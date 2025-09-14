Καιρός: Πολύ δυσάρεστα νέα από τον Γιώργο Τσατραφύλλια - «Καμπανάκι» για τις βροχοπτώσεις

Απογοητευτικά προμηνύονται τα επόμενα χρόνια όσον αφορά τις βροχοπτώσεις στη χώρα μας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Γιώργο Τσατραφύλλια, καθώς τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, δεν δείχνουν αξιόλογες βροχές στον ορίζοντα.

Η έλλειψη επαρκούς ποσότητας καθαρού και διαθέσιμου νερού έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του 21ου αιώνα. Τα στοιχεία δείχνουν μείωση των ετήσιων βροχοπτώσεων έως και 30% σε κάποιες περιοχές της χώρας μέχρι το 2050, σε συνδυασμό με αύξηση της θερμοκρασίας και μεγαλύτερες περιόδους ξηρασίας.

Παράλληλα, το υδροδοτικό δίκτυο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Οι απώλειες νερού φτάνουν έως και το 40%, οι ταμιευτήρες δεν επαρκούν και η ορθολογική διαχείριση απουσιάζει σε μεγάλο βαθμό.

Τεχνικές λύσεις όπως η συλλογή βρόχινου νερού, η επαναχρησιμοποίηση, η χρήση σωστών αρδευτικών μεθόδων και η αφαλάτωση μπορούν να μειώσουν σημαντικά τη λειψυδρία, αρκεί να υπάρξει συντονισμένη εφαρμογή και επαρκής χρηματοδότηση.