Καιρός: Πού αναμένονται σήμερα θυελλώδεις άνεμοι έως και 10 μποφόρ - Προσοχή ζητούν οι μετεωρολόγοι

Οι ριπές των ανέμων θα φτάσουν τα 9 με 10 μποφόρ, ενώ πρόσκαιρα δεν αποκλείεται να αγγίξουν ακόμη και τα 11 μποφόρ

Καιρός: Πού αναμένονται σήμερα θυελλώδεις άνεμοι έως και 10 μποφόρ - Προσοχή ζητούν οι μετεωρολόγοι

Φωτογραφία αρχείου

ΚΑΙΡΟΣ
Ισχυροί έως και θυελλώδεις άνεμοι, που τοπικά θα φτάσουν ακόμη και τα 9 με 10 μποφόρ, αναμένονται από σήμερα Κυριακή και έως τη Δευτέρα σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τις Αρχές και τους μετεωρολόγους να απευθύνουν συστάσεις αυξημένης προσοχής.

Σύμφωνα με έκτακτες προειδοποιήσεις, οι ριπές των ανέμων θα ξεπεράσουν τα 80 έως 90 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ σε ορεινές και ιδιαίτερα εκτεθειμένες περιοχές δεν αποκλείεται να αγγίξουν ακόμη και τα 100 km/h.

ΙΣΧΥΡΟΙ ΑΝΕΜΟΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θυελλώδεις άνεμοι: Οι περιοχές που θα βρεθούν στο «κόκκινο»

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, οι θυελλώδεις άνεμοι αναμένεται να χτυπήσουν τις παρακάτω περιοχές, ιδιαίτερα:

  • Θεσσαλονίκη
  • Κιλκίς
  • Σέρρες
  • Χαλκιδική
  • Θερμαϊκός
  • Ασπροβάλτα
  • Σποράδες
  • Θαλάσσια ακτογραμμή της Εύβοιας που βλέπει στο Αιγαίο
  • Ορεινοί όγκοι Κεντρικής Μακεδονίας
  • Ορεινές περιοχές του Δήμου Σιντικής
  • Καϊμακτσαλάν (Χιονοδρομικό Κέντρο)

Αρναούτογλου: «Ριπές 9-10 μποφόρ, πρόσκαιρα και 11»

Για σφοδρούς ανέμους σε επίπεδα θύελλας και έντονο κρύο το επόμενο 48ωρο προειδοποίησε και ο Σάκης Αρναούτογλου, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως αναφέρει, η ένταση των ανέμων θα αυξηθεί από το πρωί της Κυριακής, με το πιο δύσκολο χρονικό διάστημα να εντοπίζεται μεταξύ 10:00 και 22:00 – 23:00, κυρίως σε εκτεθειμένα σημεία, ανοιχτούς δρόμους και γέφυρες. Οι ριπές θα φτάσουν τα 9 με 10 μποφόρ, ενώ πρόσκαιρα δεν αποκλείεται να αγγίξουν ακόμη και τα 11 μποφόρ.

Προειδοποίηση από τον δήμο Θεσσαλονίκης για τους θυελλώδεις ανέμους

Την ίδια ώρα, σε επιφυλακή τίθεται και ο δήμος Θεσσαλονίκης, έπειτα από ενημέρωση του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.).

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, από σήμερα Κυριακή 28/12 έως και τη Δευτέρα 29/12 αναμένονται στην περιοχή της Θεσσαλονίκης θυελλώδεις άνεμοι έντασης έως 9 μποφόρ, με ριπές που ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τα 11 μποφόρ.

Ο Δήμος καλεί τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τις μετακινήσεις τους, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πτώσης κλαδιών, αντικειμένων ή ακόμη και δέντρων.

Σε περίπτωση ανάγκης, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τον Δήμο Θεσσαλονίκης στα τηλέφωνα: 2313 317777, 2313 317930

Κίνδυνος για πτώσεις δέντρων και προβλήματα στο οδικό δίκτυο

Οι ισχυροί άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο:

  • πτώσεων κλαδιών και αντικειμένων,
  • ζημιών σε πινακίδες,
  • σοβαρών δυσκολιών στην οδήγηση, ιδιαίτερα για βαρέα και ψηλά οχήματα.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και στη διέλευση φορτηγών και νταλικών.

Έντονο κρύο λόγω ανέμου – Πτώση της αισθητής θερμοκρασίας

Σήμερα Κυριακή, το κρύο θα είναι έντονο: Η θερμοκρασία θα κυμανθεί γύρω στους 12 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο λόγω των θυελλωδών ανέμων η αισθητή θερμοκρασία θα είναι αισθητά χαμηλότερη:

  • περίπου 7 βαθμοί το μεσημέρι,
  • κοντά στους 0 βαθμούς το πρωί και το βράδυ.

Τη Δευτέρα οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, διατηρώντας αυξημένο τον κίνδυνο σε εκτεθειμένες περιοχές.

Συστάσεις προς τους πολίτες

Οι Αρχές και οι μετεωρολόγοι συνιστούν:

  • να ασφαλιστούν αντικείμενα σε μπαλκόνια και ταράτσες,
  • να περιοριστούν οι άσκοπες μετακινήσεις,
  • αυξημένη προσοχή σε παραθαλάσσιες και ορεινές περιοχές,
  • κατάλληλο ντύσιμο, καθώς ο άνεμος θα κάνει το κρύο πιο έντονο.

