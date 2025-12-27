Καιρός: Ψυχρό «κύμα» θα σκεπάσει όλη την Ευρώπη από την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Σίγουρα η συγκεκριμένη ψυχρή εισβολή που διαφαίνεται να επηρεάζει σταδιακά το σύνολο της Ευρώπης από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, με τάση να διατηρηθεί έως ενδεχομένως και το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου, έχει καταλήξει τις τελευταίες ημέρες να είναι ένας γρίφος για γερούς λύτες.

Οι αρχές Ιανουαρίου θα μπορούσαν να σηματοδοτήσουν ένα σημείο καμπής για τον χειμώνα μετά από ένα πιο μεταβλητό δεύτερο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου. Οι τελευταίοι υπολογισμοί από τα κύρια μοντέλα πρόβλεψης δείχνουν μια αυξανόμενη πιθανότητα ψύξης που προέρχεται από την Αρκτική μεταξύ του τέλους του έτους και των πρώτων ημερών του Ιανουαρίου, με πιθανές επιπτώσεις και στην Ιταλία. Προς το παρόν, ωστόσο, πρόκειται για μια συνοπτική τάση και όχι για μια οριστική πρόβλεψη: οι λεπτομέρειες σχετικά με το κρύο και το χιόνι δεν έχουν ακόμη καθοριστεί. Πίσω από αυτό το σενάριο βρίσκεται μια ημισφαιρική εξέλιξη: τα μοντέλα δείχνουν μια προοδευτική κυματισμό του πολικού ρεύματος αερίων , με πιθανό σχηματισμό ενός αντικυκλωνικού μπλοκ μεταξύ του Βόρειου Ατλαντικού , της Ισλανδίας και τομέων της Βόρειας Ευρώπης. Καθώς η δυτική ροή επιβραδύνεται και ενισχύεται προς τα βόρεια, αυξάνεται η πιθανότητα οι ψυχρές αέριες μάζες αρκτικής προέλευσης να βρουν έναν ευνοϊκό διάδρομο για να κατέβουν προς τα μέσα γεωγραφικά πλάτη της Ευρώπης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ψυχρή κάθοδος θα είχε κυρίως αρκτικά-θαλάσσια χαρακτηριστικά (και όχι πλήρως ηπειρωτικά), αλλά θα μπορούσε να είναι αρκετή για να επαναφέρει πολλές περιοχές της Ευρώπης σε μια πιο χειμερινή κατάσταση και, στη συνέχεια, να συμπεριλάβει και τη Μεσόγειο.

Μεγαλύτερη σύγκλιση μεταξύ ECMWF και GFS

Ένας παράγοντας που ενισχύει την τάση είναι η πρόσφατη μεγαλύτερη σύγκλιση μεταξύ του ECMWF και του GFS. Τις τελευταίες ημέρες, τα δύο μοντέλα πρότειναν διαφορετικές λύσεις: το αμερικανικό μοντέλο στόχευε σε μια ψυχρή κάθοδο πιο γρήγορα, ενώ το ευρωπαϊκό διατήρησε μια ενεργή ζωνική ροή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα . Στις τελευταίες ενημερώσεις, ωστόσο, το ECMWF επισημαίνει επίσης μια μεγαλύτερη ενίσχυση του κύματος του Ατλαντικού , μειώνοντας την ώθηση των δυτικών ανέμων και ευνοώντας μια πιθανή ψυχρή πτώση προς την κεντρική Ευρώπη.

Ωστόσο όμως οι ψυχροί αυτοί πυρήνες που προέρχονται από την Βορειοανατολική Ευρώπη ειναι δύσκολο να προβλεφθούν με ακρίβεια χιλιοστού και γι'αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψιν κάποιος παράγοντες ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα την εξέλιξη τους.

1ον : Έχουν απρόβλεπτη συμπεριφορά, κάτι που σημαίνει ότι η τελική τροχιά ενός ψυχρού πυρήνα που προέρχεται από την καρδιά της Σιβηρίας φαίνεται μόλις δύο με τρία 24ωρα πριν από την είσοδό του στην Ευρώπη και καταλήγει στην λεκάνη της Μεσογείου μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις

2ον : Ακόμα και μία μικρή μετατόπιση του ψυχρού πυρήνα μπορεί να αλλάξει εντυπωσιακά την κατανομή του υετού και κατ' επέκταση του πόσο χαμηλά θα καταλήξουν οι χιονοπτώσεις, με τις θερμοκρασίες που επικρατούν στα μεσαία και ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας να παίζουν σημαντικό ρόλο. Δηλαδή :

• Θερμοκρασία στην ισοβαρική στάθμη των 850hPa (υψόμετρο 1.500 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας)

• Θερμοκρασία στην ισοβαρική στάθμη των 500hPa (υψόμετρο 5.500 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας)

• Επίπεδο παγοποίησης (είναι το υψόμετρο στην ατμόσφαιρα όπου η θερμοκρασία πέφτει ακριβώς στους 0°C (το σημείο πήξης του νερού), ένας κρίσιμος μετεωρολογικός δείκτης που βοηθά στην πρόβλεψη αν οι υδρατμοί θα σχηματίσουν βροχή, χιόνι, ή παγωμένη βροχή)

• Είσοδος του ψυχρού πυρήνα είτε στο Ιόνιο Πέλαγος, είτε στο Αιγαίο Πέλαγος προκαλώντας την πυροδότηση είτε του Ionian Snow Effect είτε του Aegean Snow Effect που συμβάλλουν σημαντικά ώστε οι χιονοπτώσεις να καταλήξουν ακόμα και σε μηδενικά υψόμετρα

• Η δυναμική ή η ισχύς ενός ψυχρού πυρήνα

• Ο σχηματισμός ενός ισχυρού βαρομετρικού συστήματος στην Κεντρική ή την Ανατολική Μεσόγειο

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, ένα μπλε χρώμα στους μετεωρολογικούς χάρτες δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα έχουμε χιόνια μέχρι τις βάρκες, αν δεν συμμετέχουν οι παραπάνω ατμοσφαιρικοί παράγοντες. Επομένως, είναι εντελώς επιπόλαιο να στεκόμαστε σε έναν χάρτη θεωρώντας πως οτιδήποτε είναι μπλε σημαίνει ότι θα έρθουν και οι πολικές αρκούδες στην Ευρώπη και ειδικά στην λεκάνη της Μεσογείου που τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα απ' ότι θεωρούμε.

Άλλωστε, ακόμα και μία μικρή μετατόπιση ενός συστήματος υψηλών πιέσεων στον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό, συμμετέχει εξίσου στην τελική τροχιά που θα έχει μία ψυχρή μάζα αέρα στην Ευρώπη. Για να θεωρηθεί λοιπόν βέβαιη η τελική πορεία της ψυχρής εισβολής που διαφαίνεται το επόμενο διάστημα, θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά τα δεδομένα των προγνωστικών μοντέλων τα επόμενα 24ωρα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν θα έχουμε πράγματι ένα ισχυρό κύμα ψύχους, ή αν τελικά θα καταλήξει σε ένα ψυχρό μέτωπο που θα προκαλέσει χιονοπτώσεις μόνο στα μεγαλύτερα υψόμετρα της Ελλάδας.

Μια ενδιαφέρουσα τάση, που θα παρακολουθείται συνεχώς

Τα σημάδια μιας πιο χειμερινής έναρξης του Ιανουαρίου είναι πραγματικά και ενισχύονται, αλλά θα πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή. Η διαμόρφωση φαίνεται δυναμική και ενδεχομένως ευνοϊκή για κρύο καιρό, ωστόσο, η μετάβαση από τη γενική τάση στις τοπικές λεπτομέρειες απαιτεί ακόμη ενημερώσεις. Οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες για να κατανοήσουμε εάν η χειμερινή στροφή θα γίνει ένα συγκεκριμένο γεγονός ή θα παραμείνει μια μέτρια ψύξη χωρίς σημαντικές επιπτώσεις στο χιόνι και τις βροχοπτώσεις.

