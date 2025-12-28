Ισχυρός Βαρδάρης στη Θεσσαλονίκη: Πτώσεις δέντρων και δεκάδες κλήσεις για βοήθεια

Ισχυροί άνεμοι πνέουν από το πρωί στη Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές, με τον βαρδάρη να σαρώνει την πόλη και να δημιουργεί προβλήματα. Οι ριπές φτάνουν κατά τόπους τα 7 μποφόρ, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις το φαινόμενο αναμένεται να συνεχιστεί έως και τις βραδινές ώρες.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφωνα με τις πληροφορίες του voria.gr, έχει δεχθεί δεκάδες κλήσεις σε ολόκληρη την Κεντρική Μακεδονία, με το μεγαλύτερο μέρος των περιστατικών να καταγράφεται στους δήμους Θεσσαλονίκης, Πυλαίας-Χορτιάτη, Θέρμης και Λαγκαδά. Τα συνεργεία επενέβησαν κυρίως για την απομάκρυνση πεσμένων δέντρων και αντικειμένων που δημιουργούσαν κινδύνους ή εμπόδιζαν την κυκλοφορία.

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται και η Πολιτική Προστασία του δήμου Θεσσαλονίκης, καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πτώσης κλαδιών και αντικειμένων λόγω των ισχυρών ανέμων.

Σε περίπτωση ανάγκης, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τον δήμο Θεσσαλονίκης στα τηλέφωνα 2313 317777 και 2313 317930.

Διαβάστε επίσης