Ιρανικός πύραυλος χτύπησε το κεντρικό Ισραήλ - Πέντε τραυματίες
Σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, οι -τουλάχιστον- πέντε τραυματίες, είναι στο κεντρικό Ισραήλ
Πέντε άτομα τραυματίστηκαν κατά την τελευταία πυραυλική επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ.
Θραύσματα πυραύλων που αναχαιτίστηκαν ή υποβλήματα από κεφαλές βομβών διασποράς χτύπησαν σε διάφορες τοποθεσίες. Ο ισραηλινός στρατός (IDF) δηλώνει ότι διερευνά τους τόπους πρόσκρουσης.
Ο οργανισμός πρώτων διασωστών Magen David Adom αναφέρει ότι περιμάζεψε μια γυναίκα 40 ετών σε μέτρια κατάσταση, η οποία τραυματίστηκε από έκρηξη, και τέσσερα άλλα άτομα σε καλή κατάσταση, τα οποία χτυπήθηκαν από θραύσματα γυαλιού και εκρήξεις.
