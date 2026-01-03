LIVE - Νέες δηλώσεις Τραμπ για την επιχείρηση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη Μαδούρο
Όλα όσα έχουν γίνει με την επιχείρηση στη Βενεζουέλα δια στόματος Τραμπ
Στην πρωινή επιχείρηση στη Βενεζουέλα και στη σύλληψη του ζεύγους Μαδούρο αναφέρεται ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ σε νέα αναλυτική τοποθέτησή του.
Νωρίτερα σε συνέντευξή του στο Fox News είχε αποκαλύψει πως παρακολουθούσε την επιχείρηση σε πραγματικό χρόνο.
Παρακολουθήστε ζωντανά:
