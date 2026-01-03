Το Ισραήλ «χαιρετίζει την απομάκρυνση του προέδρου Μαδούρο»
Τι ανέφερε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ
Το Ισραήλ χαιρέτισε την απομάκρυνση του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ, μετά τη σύλληψη και την ανατροπή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
«Το Ισραήλ χαιρετίζει την απομάκρυνση του δικτάτορα που ηγήθηκε ενός δικτύου ναρκωτικών και τρομοκρατίας και ελπίζει στην επιστροφή της δημοκρατίας στη χώρα και σε φιλικές σχέσεις μεταξύ των κρατών», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ στο X.
