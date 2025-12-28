Θεσσαλονίκη: Το λεωφορείο που μετατρέπει την καθημερινή διαδρομή σε γιορτή

Στολισμένο από πάνω μέχρι κάτω, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, θυμίζει ένα κινούμενο χριστουγεννιάτικο σκηνικό

Ελένη Μητσάλη

Ένα λεωφορείο του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης έχει καταφέρει τα τελευταία πέντε χρόνια να μετατρέψει την καθημερινή μετακίνηση σε μια αληθινά χριστουγεννιάτικη εμπειρία, κερδίζοντας την αγάπη των πολιτών και προκαλώντας αίσθηση στους δρόμους της πόλης.

Στολισμένο από πάνω μέχρι κάτω, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, θυμίζει ένα κινούμενο χριστουγεννιάτικο σκηνικό που σκορπίζει χαμόγελα σε μικρούς και μεγάλους.

img5517.jpg

Με περισσότερα από 400 στολίδια, το λεωφορείο δημιουργεί ένα μοναδικό θέαμα που δεν περνά απαρατήρητο. Η πρωτοβουλία ανήκει στον οδηγό του, ο οποίος εμπνεύστηκε από αντίστοιχες εικόνες που είχε δει στο εξωτερικό και αποφάσισε να φέρει το έθιμο και στη Θεσσαλονίκη.

Όπως λέει ο οδηγός του λεωφορείου στο newsbomb.gr, Μάνος Κατσικάς:«Πρόκειται για ένα λεωφορείο του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης που εκτελεί καθημερινά δρομολόγια και είναι στολισμένο από πάνω μέχρι κάτω, μέσα και έξω, με περισσότερα από 400 χριστουγεννιάτικα στολίδια. Αυτό ξεκίνησε πριν από πέντε χρόνια. Μου άρεσε γιατί το είδα στο εξωτερικό από άλλους συναδέλφους και επειδή αγαπώ τη δουλειά μου και θέλω να το εκφράζω προς τα έξω. Είπαμε να φέρουμε αυτό το έθιμο και εδώ».

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν άμεση και ενθουσιώδης. «Ο κόσμος το αγάπησε κατευθείαν. Δεχόμαστε πάρα πολλά θετικά σχόλια και γι’ αυτό κάθε χρόνο προσθέτουμε και άλλα στολίδια», εξηγεί ο οδηγός.

Η φήμη του χριστουγεννιάτικου λεωφορείου έχει ξεπεράσει τα όρια της καθημερινής διαδρομής, καθώς επιβάτες από άλλες περιοχές το αναζητούν επίτηδες, ακόμη και μόνο για να ζήσουν την εμπειρία. Σημαντικό ρόλο στη γιορτινή ατμόσφαιρα παίζει και η χριστουγεννιάτικη μουσική που ακούγεται μέσα στο λεωφορείο, κάνοντας κάθε διαδρομή ξεχωριστή.

«Υπάρχει κόσμος που μένει σε άλλες περιοχές και το αναζητά, έστω και για μία διαδρομή. Στο λεωφορείο παίζει και χριστουγεννιάτικη μουσική και ο κόσμος το έχει λατρέψει», καταλήγει ο κ. Μάνος Κατσικάς.

Κάθε διαδρομή με αυτό το λεωφορείο θυμίζει πως τα Χριστούγεννα δεν βρίσκονται μόνο στα σπίτια ή στις βιτρίνες των καταστημάτων. Μπορούν να ξεκινήσουν ακόμη και μέσα από ένα λεωφορείο, να γεμίσουν δρόμους, καρδιές και καθημερινές στιγμές με χαρά, φως και γιορτινή μαγεία.

