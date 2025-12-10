Μέγκαν Μάρκλ: Με επιστολή η επικοινωνία με τον πατέρα της - Του έκοψαν το πόδι στις Φιλιππίνες

Μετά από ένα «πάρε-δώσε» ανακοινώσεων και διαρροών που κράτησε επί αρκετές ημέρες, η Μέγκαν Μαρκλ, σύζυγος του Βρετανού πρίγκιπα Χάρι, έστειλε επιστολή στον πατέρα της, Τόμας Μαρκλ, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες του Τύπου, νοσηλεύεται στις Φιλιππίνες αφού του ακρωτηρίασαν το αριστερό του πόδι, ανέφερε σήμερα ο εκπρόσωπός της. Νωρίτερα του είχε στείλει email σε μια διεύθυνση η οποία όμως δεν εχρησιμοποιείτο από τον ίδιο τα τελευταία χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι η δούκισσα του Σάσεξ είχε διακόψει τους δεσμούς με τον πατέρα της πριν από τον γάμο της το 2018 με τον μικρότερο γιο του βασιλιά Καρόλου Γ΄.

Ο Τόμας Μαρκλ είχε προηγουμένως ποζάρει για φωτογραφίες σε παπαράτσι επί πληρωμή, κάτι που δυσαρέστησε το ζευγάρι.

Όταν επικοινώνησε μαζί της το AFP, ένας εκπρόσωπος της Μέγκαν, η οποία τώρα ζει στην Καλιφόρνια με τον Χάρι και τα δύο παιδιά τους, επιβεβαίωσε την αποκατάσταση της επικοινωνίας.

«Χάρη στην υποστήριξη έμπιστων και αξιόπιστων επαφών, η αλληλογραφία της βρίσκεται πλέον με ασφάλεια στα χέρια του», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι ήταν «εξαιρετικά δύσκολο για τη δούκισσα να επικοινωνήσει με τον πατέρα της ιδιωτικά, παρά τις προσπάθειές της τις τελευταίες ημέρες» λόγω της παρουσίας μιας δημοσιογράφου στο πλευρό του.

Η Daily Mail αποκάλυψε τη νοσηλεία του 81χρονου Μαρκλ και δημοσίευσε μια συνέντευξη μαζί του στην κυριακάτικη έκδοσή της, στην οποία δήλωσε την επιθυμία του να «συμφιλιωθεί» με την κόρη του. «Ποτέ δεν σταμάτησα να την αγαπώ. Δεν θέλω να πεθάνω χωρίς να έχω επανασυνδεθεί με τη Μέγκαν. Θέλω να γνωρίσω τα εγγόνια μου. Θα ήταν ωραίο να γνωρίσω και τον σύζυγό της», είπε, σύμφωνα με την βρετανική ταμπλόιντ.

Σύμφωνα με τον βρετανικό Τύπο, ο Μαρκλ, ο οποίος μέχρι πρόσφατα ζούσε στο Μεξικό, διαμένει τώρα στις Φιλιππίνες. Δεν έχει γνωρίσει ποτέ τα εγγόνια του, τον Άρτσι, έξι ετών, και την Λίλιμπετ, τεσσάρων ετών.

Ο Χάρι και η Μέγκαν, η οποία είναι Αμερικανίδα υπήκοος, εγκατέλειψαν το Ηνωμένο Βασίλειο το 2020 μετά τη διακοπή των σχέσεών τους με τη βασιλική οικογένεια.

Κατά τη διάρκεια της εκρηκτικής συνέντευξής τους με την Όπρα Γουίνφρεϊ, η Μέγκαν επανεξέτασε την τεταμένη σχέση της με τον πατέρα της, λέγοντας ότι βίωσε τη φωτογράφιση ως «προδοσία». Το 2021, η Μέγκαν Μαρκλ κέρδισε αγωγή στο Ηνωμένο Βασίλειο εναντίον της εκδοτικής εταιρείας της Daily Mail, Associated Newspapers, την οποίο μήνυσε για παραβίαση της ιδιωτικής ζωής μετά τη δημοσίευση μιας επιστολής της που απευθυνόταν στον πατέρα της

Διαβάστε επίσης