Μέγκαν Μαρκλ: Αποχωρεί ακόμη μία υπεύθυνη επικοινωνίας της - Ήταν η 11η μέσα σε πέντε χρόνια

Η Meredith Maines, υπεύθυνη Τύπου τους, αποχωρεί έπειτα από λιγότερο από έναν χρόνο συνεργασίας

Newsbomb

Μέγκαν Μαρκλ: Αποχωρεί ακόμη μία υπεύθυνη επικοινωνίας της - Ήταν η 11η μέσα σε πέντε χρόνια
Πρίγκιπας Χάρι, Μέγκαν Μαρκλ και Meredith Maines
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Άλλη μία αποχώρηση καταγράφεται στο επιτελείο της Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι, καθώς η επικεφαλής επικοινωνίας τους, Meredith Maines, αποχωρεί από τη θέση της έπειτα από λιγότερο από έναν χρόνο συνεργασίας. Πρόκειται για την 11η αλλαγή στον τομέα των δημοσίων σχέσεων του ζευγαριού μέσα σε διάστημα πέντε ετών.

Η Maines είχε αναλάβει καθήκοντα Chief Communications Officer στον οργανισμό Archewell στις αρχές του 2025.

«Ήταν ώρα να φύγει»

Πηγή κοντά στην ίδια ανέφερε στο Page Six ότι η Meredith Maines «απόλαυσε τη συνεργασία της με το ζευγάρι», ωστόσο «κάποια στιγμή είναι απλώς η ώρα να προχωρήσεις παρακάτω». Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η πρώην επικεφαλής επικοινωνίας έχει ήδη «αρκετά νέα επαγγελματικά σχέδια για το 2026».

Η Maines, με εμπειρία στους τομείς της τεχνολογίας και των επενδύσεων, φέρεται να διαχειρίστηκε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα σημαντικά projects, όπως την έναρξη του podcast και της τηλεοπτικής εκπομπής της Μέγκαν Μαρκλ, καθώς και δράσεις φιλανθρωπίας του πρίγκιπα Χάρι.

Επιβεβαίωση από το Archewell

Σε επίσημη δήλωσή της, η Meredith Maines ανέφερε ότι «μετά από έναν χρόνο δημιουργικής συνεργασίας» αποφάσισε να ακολουθήσει «νέες επαγγελματικές ευκαιρίες το 2026», εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της προς το ζευγάρι.

Εκπρόσωπος των Χάρι και Μέγκαν επιβεβαίωσε την αποχώρηση, σημειώνοντας ότι «οι δύο πλευρές ολοκλήρωσαν τη συνεργασία τους» και ότι το ζευγάρι «ευχαριστεί τη Maines για τη συνεισφορά της».

Συνεχείς αλλαγές και περικοπές προσωπικού

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα, η θέση της επικεφαλής επικοινωνίας δεν θα καλυφθεί άμεσα, ενώ καθήκοντα αναλαμβάνει προσωρινά ο υπεύθυνος επικοινωνίας για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη.

Το τελευταίο διάστημα, το Archewell - που πλέον λειτουργεί με την επωνυμία Archewell Philanthropies— έχει προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές, καθώς τον Ιούνιο είχαν αποχωρήσει τέσσερα ακόμη στελέχη, ενώ τον Δεκέμβριο μειώθηκε περίπου το 60% του προσωπικού του οργανισμού.

Οικονομικές πιέσεις στον οργανισμό

Πηγές αναφέρουν ότι οι αλλαγές κρίθηκαν «αναπόφευκτες», λόγω οικονομικών πιέσεων και περιορισμού εξόδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάστηκαν ακόμη και σενάρια συγχώνευσης ή ανάληψης της χρηματοδότησης από άλλο φιλανθρωπικό φορέα.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ αποχώρησαν από τα βασιλικά τους καθήκοντα το 2020 και εγκαταστάθηκαν μόνιμα στις ΗΠΑ, όπου ζουν με τα δύο τους παιδιά, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:33ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Με σχεδόν 500 drones και 40 πυραύλους χτύπησε η Ρωσία το Κίεβο - Οι Ρώσοι δεν θέλουν να βάλουν τέλος στον πόλεμο

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Έφυγε από τη ζωή ο πρώην δήμαρχος Υπάτης Κώστας Τσιλογιάννης

13:16ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία στη Φλόριντα: Σκότωσε τη σύζυγό του, πυροβόλησε τη 13χρονη κόρη τους και μετά αυτοκτόνησε - Του ζήτησαν να αλλάξει κανάλι

13:05ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Συνελήφθησαν εννέα άτομα για χρηματοδότηση της Χαμάς με 7 εκατομμύρια ευρώ - Ανάμεσά τους και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Παλαιστινίων

13:00ΚΟΣΜΟΣ

Οι πιο αγενείς διάσημοι του 2025: Οι στιγμές που προκάλεσαν αντιδράσεις

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή στις Σέρρες: Δεν ανήκε στον αγνοούμενο πυροσβέστη το αυτοκίνητο που εντοπίστηκε στο Μπέλες

12:32ΕΛΛΑΔΑ

Ροδόπη: Ανάφλεξη από πετρέλαιο προκάλεσε τη φωτιά - Το έριξε η μητέρα στη σόμπα - Αντιμέτωπη με κατηγορίες

12:20WHAT THE FACT

Τι συμβαίνει τελικά με τη Hello Kitty; Δεν είναι… γάτα, επιμένουν οι δημιουργοί της

12:18ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μιχάλης Ζαμπίδης: Έριξε… βόμβα ο Iron Mike! Επιστρέφει στα ρινγκ 10 χρόνια μετά την αποχώρησή του

12:15ΚΟΣΜΟΣ

Όταν η δουλειά δεν σταματά ποτέ: Ο κινεζικός κανόνας 996 που υιοθετούν στις ΗΠΑ

12:07ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ - πρίγκιπας Χάρι: Αποχωρεί ακόμη μία υπεύθυνη επικοινωνίας τους - Ήταν η 11η μέσα σε πέντε χρόνια

11:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποχώρησε από πάνελ ο Γιαννούλης μετά από ένταση με την Βούλτεψη: Επέκρινε τις διακοπές του πρωθυπουργού - «Δεν είναι διάλογος, είναι προπαγάνδα»

11:46ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς για τον καιρό της Πρωτοχρονιάς: Τι δείχνουν τα μοντέλα για κρύο και χιόνι - Τα δύο σενάρια

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Ούτε ρεύμα, ούτε μηχανήματα: Ένας άντρας έχτισε ένα αυτόνομο πλωτό χωριό σε μια απομακρυσμένη λίμνη

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Σε τρεις φάσεις σκότωσε τη μητέρα του ο 60χρονος

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός χωρίς δίπλωμα παραβίαζε κόκκινα φανάρια στον Εύοσμο

11:15LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Προσέφερε 20.000 ευρώ στον τηλεμαραθώνιο του Ant1

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Άνοιξε ξανά το ξενοδοχείο Walled Off Hotel του Banksy στη Βηθλεέμ μετά από δύο χρόνια - «Θέα στο φράγμα που διαχωρίζει Ισραήλ και Δυτική Όχθη»

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Επιστρέφουν στα μπλόκα οι αγρότες: Έκλεισαν στις 12 τα Μάλγαρα προς Αθήνα - Κλείνουν και το τελωνείο Ευζώνων, συμβολικά

10:35ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Προς... «εξαφάνιση» μπαρμπούνι και τσιπούρα, το λεοντόψαρο μπαίνει στο μενού - Πώς αντιμετωπίζουν τον «εισβολέα» οι ψαράδες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:15LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Προσέφερε 20.000 ευρώ στον τηλεμαραθώνιο του Ant1

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Βαρδούσια: Έμπειρος ορειβάτης από την Ηλεία και δασκάλα από τα Τρίκαλα, δύο από τα τέσσερα θύματα της χιονοστιβάδας

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Σε τρεις φάσεις σκότωσε τη μητέρα του ο 60χρονος

13:05ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Συνελήφθησαν εννέα άτομα για χρηματοδότηση της Χαμάς με 7 εκατομμύρια ευρώ - Ανάμεσά τους και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Παλαιστινίων

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Αντώνης Κοκορίκος: Ποιος ήταν ο δημοσιογράφος που πέθανε στα 66 του χρόνια

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή στις Σέρρες: Δεν ανήκε στον αγνοούμενο πυροσβέστη το αυτοκίνητο που εντοπίστηκε στο Μπέλες

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Επιστρέφουν στα μπλόκα οι αγρότες: Έκλεισαν στις 12 τα Μάλγαρα προς Αθήνα - Κλείνουν και το τελωνείο Ευζώνων, συμβολικά

11:46ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς για τον καιρό της Πρωτοχρονιάς: Τι δείχνουν τα μοντέλα για κρύο και χιόνι - Τα δύο σενάρια

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο «Ψυχρός πυρήνας» από την ανατολική Ευρώπη φέρνει βαρύ χειμώνα - Ανατροπή στη Βόρεια Ελλάδα

11:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποχώρησε από πάνελ ο Γιαννούλης μετά από ένταση με την Βούλτεψη: Επέκρινε τις διακοπές του πρωθυπουργού - «Δεν είναι διάλογος, είναι προπαγάνδα»

13:16ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία στη Φλόριντα: Σκότωσε τη σύζυγό του, πυροβόλησε τη 13χρονη κόρη τους και μετά αυτοκτόνησε - Του ζήτησαν να αλλάξει κανάλι

12:32ΕΛΛΑΔΑ

Ροδόπη: Ανάφλεξη από πετρέλαιο προκάλεσε τη φωτιά - Το έριξε η μητέρα στη σόμπα - Αντιμέτωπη με κατηγορίες

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Σχεδόν 3 μέτρα χιόνι στο θέρετρο Πράτο Νεβόσο - Ρεκόρ για την Ευρώπη

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: «Ήταν στημένη υπόθεση για να μείνει κρατούμενος», του ζητούν 700 ευρώ για να βλέπει τα παιδιά, καταγγέλλει συγγενής του

12:18ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μιχάλης Ζαμπίδης: Έριξε… βόμβα ο Iron Mike! Επιστρέφει στα ρινγκ 10 χρόνια μετά την αποχώρησή του

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Βασιλόπιτες ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: 30% μεγαλύτερη ποσότητα, 100% γιορτινή απόλαυση

10:35ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Προς... «εξαφάνιση» μπαρμπούνι και τσιπούρα, το λεοντόψαρο μπαίνει στο μενού - Πώς αντιμετωπίζουν τον «εισβολέα» οι ψαράδες

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ το τελευταίο Σαββατοκύριακο του 2025

13:00ΚΟΣΜΟΣ

Οι πιο αγενείς διάσημοι του 2025: Οι στιγμές που προκάλεσαν αντιδράσεις

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Βαρδούσια: Πιθανώς αποπροσανατολίστηκαν - Η χιονοθύελλα επηρέασε το μονοπάτι, εκτιμά ο πρόεδρος Αξιωματικών Πυροσβεστικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ