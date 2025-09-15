Καιρός: Αλλαγή σκηνικού με πτώση της θερμοκρασίας - Τι φέρνει υπέρξηρος βόρειος δροσερός άνεμος

Κάποιου είδους «φθινοπωρινό καλοκαίρι» έρχεται το επόμενο διάστημα αναφορικά με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν, αν και ένας δροσερός άνεμος θα αλλάξει τα δεδομένα έστω για λίγο.

Σύμφωνα με το Weather Analysis Greece:

Εως και την Τετάρτη το μεσημέρι, οι θερμοκρασίες θα βρίσκονται σε επίπεδα προχωρημένου καλοκαιριού. Ιδιαίτερα την Τετάρτη θα τσιμπήσει έναν δυο βαθμούς ακόμη, πριν έρθει η πτώση από το απόγευμα.

Από το απόγευμα της ίδιας μέρας, ένας υπέρξηρος βόρειος δροσερός άνεμος θα ρίξει αισθητά την θερμοκρασία κυρίως ως προς τις ελάχιστες, δίνοντας γενικευμένες μονοψήφιες στα ημιορεινά, αλλά και σε πολλές ηπειρωτικές πεδινές περιοχές. Κατακόρυφα θα ανέβει και ο βαθμός επικινδυνότητας δασικών πυρκαγιών. Η ζέστη επανέρχεται προς Κυριακή και έπειτα, με τον υδράργυρο να επιστρέφει τα μεσημέρια στους 30+ βαθμούς στις περισσότερες πεδινές περιοχές, μετά την πρόσκαιρη πτώση της Πέμπτης-Σαββάτου.

Πότε δίνει το ECMWF βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

Ωστόσο, μακροπρόθεσμα, ένα βαρομετρικό χαμηλό που προβλέπεται από το ευρωπαϊκο μοντέλο για τις 27-28 Σεπτεμβρίου στην κεντρική Ευρώπη και την Ιταλία, με πιθανή κίνηση προς την Ελλάδα προς το τέλος του μήνα, φέρνει φθινόπωρο και μάλιστα έντονου χαρακτήρα.

Εάν η εξέλιξη αυτή επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για την πρώτη σημαντική κακοκαιρία της φετινής φθινοπωρινής περιόδου στη χώρα μας.

Διαβάστε επίσης