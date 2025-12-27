Μέγκαν Μαρκλ: Αποχωρεί ακόμη μία υπεύθυνη επικοινωνίας της - Ήταν η 11η μέσα σε πέντε χρόνια

Άλλη μία αποχώρηση καταγράφεται στο επιτελείο της Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι, καθώς η επικεφαλής επικοινωνίας τους, Meredith Maines, αποχωρεί από τη θέση της έπειτα από λιγότερο από έναν χρόνο συνεργασίας. Πρόκειται για την 11η αλλαγή στον τομέα των δημοσίων σχέσεων του ζευγαριού μέσα σε διάστημα πέντε ετών.

Η Maines είχε αναλάβει καθήκοντα Chief Communications Officer στον οργανισμό Archewell στις αρχές του 2025.

«Ήταν ώρα να φύγει»

Πηγή κοντά στην ίδια ανέφερε στο Page Six ότι η Meredith Maines «απόλαυσε τη συνεργασία της με το ζευγάρι», ωστόσο «κάποια στιγμή είναι απλώς η ώρα να προχωρήσεις παρακάτω». Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η πρώην επικεφαλής επικοινωνίας έχει ήδη «αρκετά νέα επαγγελματικά σχέδια για το 2026».

Η Maines, με εμπειρία στους τομείς της τεχνολογίας και των επενδύσεων, φέρεται να διαχειρίστηκε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα σημαντικά projects, όπως την έναρξη του podcast και της τηλεοπτικής εκπομπής της Μέγκαν Μαρκλ, καθώς και δράσεις φιλανθρωπίας του πρίγκιπα Χάρι.

Επιβεβαίωση από το Archewell

Σε επίσημη δήλωσή της, η Meredith Maines ανέφερε ότι «μετά από έναν χρόνο δημιουργικής συνεργασίας» αποφάσισε να ακολουθήσει «νέες επαγγελματικές ευκαιρίες το 2026», εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της προς το ζευγάρι.

Εκπρόσωπος των Χάρι και Μέγκαν επιβεβαίωσε την αποχώρηση, σημειώνοντας ότι «οι δύο πλευρές ολοκλήρωσαν τη συνεργασία τους» και ότι το ζευγάρι «ευχαριστεί τη Maines για τη συνεισφορά της».

Συνεχείς αλλαγές και περικοπές προσωπικού

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα, η θέση της επικεφαλής επικοινωνίας δεν θα καλυφθεί άμεσα, ενώ καθήκοντα αναλαμβάνει προσωρινά ο υπεύθυνος επικοινωνίας για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη.

Το τελευταίο διάστημα, το Archewell - που πλέον λειτουργεί με την επωνυμία Archewell Philanthropies— έχει προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές, καθώς τον Ιούνιο είχαν αποχωρήσει τέσσερα ακόμη στελέχη, ενώ τον Δεκέμβριο μειώθηκε περίπου το 60% του προσωπικού του οργανισμού.

Οικονομικές πιέσεις στον οργανισμό

Πηγές αναφέρουν ότι οι αλλαγές κρίθηκαν «αναπόφευκτες», λόγω οικονομικών πιέσεων και περιορισμού εξόδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάστηκαν ακόμη και σενάρια συγχώνευσης ή ανάληψης της χρηματοδότησης από άλλο φιλανθρωπικό φορέα.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ αποχώρησαν από τα βασιλικά τους καθήκοντα το 2020 και εγκαταστάθηκαν μόνιμα στις ΗΠΑ, όπου ζουν με τα δύο τους παιδιά, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ.

