Νέες δηλώσεις Τραμπ: Παρακολουθούσα την επιχείρηση σε πραγματικό χρόνο

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Μαδούρο ήθελε να διαπραγματευτεί τις τελευταίες ημέρες πριν τον συλλάβουν οι αμερικανικές δυνάμεις, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι απέρριψε την πρόταση. «Δεν ήθελα να διαπραγματευτώ», είπε. «Είπα: «Όχι, πρέπει να το κάνουμε»».

«Μπόρεσα να το παρακολουθήσω σε πραγματικό χρόνο, και παρακολούθησα κάθε πτυχή του, και άκουσα την επικοινωνία μεταξύ, ξέρετε, εκεί που βρισκόμασταν στη Φλόριντα και εκεί που βρισκόταν το πεδίο στη Βενεζουέλα», δήλωσε ο πρόεδρος στο Fox News. «Ήταν εκπληκτικό να βλέπεις τον επαγγελματισμό, την ποιότητα της ηγεσίας, τον επαγγελματισμό».

Ο Τραμπ πρόσθεσε αργότερα: «Ήταν εκπληκτικό να δω πόσο καλοί ήταν, πόσο επαγγελματίες ήταν, πόσο απίστευτος είναι ο εξοπλισμός που έχουμε, εννοώ το επίπεδο του εξοπλισμού, και να δω πώς λειτούργησε, τόσο τέλεια».

Επίσης, ανέφερε ότι ο αμερικανικός στρατός δεν υπέστη απώλειες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, λέγοντας: «Το να έχουμε μερικούς τραυματίες, αλλά κανέναν νεκρό από τη δική μας πλευρά, είναι πραγματικά εκπληκτικό».

Ο πρόεδρος συνέκρινε τη στρατιωτική επιχείρηση με την αποχώρηση των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν κατά τη διάρκεια της διοίκησης Μπάιντεν. «Δεν είμαστε πλέον περίγελος», είπε.

Ο Τραμπ απέρριψε τις ανησυχίες σχετικά με τη νομιμότητα της αμερικανικής επιχείρησης στη Βενεζουέλα. Όταν ρωτήθηκε για την κριτική του βουλευτή Τζιμ Χάιμς από το Κονέκτικατ, του κορυφαίου Δημοκρατικού στην Επιτροπή Πληροφοριών της Βουλής, ο πρόεδρος είπε ότι οι Δημοκρατικοί είναι «αδύναμοι, ηλίθιοι άνθρωποι».

«Θα έπρεπε να πουν «καλή δουλειά»», είπε σε συνέντευξή του στο Fox News. «Δεν θα έπρεπε να λένε «Ω, ίσως δεν είναι συνταγματικό». Ξέρετε, τα ίδια παλιά πράγματα που ακούμε εδώ και χρόνια και χρόνια και χρόνια».

Στη συνέντευξή του στο Fox News, ο Πρόεδρος Τραμπ αρνήθηκε να υποστηρίξει τη Μαρία Κορίνα Ματσάντο, την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας που πρόσφατα κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης.

«Λοιπόν, πρέπει να το εξετάσουμε τώρα», είπε στο Fox News όταν ρωτήθηκε αν θα την υποστηρίξει. «Έχουν έναν αντιπρόεδρο, όπως γνωρίζετε. Εννοώ, δεν ξέρω τι είδους εκλογές ήταν αυτές, αλλά, ξέρετε, οι εκλογές του Μαδούρο ήταν μια ντροπή».

Διαβάστε επίσης