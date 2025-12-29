Αγρότες: Βαμβάκι και σανό σε δικηγορικό γραφείο βουλευτή στη Ροδόπη - Βίντεο

Αιφνιδιαστική διαμαρτυρία στο δικηγορικό γραφείο του βουλευτή Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδη Στυλιανίδη πραγματοποίησαν τη Δευτέρα (29/12) αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής.

Σύμφωνα με το xronos.gr, αντιπροσωπεία από το μπλόκο που βρίσκεται στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα προς Ηγουμενίτσα, έφτασε στο κέντρο της Κομοτηνής τις τελευταίες πρωινές ώρες, σπεύδοντας στο γραφείο του βουλευτή και πρώην υπουργού.

Τόσο ο ίδιος όσο και οι συνεργάτες του φέρεται πως απουσίαζαν, με τους αγρότες να αφήνουν βαμβάκια, άχυρα και καλαμπόκια έξω από την πόρτα της πολυκατοικίας αλλά του δικηγορικού γραφείου.

