Ολυμπιακός: Η απάντηση του μάνατζερ του Ταρέμι - «Πλήρως συγκεντρωμένος με αφοσίωση»

Ο μάνατζερ του Μεντί Ταρέμι έσπευσε να δώσει τη δική του απάντηση στο θέμα που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες και θέλει τον Ιρανό επιθετικό να σκέφτεται την επιστροφή του στην πατρίδα του για να πολεμήσει στη Μέση Ανατολή.

Αναλυτικά, ο Ιταλός μάνατζερ τόνισε στα social media:

«Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν δηλώσεις, που αποδίδονται στον Μεντί Ταρέμι, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια.

Ο παίκτες είναι πλήρως συγκεντρωμένος στη δουλειά του στην Αθήνα και στο επαγγελματικό του μονοπάτι, με αφοσίωση και αποφασιστικότητα. Σε μία λεπτή στιγμή όπως αυτή, είναι σημαντικό να αποφεύγονται οι ερμηνείες εκτός πλαισίου ή ανακρίβειες».

Το μήνυμα του Φεντερίκο Παστορέλο για τον Μεντί Ταρέμι Instagram

