Φλώρινα: Κλείνει ο δρόμος στο μπλόκο του Φιλώτα - Στο πλευρό των αγροτών και πολίτες

Κλειστός είναι αυτή τη στιγμή ο δρόμος στον Φιλώτα Φλώρινας, καθώς αγρότες της περιοχής πραγματοποιούν δυναμικό μπλόκο στον κεντρικό κόμβο.

Η ατμόσφαιρα στο σημείο είναι φορτισμένη, με πανό και σημαίες, ενώ η κινητοποίηση αναμένεται να συνεχιστεί έως τις 16:00.

Οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι η διάρκεια και η έκταση των μπλόκων σε όλη τη χώρα θα καθοριστούν από τις αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.

Η Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αμύνταιου, Διαμάντω Κρητικού δήλωσε στο Νewsbomb.gr χαρακτηριστικά:

«Μετά τη γέννηση του Θεανθρώπου ανασυντασσόμαστε και συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Βλέπουμε απαξίωση, αδιαφορία και εκφοβισμό. Ζητάμε λύσεις και την αντιμετώπιση που μας αξίζει. Η στάση μας και η διάρκεια των μπλόκων εξαρτώνται από τις αποφάσεις της κυβέρνησης, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό οι απλοί πολίτες βρίσκονται στο πλευρό μας και θα είναι μαζί μας ακόμη και την παράνομη της πρωτοχρονιάς για να γιορτάσουν το νέο έτος».

Χθες, στον ίδιο χώρο, εμφανίστηκαν και οι Μωμογέροι, για να στηρίξουν συμβολικά τους αγρότες.

Η παρουσία τους πρόσθεσε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό στις κινητοποιήσεις και ενίσχυσε το μήνυμα της κοινότητας και της αλληλεγγύης, προσφέροντας παράλληλα ένα μοναδικό θέαμα για τους περαστικούς.

Τέλος, οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις και λύσεις στα προβλήματά τους, τονίζοντας ότι η κοινωνική στήριξη και η συμμετοχή των πολιτών αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τη συνέχεια των μπλόκων.

Διαβάστε επίσης