Το χαρμόσυνο γεγονός φέρνει ελπίδα στην Pagliara dei Marsi της Ιταλίας που αντιμετωπίζει πληθυσμιακή κρίση

Ιταλία: Το μωρό που έφερε ελπίδα σε χωριό με πληθυσμιακή κρίση

Η μικρή Lara 

Πηγή: The Guardian
Στην Pagliara dei Marsi, ένα αρχαίο χωριό στις πλαγιές του Όρους Γκιριφάλκο στην περιφέρεια Αμπρούτσο της Ιταλίας, οι γάτες ξεπερνούν κατά πολύ τους ανθρώπους. Περιπλανώνται στα στενά σοκάκια, μπαίνουν και βγαίνουν από σπίτια και ξαπλώνουν πάνω σε τοίχους με θέα τα βουνά, ενώ το αδιάκοπο νιαούρισμά τους συνοδεύει τη σιωπή που έχει έρθει από τις δεκαετίες της πληθυσμιακής μείωσης.

Από τον Μάρτιο, όμως, αυτή η σιωπή έσπασε με ενθουσιασμό: η Λάρα Μπούσι Τραμπούκο έγινε το πρώτο μωρό που γεννήθηκε στο χωριό εδώ και σχεδόν 30 χρόνια, ανεβάζοντας τον πληθυσμό σε περίπου 20 κατοίκους. Η βάπτισή της στην εκκλησία απέναντι από το σπίτι της παρακολούθησε ολόκληρη η κοινότητα — ακόμη και οι γάτες — και η παρουσία μωρού στο χωριό την έχει ήδη κάνει τουριστική ατραξιόν. «Άνθρωποι που δεν ήξεραν καν την Pagliara dei Marsi ήρθαν μόνο επειδή άκουσαν για τη Λάρα», λέει η μητέρα της, Cinzia Trabucco. «Είναι 9 μηνών και έχει γίνει ήδη διάσημη».

Η άφιξη της Λάρα αποτελεί σύμβολο ελπίδας, αλλά και υπενθύμιση για τη δημογραφική κρίση της Ιταλίας. Το 2024, οι γεννήσεις έφτασαν σε ιστορικό χαμηλό 369.944, συνεχίζοντας μια αρνητική τάση 16 ετών. Ο δείκτης γονιμότητας έπεσε επίσης σε ρεκόρ χαμηλού 1,18 παιδιά ανά γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας — ένας από τους χαμηλότερους στην ΕΕ.

Οι αιτίες είναι πολλαπλές: εργασιακή ανασφάλεια, μαζική μετανάστευση νέων, ανεπαρκής στήριξη εργαζόμενων μητέρων, αύξηση ανδρικής υπογονιμότητας και όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν να μην κάνουν παιδιά. Τα προκαταρκτικά στοιχεία για τους πρώτους επτά μήνες του 2025 δείχνουν περαιτέρω μείωση, ιδιαίτερα στην αραιοκατοικημένη περιοχή Αμπρούτσο, όπου οι γεννήσεις μειώθηκαν κατά 10,2% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2024.

Η Pagliara dei Marsi μπορεί να είναι μικρή, αλλά είναι χαρακτηριστική μιας ευρύτερης κατάστασης: γηρασμένος πληθυσμός, άδειες σχολικές αίθουσες, σοβαρές κοινωνικές προκλήσεις για τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές.

moro-italia-1.jpg

Η μικρή Λάρα / Πηγή: The Guardian

Η Trabucco, δασκάλα μουσικής από το Frascati κοντά στη Ρώμη, μετακόμισε στο χωριό για να μεγαλώσει την οικογένειά της μακριά από το αστικό χάος. Το ζευγάρι έλαβε επιταγή 1.000 ευρώ για μωρό μετά τη γέννηση της Λάρα, καθώς και επίδομα παιδιού περίπου 370 ευρώ το μήνα. Ωστόσο, η κύρια πρόκληση παραμένει η διαχείριση της φροντίδας του παιδιού και της εργασίας, καθώς το σύστημα παιδικής φροντίδας στην Ιταλία είναι ανεπαρκές.

Η ανησυχία τους επεκτείνεται και στη σχολική εκπαίδευση. Η τελευταία φορά που υπήρχε δάσκαλος στο χωριό ήταν πριν δεκαετίες, ενώ το κοντινό Castellafiume διαθέτει νηπιαγωγείο και δημοτικό, αλλά η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα απειλείται λόγω του χαμηλού αριθμού παιδιών.

Η Trabucco τονίζει ότι τα οικονομικά κίνητρα δεν αρκούν για να αναστραφεί η τάση: «Χρειάζεται επανάσταση σε ολόκληρο το σύστημα. Έχουμε υψηλούς φόρους, αλλά η ποιότητα ζωής και οι κοινωνικές υπηρεσίες είναι ανεπαρκείς».

Στην ευρύτερη περιοχή, η πόλη Sulmona αντιμετωπίζει μάχη για να διατηρήσει τη μονάδα μαιευτικής στο νοσοκομείο Annunziata, που εξυπηρετεί την πόλη και τα γύρω χωριά, καθώς οι γεννήσεις μειώνονται. Αν κλείσει, οι έγκυες θα πρέπει να ταξιδεύουν περίπου μία ώρα μέχρι το L’Aquila, με κίνδυνο σε έκτακτες καταστάσεις.

Οι ειδικοί τονίζουν επίσης την ανάγκη προστασίας της γονιμότητας, όπως η κατάψυξη ωαρίων, και υπογραμμίζουν ότι χωρίς κατάλληλη ενημέρωση και υποδομές, οι προσπάθειες αύξησης των γεννήσεων θα παραμείνουν ανεπαρκείς.

