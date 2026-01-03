Μαρία Κορίνα Ματσάδο: «Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε την εξουσία»
Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα δηλώνει έτοιμη να αντικαταστήσει τον Μαδούρο
Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, η οποία κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης πέρυσι, δήλωσε το Σάββατο ότι, ξεκινώντας από σήμερα, ο Νικολάς Μαδούρο «αντιμετωπίζει τη διεθνή δικαιοσύνη για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν εναντίον των Βενεζουελάνων» και πολιτών άλλων εθνών.
Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του X, η Ματσάδο υποστήριξε ότι ο Edmundo González Urrutia πρέπει «να αναλάβει αμέσως τη συνταγματική του εντολή». «Είμαστε έτοιμοι να επιβάλουμε την εντολή μας και να αναλάβουμε την εξουσία», έγραψε.
