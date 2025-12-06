Μέγκαν Μάρκλ: Προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον πατέρα της μετά τον ακρωτηριασμό του ποδιού του

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον πατέρα της», είπε ο εκπρόσωπος.

Newsbomb

Μέγκαν Μάρκλ: Προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον πατέρα της μετά τον ακρωτηριασμό του ποδιού του

Η Μέγκαν Μαρκλ, Δούκισσα του Σάσεξ, μιλά στο Φεστιβάλ Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας του Project Healthy Minds στο Spring Studios την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025, στη Νέα Υόρκη. (Φωτογραφία: Evan Agostini/Invision/AP)

Invision via AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι, Μέγκαν Μαρκλ, επιδίωξε να επικοινωνήσει με τον αποξενωμένο πατέρα της, τον Τόμας Μαρκλ, αφού έγινε γνωστό ότι του ακρωτηρίασαν το πόδι στις Φιλιππίνες όπου ζει, ανέφερε ένας εκπρόσωπός της.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον πατέρα της», είπε ο εκπρόσωπος.

Η Δούκισσα του Σάσεξ, όπως είναι ο επίσημος τίτλος της, αποξενώθηκε από τον πατέρα της το 2018 λίγο πριν από τον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρι, τον μικρότερο αδελφό του διαδόχου του βρετανικού θρόνου πρίγκιπα Ουίλιαμ. Λίγες ημέρες πριν από τον γάμο ο Τόμας Μαρκλ ανακοίνωσε ότι δεν επρόκειτο να παραστεί λόγω ασθενείας, αφού νωρίτερα είχε ποζάρει σε παπαράτσι.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωση, ο Τόμας Μαρκλ μετακόμισε από το Μεξικό στις Φιλιππίνες νωρίτερα φέτος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:44ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μάρκλ: Προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον πατέρα της μετά τον ακρωτηριασμό του ποδιού του στις Φιλιππίνες

00:15ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: «Έμφραγμα» στην Κηφισίας - Έργα και καθυστερήσεις

23:57ΚΟΣΜΟΣ

Επιστρέφουν οι γύπες έπειτα από 100 χρόνια - Στήνεται το «Ευρωπαϊκό Γέλοουστοουν» στα Καρπάθια

23:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Ήμασταν χάλια, δεν αξίζαμε τη νίκη»

23:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Στο 9-5 έπεσε ο Παναθηναϊκός AKTOR - Τα αποτελέσματα

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι: «Οι Αμερικανοί υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους. Το ίδιο πρέπει να κάνει και η Ευρώπη»

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Με λαμπρότητα ο Μέγας Εσπερινός του Αγίου Νικολάου στον Βόλο – Μήνυμα Ιγνατίου για την αξία των εθελοντών ιερέων

23:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια 79-89: Κακός Παναθηναϊκός και δίκαιη ήττα

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Μεγάλα ύψη βροχής στα Χανιά, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση - Έπεσαν χιόνια στα Λευρά Όρη

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Ουσάκοφ: «Πούτιν και Γουίτκοφ καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον» - «Πραγματικά φιλικές» οι συνομιλίες

23:17ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Αμερικανοκαναδός αρχιτέκτονας Φρανκ Γκέρι - Τα εμβληματικά κτήρια που είχε σχεδιάσει

23:16ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια 79-89: «Διπλό» για τις «νυχτερίδες»

23:14ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει το διάταγμα Τραμπ που καταργεί την αυτόματη ιθαγένεια για παιδιά μεταναστών

23:07ΚΟΣΜΟΣ

Taste Atlas: Αυτές είναι οι καλύτερες κουζίνες του κόσμου - Ποια θέση κατέκτησε η Ελλάδα

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: 16χρονος Ρομά εγκατέλειψε τη 2 ετών ανιψιά του στο αμάξι για να ξεφύγει από αστυνομικούς

22:58ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Τον γιο του έχρισε ως πολιτικό του διάδοχο ο Μπολσονάρο - Υποψήφιος πρόεδρος το 2026

22:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαβριήλ Σακελλαρίδης: «Η πολιτική πρόταση του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι πειστική - Φοβάμαι ότι η τελική κατάληξη θα είναι το νησί της Καλυψώς και όχι η Ιθάκη»

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Υπερχείλισε ο Πηνειός στα αναχώματα Βαλομανδρίου και Ρογκίων

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Σύσκεψη στα Μέγαρα το Σάββατο για την καταγραφή ζημιών και την αποζημίωση πληγέντων στη Δυτική Αττική

22:29TRAVEL

Λίμνη Παμβώτιδα: Ένα ταξίδι στην ασημένια καρδιά της Ηπείρου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:07ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου - Πότε τελειώνει και πότε θα έρθει νέα επιδείνωση

21:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας μετά τον «Byron» - Πότε θα «χτυπήσει» στη χώρα μας

14:01ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Τσουχτερός» ο νέος ΚΟΚ: Πρόστιμο 350 ευρώ για after-market αξεσουάρ

17:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τιμωροί παιδεραστών: «Εγκέφαλος» πίσω από τους ανήλικους - Οι τρεις «καρμπόν» επιθέσεις τους

20:28ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους από Δευτέρα - Δικογραφία στον οδηγό τρακτέρ που επιτέθηκε στα ΜΑΤ

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση αιμομιξίας συγκλονίζει τη Γαλλία: 58χρονος απέκτησε τρία παιδιά με τη κόρη του - Φρίκη για τον 11χρονο γιο και εγγονό του

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Υπερχείλισε ο Πηνειός στα αναχώματα Βαλομανδρίου και Ρογκίων

18:10ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - «Τη Ferrari την έχω από το 2004 και την Porsche την πήρα μεταχειρισμένη»: Ποιος είναι ο Χρήστος Μαγειρίας που δηλώνει «καθαρός» για επιδοτήσεις ύψους €2,5 εκατ

08:40TRAVEL

Το απομακρυσμένο χωριό της Λάρισας που μετρά ελάχιστους κατοίκους και κρύβει σπάνια ομορφιά

22:12ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνές «Fast & Furious» στους δρόμους της Ρουμανίας - Αυτοκίνητο εκτοξεύτηκε σαν «πύραυλος» στο αέρα - Βίντεο

00:15ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: «Έμφραγμα» στην Κηφισίας - Έργα και καθυστερήσεις

15:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μετά τον «Byron»... τι; Η πρόβλεψη του ECMWF μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου

19:42TRAVEL

Ταξίδι 6 ωρών σε μόλις 40 λεπτά: Πού θα κατασκευαστεί το μεγαλύτερο υποθαλάσσιο τούνελ του κόσμου

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος Γρηγορόπουλου: Ποιοι σταθμοί του Μετρό θα είναι κλειστοί το Σάββατο (6/12)

23:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Στο 9-5 έπεσε ο Παναθηναϊκός AKTOR - Τα αποτελέσματα

18:48LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η Σοφία σπρώχνει την Αναστασία στο κενό

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Η σιβυλλική ανάρτηση του Σταύρου Ξαρχάκου για την Ιθάκη: «Ό,τι ονειρεύτηκες ποτέ δεν το πουλάς»

21:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Οι 12 όμιλοι που προέκυψαν από την κλήρωση

20:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Σκότωσε τον γείτονά του που προσπαθούσε να του γκρεμίσει το σπίτι με εσκαφέα - Τον αθώωσε το δικαστήριο

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Υπό την επήρεια αλκοόλ η 48χρονη οδηγός που έπεσε σε ποτάμι, σκοτώνοντας τη μητέρα της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ