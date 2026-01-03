«Απόλυτη Αποφασιστικότητα»: Λεπτομέρειες για την αμερικάνικη επιχείρηση - Χτυπήθηκε αεροσκάφος

«Χθες αργά το βράδυ και νωρίς σήμερα, υπό τις οδηγίες μου, οι Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών διεξήγαγαν μια εξαιρετική στρατιωτική επιχείρηση στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, επιδεικνύοντας την συντριπτική στρατιωτική δύναμη των ΗΠΑ. Χρησιμοποιήθηκαν αεροπορικά, χερσαία και ναυτικά μέσα για να εξαπολυθεί μια θεαματική επίθεση, μια επίθεση που δεν έχει ξαναγίνει από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο στόχος της επίθεσης σε ένα «ισχυρά οχυρωμένο στρατιωτικό φρούριο στην καρδιά του Καράκας ήταν να παραδώσει τον παράνομο δικτάτορα Νικολά Μαδούρο στη δικαιοσύνη».

Με αυτά τα λόγια περιέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνέντευξη τύπου τη μεγάλη επιχείρηση σύλληψης του Νικολά Μαδούρο.

Από την πλευρά του ο στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου, δήλωσε ότι η στρατιωτική αποστολή στη Βενεζουέλα ξεκίνησε κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ανέφερε ότι η επιχείρηση ονομάστηκε «Absolute Resolve» (Απόλυτη Αποφασιστικότητα).

Πρόσθεσε ότι αυτή η επιχείρηση περιελάμβανε 150 αεροσκάφη που απογειώθηκαν σε ολόκληρο το ημισφαίριο, σε μια από τις πιο λεπτομερείς περιγραφές που έχει δώσει μέχρι στιγμής η αμερικανική κυβέρνηση.

Ο στρατηγός Νταν Κέιν δήλωσε επίσης ότι η αποστολή βασίστηκε σε δεκαετίες εμπειρίας στην καταπολέμηση των τρομοκρατών στη Μέση Ανατολή, τη Νοτιοδυτική Ασία και την Αφρική.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του το νεότερο μέλος του πληρώματος ήταν 20 ετών, ο γηραιότερος 49, και η στρατιωτική δύναμη ακολουθούνταν από μια «δύναμη εξαγωγής» για να πιάσει τον Μαδούρο.

Ο στρατηγός Κέιν είπε ότι αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη εξουδετέρωσαν τις αεροπορικές άμυνες της Βενεζουέλας, ώστε τα αμερικανικά στρατιωτικά ελικόπτερα να μπορέσουν να εισέλθουν στο Καράκας. «Ένα από τα αεροσκάφη μας χτυπήθηκε, αλλά παρέμεινε σε θέση πτήσης», είπε ο Κέιν.

Ο στρατηγός Κέιν είπε ότι κλήθηκε μια άλλη ομάδα ελικοπτέρων για να μεταφέρει τον Μαδούρο και τη σύζυγό του, και δέχτηκε πυρά κατά τη διάρκεια της αποστολής. Είπε ότι η όλη επιχείρηση διήρκεσε περίπου δύο ώρες και 20 λεπτά.

