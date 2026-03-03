Ιρανικός πύραυλος χτύπησε το κεντρικό Ισραήλ - Πέντε τραυματίες

Πέντε άτομα τραυματίστηκαν κατά την τελευταία πυραυλική επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ.

Θραύσματα πυραύλων που αναχαιτίστηκαν ή υποβλήματα από κεφαλές βομβών διασποράς χτύπησαν σε διάφορες τοποθεσίες. Ο ισραηλινός στρατός (IDF) δηλώνει ότι διερευνά τους τόπους πρόσκρουσης.

Ο οργανισμός πρώτων διασωστών Magen David Adom αναφέρει ότι περιμάζεψε μια γυναίκα 40 ετών σε μέτρια κατάσταση, η οποία τραυματίστηκε από έκρηξη, και τέσσερα άλλα άτομα σε καλή κατάσταση, τα οποία χτυπήθηκαν από θραύσματα γυαλιού και εκρήξεις.

