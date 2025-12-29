Μπλόκα αγροτών: Άνοιξε ο κόμβος του Πύργου - Κλειστή η Περιμετρική της Πάτρας

Η Ολυμπία Οδός ανακοίνωσε το άνοιγμα του κόμβου του Πύργου, δίνοντας διέξοδο στην κυκλοφορία των οχημάτων. Το σημείο είχε αποκλειστεί εξαιτίας κινητοποίησης των αγροτών.

Η κυκλοφορία διεξαγόταν μέσω του κόμβου Αμαλιάδας.

Την ίδια ώρα, κλειστή παραμένει και η Περιμετρική Οδός της Πάτρας, στο τμήμα από τον κόμβο Κ1 Λιμάνι έως τον κόμβο Γλαύκου.

Διαβάστε επίσης